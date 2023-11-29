Масштаб наркоторговли в РФ поражает даже после уничтожения суперкартеля "Гидра"

6:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор Криминал

На сегодняшний момент преступные элементы находят всё более сложные и качественно новые способы совершения своих противоправных действий, в том числе и через социальные сети, Интернет-ресурсы и маркетплейсы.

Фото: https://chastnik.ru/upload/iblock/cff/cff7086560a01d40fd20d14d6a517e5f.jpg

"Сеть" — рассадник преступных возможностей. При знании определённых способов поиска и при самом минимуме специфических навыков можно найти, купить, продать любой товар, любую информацию, в том числе и ограниченного доступа, любые базы данных и любой компромат. Был бы покупатель, а продавец найдётся…

Как иностранные спецслужбы подходят к вербовке граждан Российской Федерации через Интернет и конкретно соцсети для совершения преступлении мы ранее освещали.

Как не стать жертвой мошенничества в сети, было подробно объяснено ранее в другом нашем материале.

Интернет в первую очередь — это информационно-коммуникационная сеть, которая содержит всю совокупность информации, размещённый на определённых сайтах (торговых площадках, порталах, сайтах, и иных ресурсах). Задача сети — обработка, накопление и сохранение информации. Не удивительно, что таким одновременно сложным в понимании, но простым в использовании инструментом распространения информации заинтересовались преступники всех мастей и всевозможные организации и спецслужбы мира.

В этой статье будет освещена не менее страшная и при этом весьма важная проблема нашей современности — наркотиков и их распространения через сегменты Интернета.

Немного истории и статистики

Маркетплейс (торговая площадка) по продаже наркотических, психотропных веществ и прекурсоров "Гидра" существовал с 2015 по 2022 годы.

Уже в 2016 году данная "торговая площадка" вышла на гигантский оборот продаж наркотических веществ через сеть. До сих пор тот рекорд по объёмам торговли наркотическими веществами не побит.

По данным же внутренних источников Управления по борьбе с наркотиками США и независимой европейской аналитике, "…с января 2016 по март 2022 года оборот запрещённых веществ через торговую площадку "Гидра"- составил до пяти миллиардов долларов…".

По средним оценкам, годовой доход "Гидры" составлял от 1,3 до 1,7 млрд долларов (что в 10 раз выше любых "торговых" площадок "запрещёнки")

Например, торговая площадка наркотических веществ Dream зарабатывает в год около 170-190 млн долларов, а Silk Road — до 105-110 млн.

Только за один месяц 2020 года, в пик своего размаха, одних заявок на совершение сделок, по покупке-продаже запрещённых веществ на "Гидре" было зафиксировано на 0,5 миллиона долларов. Это был рекорд по количеству сделок, наиболее большой объём за всю историю незаконного оборота в сети наркотических веществ.

Конечно же "Гидра" занималась продажей не только наркотиков, но и другой "запрещёнки": фальшивых документов, базы персональных данных для незаконных действий мошенников, фальшивых денег. Но основной процент выручки, до 80 %, в разное время приходился на наркотики и психотропы. Из них разные типы стимуляторов -до 75%, 30% — на мефедрон, 15% -на амфетамин, 12% — на иные психотропы, до 5% на кокаин. Около 15-20 % - это разные типы каннабиса, марихуана и гашиш, опиаты до 2-3%.

Две закладки на каждые 100 тысяч москвичей

Аналитика деятельности "Гидры" выдала неутешительные данные по России. В общей сложности через данный маркетплейс действовали незаконные группы по распространению наркотических веществ в более чем 1 100 городах и населённых пунктах по всей России. Доля "доступности" населения к "закладкам" по городам (исходя из плотности проживания населения по стране) оказалась неутешительно высокой. При желании до 80% жителей РФ могли купить и употребить наркотик на "Гидре", в непосредственной, шаговой доступности от своих мест проживания.

Как отмечалось, Москва и Санкт-Петербург лидировали по количеству предложений и числу покупок. В среднем на каждые 100 тысяч жителей в разные годы приходилось от 2(3) до 5(7) "закладок" соответственно.

Высокая плотность точек сбыта была в курортных городах и местах массового отдыха граждан. Например, в Сочи плотность "закладок" доходила до 10 в межсезонье и 20-25 в сезон на сто тысяч жителей.

Плотность незаконных точек сбыта напрямую зависит от количества жителей города, пропускной способности транспорта и уровня урбанизации.

Напомним, что употреблению наркотических веществ подвержено по всей планете до 400 млн человек разных возрастов, при этом незаконный сегмент обороты рынка сбыта насчитывает миллиарды долларов. Наркотики являются источниками основного дохода у многих запрещённых преступных и террористических организаций.

Согласно прогнозу Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), на основе демографических изменений есть явные предпосылки, что к 2030 году количество употребляющих наркотики в мире увеличится на 12%, а, в неблагополучных районах планеты, с высокой преступностью, низким социальным обеспечением и образованием. Например, в Африке — на 40%, и причиной тут станет быстро растущее население, вооружённые конфликты и обеднение.

Наркотики — зло, болезнь 21-го века, они превращают человека в животное, которое постепенно теряет всякий человеческий вид и перестаёт осознавать моральную ответственность за содеянное.

* Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества — являются уголовно наказуемым деянием.