Почему не надо искусственно удерживать доллар

Почему рубль "должен стремиться" к новому устойчивому уровню? Чем вреден "стоячий" курс? "Правде.Ру" поясняет экономист Андрей Бунич.

— Увидела ваш комментарий коллегам: вы говорите, что 100 рублей за доллар — совершенно логичная картина. У нас не было еще такого. Если так будет, то что вообще произойдет?

— Я сказал не совсем так, а что рубль должен стремиться к новому устойчивому уровню где-то в 90 рублей. В нулевые годы, когда нефть росла, доллар стоил в пределах 30 рублей. Потом, когда в 2014 году она впервые упала, 6 лет рубль держался в рамках 60-65 рублей. При 120-ти долларах за баррель — 30, при 60-ти — 60.

Теперь смотрим, что сейчас. Сейчас хороший вариант, если цена на нефть — 45. Она 40. Только сейчас она за последнее время на 10% упала. Допустим, 45 в среднем цена. При том, что производство меньше, экспорт меньше на 20%. Для того, чтобы поддерживать цену в 45 долларов за баррель, мы вынуждены продавать меньше. Получается, что при таком уровне цены на нефть, если перевести в прошлое соотношение, 120 — 30, 60 — 60, то получается, что при 40 — 90 вполне нормальный уровень для бюджетной обеспеченности. Потому что по-прежнему бюджет наполняется из нефтегазовых доходов.

Кстати, это же вытекает из состояния бюджета на этот год и на следующий. Он очевидным образом пришел к 22-23 триллионам рублей расходов на сегодняшний день. И все разговоры о том, что они сократят расходы до 19-ти несерьезные, потому что это уже устойчивый уровень расходов, которые сейчас есть. А доходов не больше 17-ти просматривается пока что на следующий даже год. Это означает, что дыра в бюджете тоже приблизительно соответствует разнице между нынешним курсом 75 рублей. При 90 такой масштабной дыры не будет. Вот о чем речь.

А продавать все время резервы для поддержания искусственного курса я считаю нелогичным и неправильным. Зачем еще занимать деньги, чтобы поддерживать не равновесный курс рубля? Он завышен относительно нынешней экономической ситуации. И это напоминает ГКО 1998 года, когда именно так правительство и действовало. Чтобы поддерживать искусственно 6 рублей за доллар, они шли на огромное заимствование под любые проценты. Кончилось дефолтом.

Курс доллара должен удовлетворять бюджетному обеспечению

Сейчас ситуация не такая экстремальная, но смысл тот же: занимают деньги, чтобы поддерживать тот курс, который не вытекает из нынешней экономической ситуации. Аналитикам, которые приписывают нам нужный курс в 65 рублей, 70 — это им выгодно для их финансовых спекуляций. Учитывают только политику ЦБ и Минфина, в лучшем случае уровень инфляции и торговый, и платежный баланс. А внешнеэкономическое равновесие достигается при любом курсе, однако есть общеэкономическое равновесие, которое шире, у него больше параметров.

И курс должен удовлетворять бюджетному обеспечению. У нас он отклоняется. К тому же он должен способствовать экономическому росту — завышенный настолько не будет способствовать. Третье — должен обеспечивать уровень конкурентоспособности. Вот Трамп с Китаем из-за этого занижают свою валюту друг к другу.

Есть и много других параметров.

При таком курсе не будет инвестиций, поскольку поддержание искусственно крепкого курса их "съедает". Откуда взять инвестиции, если главным дефицитом являются деньги?

И далее — снижается деловая активность, доходы людей. Людям-то все равно, какой курс, главное, чтобы им купить товары и услуги по определенным ценам. Только путешественникам не все равно, да и то в Европу, потому что по сравнению с турецкой лирой рубль все равно крепче.

Уровень занятости — при крепкой валюте инвестиций меньше и нанимать людей невыгодно, лучше делать аутсорсинг в странах с дешевой рабочей силой — в Белоруссии, Индии.

И вообще страна, которая находится в стадии преодоления кризиса и в стадии необходимости прорыва в развитии, никак не может иметь крепкую, да еще и укрепляющуюся валюту. Это вообще нелогично в этой ситуации.

А то, что эти дельцы выдают за якобы естественный уровень рубля, это огромная нагрузка на экономику и вред. Я вижу за этим определенные уши. Людям же нравится, что крепчает валюта, а параллельно растет государственный долг, и фактически провоцируется растрата международного резерва, особенно то, что входит в Фонд национального благосостояния. И в итоге долг сосредоточится в руках как раз финансовых дельцов.

Потому что они станут владельцами долга. Так захватывалась власть с XVIII века всегда — сначала скупкой долга, а потом предъявление долговых расписок разным королевским фамилиям.

И вот те, кто сейчас сосредоточат долговые расписки, могут увеличить резко доходность — и попробуй обслуживай это все. Перезанять уже не выйдет. Само собой, это опасно для государства: у него другие цели — развитие инвестиций, уровень конкурентоспособности для производств и для бизнеса. И если для этого надо пойти на некое снижение курса — не вижу никаких проблем. К этому стремятся все ведущие страны.

Так и будет?

— Центробанк всегда старался так регулировать курс. Непохоже, что они изменят своей обычной практике.

— Да, сейчас способствуют снижению курса. Все-таки с мая шла игра на повышение, создавалась полная эйфория. Американские индексы на фоне огромной безработицы и развала фиксируют все новый и новый максимум до сих пор. Только сейчас пошло обратно. Вот эта эйфория сейчас, наверное, уже отыграна. Несколько месяцев она действовала — вот лето, и рынок нефти благодаря этому подрос.

Только за последнюю пару недель нефть упала на 10%. Это уже должно было повлиять на коррекцию курса. Плюс геополитика — Белоруссия, Навальный — это надолго, это не то, что завтра все помирились, сказали, что все в порядке, и разошлись. Это будет дальше. В общем, я не вижу почему Россия должна цепляться за определенный уровень курса. В декабре 2014 года уже падал доллар до 80, евро — до 100.

— Это было короткое время и очень быстро. Хотя все испугались сильно.

— В начале 2016 года опять упало, доллар достиг аж 85. У нас поставщики, промышленность, которая использует импортное, уже учли эти уровни, они не будут рисковать, у них привязано все к этим уровням пиковым 2014-го, 2016-го и 2020 года. Инфляции не будет, так как все вложено в издержки, чтобы не пострадать.

Все это время они просто премию получали необоснованную. Потому что они, когда сразу застраховались в 2015–2016 годах на предмет курса, выигрывали, потому что курс был на самом деле лучше. И сейчас в 2020 году — тоже. Ведь вы не увидели скачка цен весной, потому что его ограничивает потребительский спрос, дальше уже люди перестанут покупать. Поэтому они не могут повысить цены. Угрозы роста цен при нынешних курсовых соотношениях я не вижу, до 85 за доллар не будет вообще никакого роста цен, могу поспорить, и, соответственно, при 90 по евро.

Если будет какой-то дополнительный шок, допустим, свыше 100 уже пойдет, тогда, да, тогда может быть еще скачок цен, допустим, на 10-15% импортное может еще подорожать. Но опять это меньше, чем в 2014-м, и меньше, чем в 2016-м, потому что тогда были скачки на 30-40% сразу. В любом случае на сегодняшний день я не вижу с какой стати финансовым ведомствам и правительству России гнаться за укрепляющимся рублем.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев