EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Генерал полиции раскритиковал предложение Бастрыкина об алгоритме действий против "стрелков"

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Заявление Александра Бастрыкина об алгоритме действий при ЧП, подобных нападению психопата на школу в Перми является декларативным, считает эксперт Александр Михайлов.

Генерал полиции раскритиковал предложение Бастрыкина об алгоритме действий против "стрелков"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что трагедия в Перми показала "отсутствие у ответственных лиц администрации и персонала чёткого алгоритма действий в экстремальных ситуациях".

В интервью ТАСС он подчеркнул, что после нападения на школу в Казани руководство всех образовательных учреждений не сделали того, что надо было сделать, то есть, не усилили меры безопасности учащихся и преподавателей. Для этого надо было повсеместно внедрить системы видеонаблюдения и электронного допуска в здания, рамки металлоискателя, "тревожные кнопки" и комплексное взаимодействие с правоохранительными органами.

Всё предусмотреть невозможно  

В комментарии для Pravda. Ru генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов отметил, что любой алгоритм формируется в зависимости от обстоятельств, но всё предусмотреть невозможно,

"Я не помню ни одной операции, чтобы все шло по плану, как задумано, как в инструкции написано, и так всегда будет происходить", — сказал эксперт.

Более того, по его словам, "наиболее толковые" террористы или преступники, прежде чем что-то совершить, сначала изучают действия правоохранительных органов и, исходя из этого, выстраивают свой сценарий нападения.

"Давайте вспомним и буденовскую ситуацию, и норд-остовскую ситуацию. И тогда все говорили о каком-то алгоритме. И каждый раз ситуация разворачивалась по непредсказуемому и неожиданному для правоохранительных органов сценарию", — добавил он.

Алгоритм отрабатывается годами тренировок

Кроме того, успех алгоритма, уверен Александр Михайлов, должен отрабатываться годами в постоянных тренировках. Например, алгоритмы Японии в связи с землетрясениями вырабатываются многолетними тренировками детей, взрослых, служб реагирования, когда всё доводится до автоматизма.

Высказывание Бастрыкина Александр Михайлов относит к "необходимости найти какие-то меры противодействию подобного рода угрозам, но надо реально смотреть правде в глаза".

"У нас не знают люди, как при пожаре действовать. А мы говорим об алгоритме нападения психопата на учебное заведение. То, что говорит Бастрыкин, он говорит абсолютно правильно. Но это схоластика. Потому что истина проверяется опытом. А у нас опыта внедрения таких алгоритмов практически нет".

"Поэтому всё, что мы сегодня слышим, это в основном декларации. И все эти алгоритмы должны существовать только для того, чтобы кого наказать", — уверен эксперт.

Читайте по теме: Глава СК связал трагедию в Перми и влияние Интернета

Мизулина объяснила, кто на самом деле виноват в трагедии в Перми

Студент арестован за подготовку к массовому убийству в Красноярске

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Куратор: Александр Михайлов
Темы пермь александр михайлов александр бастрыкин
Новости
Пермского стрелка определили в VIP-палату под охрану
Превышение эпидпорога по ОРВИ зафиксировали в 61 регионе РФ
О мотивах Польши замедлить сертификацию СП-2 рассказал аналитик
Собчак о компромате Канделаки: "Агрессивный лексический каламбур”
Глава "Алмаз-Антей": США смогут наносить скрытные удары из космоса
Две американских организации сайентологов признаны нежелательными в РФ
Работу Путина одобрили почти 60% россиян
Собчак о презентации нового сезона канала МатчТВ: "КВН образца 96-го"
Как уберечь машину от угона: автоэксперт поделился опытом
Десятикратное повышение риска COVID-19 при диабете зафиксировали учёные и врачи
Последние материалы
Две американских организации сайентологов признаны нежелательными в РФ
Работу Путина одобрили почти 60% россиян
Антистрессовый массаж: точки скорой помощи организму
Собчак о презентации нового сезона канала МатчТВ: "КВН образца 96-го"
Десятикратное повышение риска COVID-19 при диабете зафиксировали учёные и врачи
Как уберечь машину от угона: автоэксперт поделился опытом
Верховная Рада "прокатила" Зеленского с Оскаром
Голикова: пенсия по старости составит 18 521 рубль в 2022 году
Нервные потрясения вызывают псориаз
Нетрезвого Кейджа выпроводили из заведения общепита
Популярное
Здоровье
Елена Малышева рассказала о "суперсиле" переболевших COVID-19

Ведущая шоу "Жить здорово" Елена Малышева объяснила, у кого иммунитет сильнее — у переболевших "ковидом" или у вакцинированных от коронавируса. Звезда ТВ рассказала также о результатах эксперимента с вакцинированием переболевших "ковидом".

Елена Малышева рассказала о "суперсиле" переболевших COVID-19
Немцы требуют исключить поляков из ЕС: "Пусть катятся дружить с Россией"
Политика. Новости и аналитика
Немцы требуют исключить поляков из ЕС: "Пусть катятся дружить с Россией"
Происшествия
"Володе передайте": неизвестный мужчина попросил предупредить Путина о теракте
Российский шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк возмутили слова Утяшевой о недоженщинах
Ирина Гусакова Мальчик-инвалид получил протез из Lego Ирина Гусакова Усам Оздемиров "Водородный скачок" в России осуществят энтузиасты Усам Оздемиров Игорь Буккер Уход "вечного" канцлера: пять главных ошибок Меркель за 16 лет правления Германией Игорь Буккер
Общество
Какие ошибки допустил "железный препод" ПГНИУ, экс-подполковник угрозыска
Криминал
Глава СК связал трагедию в Перми и влияние Интернета
Гошу Куценко удивили странные заявления Жириновского
Общество
Гошу Куценко удивили странные заявления Жириновского
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников