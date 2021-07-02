Националисты Украины: хотим завоевания Россией

Почему армянские армяне не понимают диаспоры и наоборот? Как ведут себя украинские граждане, уезжая с родины даже ненадолго? Почему в Европе даже западенцы сразу косят под русских и говорят по-русски? Почему ярые украинские националисты мечтают, чтобы Россия завоевала Украину? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил директор Института нового общества Василий Колташов.

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Армения и Украина без выбора… и будущего

— Василий, вы сказали, что армяне на своей родине сильно отличаются от армян, которые живут в России, и диаспор в других странах. Армяне Армении обвиняют уехавших, что они не понимают их целей и задач, забыли карту великой Армении, не помогают своей родине.

А диаспоры им говорят, зачем вы выбрали Пашиняна, вы с ним далеко не уедете, а вообще все проиграете… У них действительно очень много своих делений, прежде всего, в зависимости от места жительства. Почему так происходит?

— Смысл в том, что, покинув Армению, люди оказываются в гораздо лучшей экономической российской действительности, которая дает им больше возможностей, они мыслят трезвее, приземленнее.

Это касается и выходцев из других точек бедствия на территории постсоветского пространства. Ведь граждане Украины, покинув Украину и работая, например, в Европейском Союзе, ведут себя очень интересно на рынке труда.

У них-то паспорта, конечно, украинские, но когда их обладателей спрашивают о национальности (я знаю это, потому что общаюсь с греческими рекрутерами), то в ответ они говорят, что они — не украинцы, а русские.

Украинцем на выезде быть невыгодно

Украинцами представляться невыгодно, потому что вы совершенно иначе выглядите в глазах работодателя в Европейском Союзе. Ведь если вы говорите, что вы — русские, пусть и граждане другой страны, все равно, значит, что вы какое-то отношение имеете к России.

Поскольку страна Россия и российская нация является уважаемой, то и к вам отношение будет соответствующее.

Если вы маркируете себя не как украинец, а как русский, то вы попадаете в группу уважаемых европейских народов, у которых — великая история и культура, сильное и влиятельное государство.

Вы в целом попадаете в совершенно иной ассоциативный ряд. Есть в этом ассоциативном ряду, конечно, и российский турист, который в прежние годы много тратил, находясь в Евросоюзе на отдыхе.

А вот если сказать, что вы — украинец, то вы — кто-то очень бедный, у кого все плохо, ужасная ситуация в стране, ценой его собственных, кстати говоря, усилий — потому что Майдан не сам случился, многие люди все-таки в нем участвовали.

Какая-то там была манипуляция, манипулировали все-таки людьми. Это тоже дополняет восприятие. И в результате вы попадаете в категорию каких-то недалеких проходимцев. Очень неприятно быть на рынке труда украинцем. Очень невыгодно.

Даже западенцы в ЕС становятся русскими

Это, кстати говоря, порождает очень интересное поведение. Если, например, вечером пройтись по улицам Варшавы, Кракова или Гданьска в Польше, то можно услышать очень много русской речи. Причем, это в основном не туристы или обосновавшиеся там выходцы из России, а украинцы.

То есть — граждане Украины, в том числе и западных областей, стараются за границей говорить даже между собой, не на украинском, а на русском языке.

Это на ридной Украине вся территория покрыта плотным национализмом настолько, что нельзя прилюдно говорить по-русски — на родном для большинства языке, все учебники теперь — на украинском и так далее. А за границей — нет, за границей — совсем наоборот. Это тоже — такое очень интересное поведение, которое хорошо показывает настоящее отношение украинцев к событиям происходящим на Украине и к политике их властей.

Это я объясняю, чтобы было понятно, что не только те граждане Украины, которые работают или уже живут в России, поселились здесь, но и те, кто находится даже короткое время в Европейском Союзе так себя там ведут.

Они абсолютно не являются приверженцами вот этой вот бандеровской идеологии. Они ее на повседневном уровне отвергают. Может быть, у кого-то из них еще остались какие-то иллюзии, может быть, часть их в душе даже украинские националисты.

Но тут возникает такой крайне забавный феномен уже и в самой Украине. Мне об этом рассказывали местные коллеги-политологи, они говорят, что ситуация стала очень интересной, даже забавной: украинские националисты мечтают о том, чтобы Россия их завоевала. Тогда они:

во-первых, попали бы в лучшую социально-экономическую ситуацию;

а второй пункт программы — они могли бы ненавидеть Россию, будучи оккупированными. Это было бы для них замечательно с моральной точки зрения.

Тогда они сохранили бы свою внутреннюю повестку. Им стало бы и лучше, и можно было бы обижаться и ругать Россию обоснованно. Вот такое было бы у них замечательно-комфортное состояние. А сейчас у них просто земля уходит из-под ног.

— Первый пункт, наверное, для них все-таки главный. Ведь любовь к халяве там — это же такое неизбывное, бесконечное чувство, просто национальная особенность.

— Конечно. Речь не идет о том, чтобы пасть смертью храбрых, защищая Украину от страны-агрессора, как это там звучит на уровне официальной пропаганды. Нет, на обывательском уровне повестка выглядит совершенно иначе. — Пусть нас Россия оккупирует и накормит.