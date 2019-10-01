Группа депутатов Госдумы предложила полностью запретить платные парковки возле школ, больниц и других социальных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе главы парламентского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
По словам авторов инициативы, сейчас власти регионов имеют право запретить платные парковки на территориях, непосредственно прилегающих к объектам спорта, образовательным и медицинским организациям, а также на тех, которые относятся к жилым домам. Депутаты намерены запретить платные парковки на федеральном уровне. Поправки не затронут лишь парковки у домов, принимать решения по ним регионы будут самостоятельно.
Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, который увеличивает время на оплату парковки с 5 до 10 минут. Документ позволить водителям принять решение "что делать дальше: уехать или оплатить стоянку и выполнить необходимые потребности".
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