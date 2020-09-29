Как российская экономика вернулась к своим нулям

Что ждет постковидную экономику России? Своими мыслями поделился экономист Андрей Бунич.

Читайте начало интервью:

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— Что происходит с нашей экономикой? Ведь прогнозы очень странные. Bloomberg говорит, что спад в российской экономике в 2020 году оказался меньше, чем изначально прогнозировалось. При этом агентство Fitch одновременно и чуть ли не в этот же день говорит, что на самом деле ВВП снизился не на 5% (как планировалось), а на 5,8% и ситуация гораздо сложнее, чем изначально планировалось. Также прочитала, что "России нужны темпы роста ВВП в два раза выше, чем заложены в план восстановления экономики, иначе нам не избежать застоя".

— Не было все так плохо, как рисовалось. Действительно, никто не мог определить, насколько все затянется. Казалось же, что многие виды бизнеса вообще похоронены будут. Еще бы пару месяцев продлилось и… но, к счастью, не продлилось. Думаю, даже по всему миру не было такого падения, как рисовалось, финансовые рынки любят все преувеличивать.

Сейчас их эйфория тоже не обоснована… ВСЁ не останавливалось: когда "встали" Европа и Америка, Китай и Юго-Восточная Азия целиком работали. Поставки постепенно идут. И у нас все было не так плохо, как могло бы, хотя и было плохо. Но и восстановление будет не таким хорошим, как пишут. Процентов 5 все же экономика России потеряет.

Считаю, что и весной не все же было остановлено. Стройки, промышленные предприятия продолжали работать, работал транспорт. Но дальше показатели не будут расти. Мы долго находились на нуле, с 2013 года. Плюс новый баланс на рынке энергоносителей и уменьшение поставок, уменьшение нашей доли. Соответственно, вот эти пертурбации с валютой и нашим бюджетом. Мы опять вернулись к нулевым темпам.

Некоторые ограничения дали плюс. У нас все лето работали курорты Крыма, Краснодарского края.

— И до сих пор они забиты.

— Когда люди едут за границу на отдых — это вычеты для ВВП. Довольно большие суммы уходили, а сейчас потрачены внутри, сэкономлены десятки миллионов долларов. Это плюс для ВВП.

Так что сейчас российская экономика достигла пика по новым условиям — новой нормальности. Чуть-чуть она пощипанная, с меньшей долей на мировом рынке, много проблем, долгов.

И при этом мы возвращаемся к тем же спорам — как обеспечить ее рост. То есть речь шла именно о том, что одни говорили, надо плыть дальше по течению — финансовый блок, экономический блок, в основном, прежний и нынешний, и Центробанк, и Минфин. То есть "надо туда же плыть, куда плыли". Но многие политические силы за смену этого курса.

Чем меньше помогают, тем больше остается государству

— Вопрос по поводу мер стимуляции малого, среднего бизнеса, промышленности. У нас им как-то не очень помогают, они сами по себе. Как-то надо это стимулировать?

— Сейчас, как я говорил, темпы роста остановятся. Вверх они пойдут во втором квартале следующего года, где-то в марте. Если правительство ничего не хочет делать, то ему надо тянуть резину, что дела пойдут на лад сами собой. Они пойдут автоматически, но потом снова ухудшатся. Ну а осенью, в начале зимы будут приблизительно около нуля.

Малый, средний бизнес у нас развит мало. И из-за этого зарубежные эксперты и говорят, что у нас меньше потерь. Именно сфера услуг очень развита в Европе и Америке, и там цифры падения существенно больше.

А у нас, ввиду отсутствия и маленького веса этого сектора в ВВП, даже 20% нет. Ну, допустим, 15%. От 15% отщипнуть 2-3% — это не так страшно, когда от 60-ти — 10 или 15. То есть сразу цифры… В этом смысле это на нас играет. То есть, с точки зрения общей химии аналитической, это выигрыш.

Другой выигрыш — это то, что в нашей стране была меньше поддержка бизнеса, меньше поддержка населения. С точки зрения устойчивости валюты и экономики в целом, это опять же для аналитиков плюс в сторону рубля получается. Чем меньше остатки…

— Чем меньше помогают, тем больше остается у государства.

— Именно. Не поехали отдыхать — меньше нагрузка на валюту. Меньше потребительский спрос, меньше требуется импорта — опять же хорошо для валюты.

То есть многие отрицательные вещи, которые у нас традиционно есть и сейчас появились, они сыграли скорее на пользу, поэтому у нас показатели несколько лучше. Но радоваться особо нечему — это просто показатель нашей отсталой структуры. Малый и средний бизнес все равно надо развивать. Одни крупнейшие корпорации всех не накормят.

— Надо еще чтобы осознали, что есть перспективы кроме нефти и газа.

— Мы уже говорили, что снова будет развилка между теми, кто по-разному видит развитие государства. Финансовый блок предлагает дальше заимствовать, ничего не делать, резать бюджет.

Это один путь развития — потенциальное увеличение долгов и проедание резервов, секвестр бюджета и плюс к этому не будет поддержки ни соцпрограмм, ни бюджета в целом.

Тогда финансисты просто власть захватят — долги в их руках. А партия других интересов у нас не так сильна и разобщена.

— Их плохо слышно, говорят тихо.

— У них очень много противоречий между собой. Но в целом их линия — необходимость экономического развития, смена денежно-кредитной политики.

Уже срок подходит председателю Центрального банка, через год-два. Может быть нас ждет новый председатель, а может быть, вообще изменение роли Центробанка. И нужно отходить от энергорегулятора, снова создавать рынок ценных бумаг. Нужно проводить серьезные финансовые реформы, вообще новую финансовую систему создавать, адекватную современным вызовам и надо исходить из того, что Запад не собирается договариваться с Россией.

А раз так, нам надо всерьез настраиваться жить своим умом и независимо от их финансовой системы. А ее надо строить. Она сама вот так "по щучьему велению" не возникает. Этим надо заниматься, это определенная работа.

Поддержка промышленности, сельского хозяйства, развитие бизнеса, предпринимательства — работа, связанная с переделом интересов. И те, кто сейчас не заинтересованы в этом, будут бороться. Они не поднимут лапки и разойдутся. Значит, эта противоположная партия развития должна быть более активной. Она должна получить поддержку наверху, потому что в противном случае нас ждет весьма печальная перспектива.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев