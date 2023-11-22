Мошенничество и не только: как украинцы вынуждают россиян совершать преступления

10:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия Парад мошенников

Продолжая обозревать проблему мошенничества в Сети и с банковскими картами, хочу привести несколько интересных и показательных примеров.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Пенсионерке пообещали выплаты от государства за перенесённый ковид

Звонок от мошенников застал 75-летнюю Нину Дементьеву на даче в Подмосковье. Звонившая представилась работником социальной службы и сразу обрадовала пенсионерку: за перенесённый ковид ей якобы полагалась щедрая выплата от государства. На радостях пенсионерка последовательно сообщила номер карты и коды (главная и первейшая ошибка).

Дальше мошенники сделали следующее: 12 ноября на телефон потерпевшей пришло сообщение об оформлении нового пакета "Карта+…", а два дня спустя, проверив выписку с карты, женщина обнаружила, что никаких выплат нет. Наоборот, это с её карты было списано 285 тысяч рублей. Возбуждено дело о мошенничестве…

Как так получилось? Пожилые люди в большинстве случаев верят мошенникам, представляющимися сотрудниками: банков, СМИ, полиции, госбезопасности.

И дело не только в том, что процент мошеннических преступлений с банковскими картами вырос за последние два года (на фоне обстановки проведения СВО), но и в том, что спецслужбы противника взяли на вооружение этот нехитрый способ обмана и дальнейшего принуждения своей жертвы к противоправным действиям. Так случилось недавно в Нижегородской области.

Женщина, метнула "коктейль Молотова" в военкомат

Таким образом она пыталась спасти своего сына от армии.

Обстоятельства дела:

"…днём 15 ноября к военкомату на Революционной улице в Шахунье подошла 49-летняя женщина с 17-летним сыном. Она бросила в окно бутылку с зажигательной смесью. Огонь повредил подоконник, окно, часть стены. Крупного пожара удалось избежать. Женщину задержали. Как удалось установить полицейским, неизвестные незадолго до попытки поджога выманили у женщины 400 тысяч рублей. Через некоторое время ей набрали якобы полицейские и предложили вернуть денежные средства. Лжесотрудник органов внутренних дел объяснил, что потерпевшая перевела деньги на Украину, теперь её ждет уголовное дело за финансирование терроризма или государственную измену. Сына-студента отправят в армию. Чтобы "решить вопрос" и не возбуждать уголовное дело а также "отмазать" сына, нужно было поджечь военкомат…"

Естественно обещанного возврата денежных средств не было, а женщину ждет суровое наказание.

РИА "Новости" сообщает, что боевики "Азова" (запрещенная в России организация) обманом подбивают пенсионерок на поджоги военкоматов на Урале — установлены еще три новые эпизода.

"…Спецслужбы установили жительниц Урала, которых мошенники обрабатывают по алгоритму пенсионерок из Асбеста и Каменска-Уральского. Обработка ведется силами отдельного тербатальона "Кракен", сформированного из террористов "Азова". В настоящее время силовиками ведутся профилактические мероприятия — беседы, в Челябинске с одной пожилой женщиной, в Екатеринбурге с двумя".

Аналогичный инцидент произошел в Нижнем Тагиле, где сотрудники полиции задержали местную 67-летнюю пенсионерку, пытавшуюся поджечь военкомат. Женщина пыталась подготовить на месте "коктейли Молотова", однако ее вовремя заметили и забрали в участок. Пенсионерка призналась, что к преступлению ее подтолкнул неизвестный мужчина, который целый месяц звонил по телефону и призывал поджечь здание комиссариата.

В течение осени военные комиссариаты пытались сжечь также в:

Можайске, Россоши, Казани, Омске, Подольске, Санкт-Петербурге, Калуге, Копейске и Верхнеуральске.

В течение 2022 года в России произошло 77 попыток поджогов военных комиссариатов (об этом сообщил судья Центрального окружного военного суда Артем Макаров, при рассмотрении одного из уголовных дел).

И везде, где удалось установить подозреваемых, задержать на месте исполнителей, прослеживается схема влияния мошенников, которые выходили на связь со своими жертвами, обманом или шантажом у них изымали деньги, после чего принуждали совершать преступления против государственных и муниципальных организаций (заведений).

В Подмосковье женщина облила зелёнкой сотрудников "Сбербанка" с криками "Слава Украине"

Утром 17 ноября в отделение "Сбера" на улице Советской в Егорьевске зашла 27-летняя Анна Г. и сразу направилась в окну №5. Она достала тюбик с зеленкой и облила сотрудницу, выкрикивая лозунги.

Анну задержали прибывшие полицейские. Девушка рассказала, что ей в "ватсапе" позвонил неизвестный мужчина и предложил устроить акцию с зеленкой за деньги. Недолго думая, Анна согласилась. Денег она, кажется, не получит, а вот протокол о мелком хулиганстве на неё уже оформили.

Мошенничество ли это? Мошенники обогащаются лично, а не преследуют политические или военные цели. Мошенники не применяют способы и методы специальных психологических операций, давления на население государства-противника. Практика, кстати весьма распространённая. Такими вещами занимались войска СС(органы СД) на оккупированных территориях: устрашение, принуждение, шантаж, склонение к сотрудничеству.

Тем же занималась армия США, проводя психологические операции во Вьетнаме по запугиванию населения. Французские войска в Африке.

Это не преступники, это целенаправленное влияние агентуры и сотрудников спецслужб противостоящей стороны на население противника.

Но каким образом данным организациям это удаётся?

Вопрос в том числе и в утечке персональных данных. Есть целый Федеральный закон, который регламентирует деятельность в данной сфере в России "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ. Кому интересно, может изучить данный закон и понять, какие есть способы регуляторов у государства и организаций, в сфере обработки персональных данных граждан РФ.

Но вот что примечательно, согласно требованиям Федерального закона, а именно ст.19 "Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке", оператор обязан сделать все необходимое, чтобы предотвратить любые "утечки" персональных данных третьим лицам. И здесь мы в наших рассуждениях подходим к самому интересному.

Почти всегда в случаях давления, шантажа, угроз в отношении жертв, "мошенники" (агенты, сотрудники спецслужб), знают персональные данные, в больших объёмах: имя, фамилия, отчество жертвы, место регистрации, проживания, ФИО родственников-детей, родителей, паспортные данные, даже ИНН и СНИЛС.

Конечно, спецслужбы Западных стран обладают широким спектром возможностей, но собирать информацию на какую-то бабушку из Омска, Перми или Саратова, которая работала всю жизнь продавцом или дворником, все-таки расточительство служебного времени и ресурсов. Но происходит все проще:

"…Сотрудники омского отделения МТС создали группу в телеграмме, куда скидывали личные данные клиентов и обзывали их.

Работники, видимо, не знали, что группа находится в публичном доступе и личные данные клиентов, включая паспортные, доступны всем желающим. Кроме того, сотрудники обсуждали тех пользователей, что им не понравились.

Сотрудники компаний, оперирующие базами данных, сами "сливают " информацию в открытый доступ. Где-то это происходит из-за халатности или же в ходе хакерских атак, но чаще всего, недобросовестные сотрудники умышленно занимаются этим.

Есть способы иные.

РИА "Новости" сообщает:

"…Пользователей Telegram ждет всплеск атак на их конфиденциальные данные в связи с розыгрышем мессенджера на подписки Premium, мошенники будут выдавать себя организаторами конкурса…" — отмечает представитель Positive Technologies Ирина Зиновкина.

Узнать по номеру телефона, полученному из Telegram, персональные данный человека оказывается и не так уж и сложно.

Так называемые "мошенники" специально создают ситуации, имея на руках все данные о своей жертве, начиная с морального давления и шантажа, выводят жертву на путь преступления (саботаж, теракт), ставя перед ней мнимый выбор: или тебе будет плохо (негативный сценарий развития событий) или ты сделаешь, все как нам надо.

Хотелось бы, чтобы граждане были все таки бдительнее, не попадались на уловки спецслужб недружественных нам государств, а органы внутренних дел и госбезопасности вовремя реагировали на данные события и применяли меры к уменьшению совершения преступлений не только против граждан, но и против государственных организаций.

Также хотелось бы, чтобы недобросовестных сотрудников, по чьей вине "утекают" персональные данные, выявляли, и наказывали, согласно Уголовному кодексу. Только так можно с этим бороться: ужесточая наказания для всех причастных и не создавая благоприятную обстановку для мошеннических действий