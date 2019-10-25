Адвокат назвал способ не платить на платных стоянках

Как бороться с властями, желающими обогатиться за счет автомобилистов, рассказал в программе "Точка зрения" адвокат Леонид Ольшанский.



Как не платить на платных парковках

Главные проблемы, с которыми автомобилисты обращаются с жалобами — это снос гаражей, платные парковки и дороги, дорогое страхование и невыплаты по ОСАГО, сказал в программе "Точка зрения" почетный адвокат России, вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский.

По его словам, "Движение" выигрывает в Верховном суде дела по этим вопросам, так как многие из репрессивных мер против автомобилистов не являются конституционными. С другой стороны, они регулируются гражданским, административным, уголовным и другими кодексами, и на этом можно играть.

Например, автомобилист, как только припарковал машину на стоянку, уже является не участником движения, а только собственником автомобиля, поэтому его действия там регулируются уже гражданским, а не административным кодексом, и он может делать со своей собственностью все что угодно, например, снять с автомобиля номера.

Это надо сделать в течение 5 минут — срок бесплатной парковки на платной стоянке, в этом случае у администрации не будет основания для выписывания штрафа, сказал адвокат.

Леонид Ольшанский заметил, что новый состав профильного комитета в Госдуме и состав Мосгордумы изменились, что обнадеживает с точки зрения снижения репрессивных мер против автомобилистов. Так, скорее всего, будет принят закон о ликвидации платных парковок около социально значимых объектов: больниц, школ, вузов и так далее. Все партии, прошедшие в Мосгордуму, заявляют, что будут снижать аппетиты мэрии по вопросу развития платных стоянок в Москве. Избирателям надо держать тесную связь со своими депутатами в этом вопросе, контролировать их инициативы.

По мнению Леонида Ольшаского, борьба автовладельцев за свои гаражи зависит от их решимости объединяться и требовать сноса только по решению суда, а не решением администрации. Даже арендаторы (МГСА), а не владельцы гаражей (ГСК) могут рассчитывать на компенсацию, которая также должна устанавливаться судом с учетом вложенных гражданами средств в объект аренды или собственности.

Леонид Ольшанский также рассказал, какие изменения ждет страхование по ОСАГО и почему не надо оформлять европротокол при аварии. Смотрите программу "Точка зрения" с Любовью Степушовой.

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