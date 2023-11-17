В наше время интернет стал массовым и бесконечным источником как знаний, так и проблем. Большое количество всевозможных пользователей, серверов и многочисленных носителей информации (жёсткие диски, флешки, накопители) создали гигантскую (порой не контролируемую) Сеть. Эта Сеть — информационное поле. Но, как и везде, в таких местах водятся мошенники, обманщики и просто недобросовестные граждане.
В настоящее время большую популярность приобрели так называемые торговые платформы и маркетплейс. Большинство людей, создающих данные сайты, искренне хотят заниматься бизнесом, продажами или предоставить ресурсы для торговли. Но встречаются и иные личности.
В данной статье рассмотрим, какими основными признаками обладают сайты-мошенники и как их выводить на чистую воду.
Итак, существует множество разнобойных отличительных черт и требований, которыми должен обладать РЕАЛЬНЫЙ сайт, на котором идёт реальная торговля или предоставление услуг, торговой площадки или Маркетплейс.
Более того, мошенники стали изощреннее, они создают сайты-однодневки, с якобы "проверенными" данными о фейк-сайтах, где выложены какие-то абстрактные отзывы, проверки, непонятные графики. Не на одном из этих сайтов-однодневок не указано в каком порядке проходила проверка фейк-сайта, какими нормативно-правовыми актами пользовались проверяющие, из каких источников брали информацию и тд.
Сейчас работают целые бото-фермы, которые по Интернету пишут хвалебные оды каким-то фейк-сайтам за скромную плату. На что необходимо обратить внимание: если отзывы одинаковы, написаны явно под копирку, одной, так сказать, рукой — это должно вызывать подозрение. Также стоит обратить внимание, что бото-фермы, в случае появления негативного (нежелательного) отзыва о фейк-сайте начинают спам-атаку и пытаются травлей или жалобами "затереть" нежелательные отзывы. Обращаем внимание на явный подставной образ сайта, который пытается напустить пыль в глаза. Даже не соблюдая требования ФЗ-59 "О рекламе". Как проверить, реален сайт или нет? Смотрим пункт ТРЕТИЙ.
В графе "state" доменному имени "ONLAINE.FIGA.RU" должно быть присвоен статус: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED (где: Registered — домен уже успешно кем-то зарегистрирован, Verified — информация об администраторе домена проверена и подтверждена).
Обычно мошенники не хотят козырять своими персональными данными и проходить дополнительную верификацию по личным документам, и в третьем положении, графы статус, у них стоит сиротливое: Unverified (данные администратора документально не подтверждены). Это очень интересная особенность. В случае предъявления претензий сайту, вы при ВЕРИФИЦИРОВАННОМ администраторе можете напрямую с ним общаться и в случае необходимости знаете, на кого писать жалобу.
Опять же, при обращении в Роскомнадзор (Полицию, Суд, не дай бог — ФСБ), администраторов таких сайтов находят быстро. А у мошенников подтверждения личности нет. (Более того, это нарушение требований "Правил регистрации доменных имен", ведь в Ст. 3.2.2.Регистратор обязан ОТКАЗАТЬ в регистрации доменного имени, если в Реестре не указана следующая информация, предназначенная для идентификации администраторов — физических лиц: 1) фамилия, имя и отчество; 2) дата рождения; 3) место жительства; 4) сведения о документе, удостоверяющем личность администратора (включая серию, номер, дату выдачи документа и наименование органа, выдавшего документ).
И конечно реквизиты (выше описано, что можно их затребовать через службу WHOIS). Добросовестный администратор и бизнесмен всегда размещает свои реквизиты на сайте. В них входят: сведения о владельце сайта и о том, как с ним связаться. Как минимум нужно указать наименование компании или ФИО предпринимателя/самозанятого. Еще нужен юридический адрес для компании и просто адрес для ИП и самозанятого, плюс электронная почта.
Если не видите Реквизиты, ИНН, ОГРН, смело можете писать на сайт жалобу в Роскомнадзор, скорее всего этот сайт заблокируют, как не соответствующий требованиям ФЗ-149 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", в Ст. 10. Информация, распространяемая без использования средств массовой информации, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или об ином лице, распространяющем информацию, в форме и в объеме, которые достаточны для идентификации такого лица. Владелец сайта в сети Интернет обязан разместить на принадлежащем ему сайте информацию о своих наименовании, месте нахождения и адресе). И нарушает требования 59-ФЗ "О рекламе".
Требования к оферте — прозрачность и доступность. Если вы ищите на сайте оферту, она должна быть доступна (а не спрятана) и условия оказания услуг или купли/продажи товара должны быть прописаны чётко и предельно просто для понимания. Оферта не должна в себе содержать двойной смысл, все оговорено пунктами оферты — без дополнительных сносок, скрытых условий или требований. В оферте чётко должно быть видно предложение о готовности заключить договор с адресатом. Оферта должна содержать описание порядка оплаты и при необходимости возврата денег. Фразу о том, что это — оферта, то есть документ. Как связаться с продавцом, куда подать жалобу, и какая организация (физическое лицо, предприниматель) предоставляет товар/услугу.
На оферту, должен быть Акцепт (согласие/ответ на оферту) без акцепта оферта не действительна. Без оферты акцепт не действителен.
Если на сайте вы не видите оферты и способ подтвердить акцепт, например, кнопку, что разрешает вам сделать отклик на оферту (оферта и акцепт — умышленно скрыты от вас, или за доступ к ним требуют поднять статус, купив "премиум") — то эта торговая площадка, маркетплейс — МОШЕННИЧЕСКИЙ.
Пользовательское соглашение — это юридический документ, который регулирует отношения между владельцами и пользователями сайта, приложения или программы. Фиксирует права, обязанности и ответственность сторон, а также правила использования ресурса и контента. В нашем случае, по требованиям ФЗ-149, ст. 10.7. Обязанности владельца сервиса размещения объявлений: соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию граждан, деловую репутацию организаций. И в том числе требования на обработку персональных данных, согласно ФЗ-152. Если в пользовательском соглашении не описаны все требования на сохранение персональных данных, а именно запрет на передачу, разглашение, конфиденциальность, а также условия, при которых пользователь может потребовать исключения персональных данных из системы регистрации сайта, то сайт этот — ЛИПОВЫЙ.
Оплата услуг и товаров на мошеннических сайтах производится весьма подозрительными способами. Мошенники пытаются давить на сроки, они торопятся. Порой они начинают грубить, угрожать или же переходят (просят перейти) в мессенджеры, для обговаривания тех или иных условий купли/продажи товара.
Вместо стандартных систем оплаты они требуют переводить деньги на неизвестные карты неизвестных вам лиц. Или же стараются узнать номера карт и подтверждающие смс. Если для регистрации на сайте вас просят указать данные банковских карт, логин и пароль от вашей почты — закройте эту страницу немедленно. Также посмотрите на наличие ссылок на странице. Если при клике на них вас перебрасывает на другие сайты, и уже там просят произвести оплату — это скорее всего тоже мошенническая форма оплаты.
IP-адрес — уникальный числовой идентификатор устройства в компьютерной сети, работающей по протоколу IP. У каждого устройства и сайта, на котором работает это устройство — есть IP. Заходим в поисковик и вбиваем: узнать IP-сайта. И вот вам выдало: Канада. Торонто. Сиэтл. Гонконг.
Такой сайт или находится в облачном хостинге (хостинг — услуга по предоставлению ресурсов для размещения информации на сервере, который постоянно имеет доступ к сети) или сайт использует VPN. Странно? Зачем сайту шифроваться, тем более нарушая закон? Ведь согласно требованиям ФЗ-149 хранилище информации (сервер) обрабатываемой сайтом, должно находиться на территории России. Более того, согласно ст. 10.1, организатор распространения информации в сети "Интернет" обязан хранить на территории Российской Федерации эту информацию в течении определённого времени. То есть в случае вашей регистрации на таком сайте ваши персональные данные "утекут" в неизвестном направлении. И могут стать не только информацией для воров, жуликов, мошенников, но и попасть в руки к иностранным спецслужбам. А это в условиях СВО чревато.
ВЫВОД. Сайты, которые скрывают свои Реквизиты, ОГРН-ИНН, сайты, не верифицированные по требованиям Федерального законодательства, скрывающие свой IP, сайты, где не прописаны требования к пользователям и ответственность администрации сайта, где требуют оплаты дополнительных услуг, на "левые" карты, где не прописаны условия оферты, а реклама и информация размещена с ошибками — МОШЕННИЧЕСКИЕ, которые обирают доверчивых граждан. Если вы видите такие сайты, то смело пишите на них жалобы в Роскомнадзор и требуйте блокировки.
Будьте внимательны. Проверяйте сайты перед тем, как зайти на них или начать пользоваться услугами сайтов. И помните, что мошенники каждый день придумывают новые способы обмана, так что будьте осторожны.
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