Бесплатную парковку инвалидам III группы хотят ограничить

Право на бесплатную парковку предложено давать только тем инвалидам III группы, которые имеют ограничения в перемещении. Инициатива исходит от минтруда.

С 18 июля действуют поправки в федеральный закон "О социальной защите инвалидов", по которым с 2020 года смогут парковаться на специальных местах инвалиды как I и II, так и III группы. Детализовать порядок парковки для них должно постановления российского правительства.

Ограничения в передвижении для III группы минтрудом рассматриваются всех трех степеней выраженности. Утверждается, что выделения дополнительных средств из бюджета инициатива не потребует.

Ранее депутатом Госдумы и координатором проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" Александром Васильевым было предложено создавать отдельные парковочные места для водителей с детьми.