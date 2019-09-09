Право на бесплатную парковку предложено давать только тем инвалидам III группы, которые имеют ограничения в перемещении. Инициатива исходит от минтруда.
С 18 июля действуют поправки в федеральный закон "О социальной защите инвалидов", по которым с 2020 года смогут парковаться на специальных местах инвалиды как I и II, так и III группы. Детализовать порядок парковки для них должно постановления российского правительства.
Ограничения в передвижении для III группы минтрудом рассматриваются всех трех степеней выраженности. Утверждается, что выделения дополнительных средств из бюджета инициатива не потребует.
Ранее депутатом Госдумы и координатором проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" Александром Васильевым было предложено создавать отдельные парковочные места для водителей с детьми.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Своими размышлениями о трагедии делится Андрей Караулов.