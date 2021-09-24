Заявление Александра Бастрыкина об алгоритме действий при ЧП, подобных нападению психопата на школу в Перми является декларативным, считает эксперт Александр Михайлов.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что трагедия в Перми показала "отсутствие у ответственных лиц администрации и персонала чёткого алгоритма действий в экстремальных ситуациях".
В интервью ТАСС он подчеркнул, что после нападения на школу в Казани руководство всех образовательных учреждений не сделали того, что надо было сделать, то есть, не усилили меры безопасности учащихся и преподавателей. Для этого надо было повсеместно внедрить системы видеонаблюдения и электронного допуска в здания, рамки металлоискателя, "тревожные кнопки" и комплексное взаимодействие с правоохранительными органами.
В комментарии для Pravda. Ru генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов отметил, что любой алгоритм формируется в зависимости от обстоятельств, но всё предусмотреть невозможно,
"Я не помню ни одной операции, чтобы все шло по плану, как задумано, как в инструкции написано, и так всегда будет происходить", — сказал эксперт.
Более того, по его словам, "наиболее толковые" террористы или преступники, прежде чем что-то совершить, сначала изучают действия правоохранительных органов и, исходя из этого, выстраивают свой сценарий нападения.
"Давайте вспомним и буденовскую ситуацию, и норд-остовскую ситуацию. И тогда все говорили о каком-то алгоритме. И каждый раз ситуация разворачивалась по непредсказуемому и неожиданному для правоохранительных органов сценарию", — добавил он.
Кроме того, успех алгоритма, уверен Александр Михайлов, должен отрабатываться годами в постоянных тренировках. Например, алгоритмы Японии в связи с землетрясениями вырабатываются многолетними тренировками детей, взрослых, служб реагирования, когда всё доводится до автоматизма.
Высказывание Бастрыкина Александр Михайлов относит к "необходимости найти какие-то меры противодействию подобного рода угрозам, но надо реально смотреть правде в глаза".
"У нас не знают люди, как при пожаре действовать. А мы говорим об алгоритме нападения психопата на учебное заведение. То, что говорит Бастрыкин, он говорит абсолютно правильно. Но это схоластика. Потому что истина проверяется опытом. А у нас опыта внедрения таких алгоритмов практически нет".
"Поэтому всё, что мы сегодня слышим, это в основном декларации. И все эти алгоритмы должны существовать только для того, чтобы кого наказать", — уверен эксперт.
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