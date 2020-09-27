Потеряем ли мы газопровод из-за Навального

Чем отравление Навального кончится для "Северного потока"? Своими мыслями делится экономист Андрей Бунич.

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— Удивительная логика — в истории с отравлением Навального сразу обвинили Россию, и ту же пошли заявления о санкциях и запрете "Северного потока". Понятно, что США, Украина, поляки спят и видят. Но для Германии это очень важный проект. Насколько велика вероятность его закрытия, и как это отразится на России?

— Эти страхи преувеличены. Там ничего эпохального не происходит. Допустим, тормознут на некоторое время его ввод в эксплуатацию — там немного осталось сделать. На распределение торговли газом в Европе это не повлияет, так как у нас избыточные мощности.

— Турция еще нашла в Черном море много газа.

— Практически не покупала по идущим к ней трубам. Через Украину, Польшу газ пока идет, а Европа сильно заинтересована в сжиженном газе. Пока производители его почти за бесценок отдают. Возможно, это ненадолго, но сейчас такая ситуация, и время у нас есть.

"Северный поток" для Германии даже выгоднее, чем для России. За наши деньги мы им делаем стабильную резервную инфраструктуру. Германия может стать газовым хабом всей Европы, самой распределять российский газ. Отключить потом трубы Польше, Украине, если надо.

— Сможет ли Германия противостоять? Там уже большое давление Америки.

— Это ритуальное заявление. Америка не помрет, если "Поток" будет достроен. Единственное — они увеличивают влияние в торге с Европой и Германией. Благодаря белорусам и Навальному остается выгода для американского торга с Германией, что надо против России бороться. Американцы будут давить — они же хотят, чтобы покупали их газ в перспективе. Скорее всего, просто обяжут, чтобы часть сжиженного газа Европа покупала у США — все, что им надо.

А нам-то что надо? Побольше газа продать, но это вряд ли получится, просто будем продавать в Германию то же количество, а может и меньше в связи с возможной американской квотой. В итоге этой разборки появится какой-нибудь документ, энергетическая хартия, которые они периодически принимают. Обяжут 20% закупать у США, Канады. А мы либо им создаем резерв, либо новые каналы, а старые они смогут позакрывать — через Украину и Польшу.

Западная конфронтация намного шире, чем Северный поток. Столкновение России и Запада говорит о том, что последний уже не церемонится, потерял всякий стыд.

Даже в Белоруссии решили: "Давайте какую-то жену блогера сделаем президентом".

Раньше они влияли на другие страны, но старались все-таки выдвигать каких-то реальных политиков, которые действительно пользуются уважением на местах.

— В Белоруссии просто нет таких, которые могли бы быть.

— Но есть же все-таки более уважаемые, чем никому не известная жена блогера. Просто берут человека и говорят: "Вы его должны президентом сделать. А неважно, что его никто не знал вообще".

Снова по кругу

— С другой стороны, и власть там наделала жестких вещей.

— Но стиль их все же меняется. Стиль Запада — не договариваться, а просто назначать людей, как в Венесуэле. И в случае с Навальным, почему именно "новичок"? Потому что название уже "раскручено" на Западе.

— Все боятся, все знают, уже сработало.

— Не хотят усложнять схему, поэтому рассчитано на абсолютных дебилов.

— Но работает же, понимаете?

— Это показывает их уверенность в том, что они даже с самыми примитивными шаблонами добьются успеха. Они не собираются договариваться, а хотят диктовать. Как посадили Вучича на стул перед Трампом, унизили, так хотят сделать с Путиным в итоге.

Они уже не заботятся о какой-то формальной логике, чтобы представить какую-то версию, которую люди действительно могут воспринять. Да неважно, что вы там не воспримете, какая разница? На Западе она сработает. Слышали про"новичок"? Да. Травили там в России кого-то? Да вот, травили — он оппозиционер, его травили тоже "новичком". И всё.

— И сразу виновата Россия и лично Путин.

— Это-то понятно.

— Лично с бутылочкой стоял? Причем удивительно, что отравился Навальный 20 августа, а 5 сентября обнаружили на бутылке воды — они эту бутылку две недели везли и приперли в Германию. Мне казалось, что пластиковая бутылка — это не тот объект, который нужно хранить две недели и бережно вообще куда-то везти.

— Нет никакой уверенности, никто не знает, откуда взялась эта бутылка, где доказательства, что эта бутылка имеет отношение…

— Что это та самая. Бог с ней, Андрей Павлович.

— Нет, интересно то, что просто это делается в расчете на то, что никто даже вдумываться не будет, потому что, если начнешь вдумываться — а зачем? То есть логику если начнешь искать — зачем России травить, а потом его транспортировать?

— А зачем России было Скрипаля травить? А зачем России было сбивать "Боинг"? Масса вопросов.

— Вот с "Боингом", допустим, логика какая-то есть: по ошибке. Стреляли, думали, что истребитель какой-то. А тут-то зачем? Тут вообще непонятно, зачем? Какие-то странные тогда здесь злодеи — не могут отравить. Как же они в больнице-то не смогли ничего сделать? И всё. И в Германию все-таки вывозят, и там вот на тебе! Честно говоря, сюжет неудачный. Это просто драмтеатр какой-то дешевый.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев