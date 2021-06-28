Британия намерена заменить США на Украине

В эфире программы "Необычная неделя" директор Института нового общества Василий Колташов рассказал главному редактору издания Pravda. Ru Инне Новиковой о последних важнейших событиях в нашей стране и по всему миру. Британцы совсем потеряли страх. Зачем их корабль подходил к нашему Крыму? Была или это случайная или тщательно спланированная провокация? Какие цели ставились? Почему именно англичане сейчас усилили агрессивную активность? Возможны ли серьезные последствия? Будет ли ситуация по Украине нагнетаться дальше?

— Василий, ожидаемый или неожиданный, но все-таки в любом случае инцидент произошел в Черном море с эсминцем Defender, который зашел в территориальные воды Российской Федерации. С нашей стороны были сделаны предупредительные выстрелы, после чего британский эсминец вернулся во свояси.

Вроде бы поставили на место нарушителей. Хотя Министерство обороны Британии это отрицает, утверждает, что корабль Defender ничего не нарушил, потому что мы считаем, что Крым не принадлежит России. Подобное уже было несколько лет назад.

Украинские моряки в Керченский залив заплыли, а украинские власти утверждали, что это — их территория. Поэтому новый случай — уже вторая часть Марлезонского балета. Как вы это все оцениваете? Связано ли с какими-то другими международными событиями?

— Давайте посмотрим на то, что предшествовало инциденту с британским эсминцем. Была очень напряженная весна 2021 года, когда украинские войска концентрировались на российской границе и в Донбассе, украинские же политики делали громкие заявления о том, что они сейчас будут воевать с Россией, что они готовятся, вот смотрите — скоро начнется.

В ответ на этот парад угроз и демонстративных перебросок вооружений и личного состава с российской стороны было проведено четыре тысячи боевых учений.

После чего Соединенные Штаты объявили о том, что они покидают Афганистан. Меркель сказала, что Европе не обойтись без российского газа и "Северный поток-2" будет достроен, газ пойдет в Германию.

Потом началась подготовка встречи Джо Байдена и Владимира Путина, которая уже состоялась. Она показала, что Вашингтон в этой истории будет держать определенную дистанцию, он не готов ввязываться в большую напряженную игру.

Я понимаю, что основной страх Байдена касается не ядерной войны, он боится падения американского фондового рынка. Потому что в 2020 году американцы его вытягивали и финансовую систему стабилизировали очень тяжело и напряженно.

Великобритания хочет заменить США

Любой нормальной стране трудно себе даже представить, какого размера будет дефицит американского бюджета. В прошлом году он составил 4,5 триллиона долларов. Это — какая-то чистая астрономия.

Куда ушли такие деньги, где они?… В основном они ушли на стабилизацию корпоративной финансовой системы, и Вашингтон не может себе позволить играть с прежней дерзостью. И его кто-то должен подменить.

А подменяют его, похоже, британцы, которые имеют массу проблем с Европейским союзом, потому что брекзит возник именно из-за того, что Евросоюз не позволил британскому государству и капиталу чувствовать себя на континенте достаточно уверенно.

Англичанка опять гадить будет

Тем не менее, британцы хотели бы иметь сильные позиции в Восточной Европе, оставаться воротами в обширный континентальный евразийский экономический регион.

Для этого им нужно добиться каких-то политических изменений и в Белоруссии, и в Москве, и если при этом будет конфликт Украины с Россией, то это им очень даже на руку. Такое ощущение, что британцы хотели бы этого, они этому подыгрывают, напрягают ситуацию.

Зачем и кому понадобилась эта переброска эсминца к нашим берегам после встречи Байдена и Путина? — Определенно, что это — что-то, находящееся за рамками диалога.

Теперь бриты подталкивают Украину на бойню

Это, конечно, тревожный сигнал, который говорит о том, что есть основания для сохранения напряженности на Украине, даже если Зеленский бьется в истерике и кричит, что Байден его покинул и Соединенные Штаты не помогают, как нужно.

Раз — и тут появляются британцы, которые и провокациями, и декларациями, и демонстрациями в каком-то смысле показывают, что они готовы Украину поддерживать. Сразу же на международной арене снова дружно закричали о российской агрессивности, подняли тему Крыма и так далее.

Но все-таки думается, что это будет иметь ограниченные последствия. Потому что основной игрок — пошел на несколько шагов назад. Украина именно поэтому и начала корректировать свои заявления.

Украинские деятели постепенно стали говорить, что они уже вроде как не так сильно воюют с Россией, что здесь нужно понимание, взаимопонимание и так далее. Хотя это совершенно ничего не означает, никакой нормализации отношений с Украиной все равно нет и в обозримом будущем не предвидится.