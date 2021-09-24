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За подготовку к массовому убийству в Красноярске арестовали студента

Общество

По решению Красноярского краевого суда одного из студентов местного техникума арестовали и заключили в следственный изолятор на два месяца. Молодого человека обвинили в подготовке к массовому убийству, сообщили в Центральном районном суде города Красноярска.

За подготовку к массовому убийству в Красноярске арестовали студента

"В отношении студента КГБПОУ "Южный аграрный техникум" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 20 ноября", — сказано в сообщении пресс-службы суда.

Ранее в отношении подозреваемого, жителя Краснотуранского района Красноярского края, было заведено уголовное дело по статье: "Умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца".

О задержании студента из Красноярска стало известно из публикаций в СМИ. Сообщалось, что при обыске по месту проживания молодого человека следователи нашли самодельное оружие и несколько ножей. По предварительным данным, студент имел разногласия с однокурсниками и задумал им отомстить.

В минувший понедельник на студентов государственного университета города Перми произошло вооружённое нападение. Нападавшим был один из учащихся вуза. В результате происшествия шесть человек погибли, ещё 47 получили ранения различной степени тяжести.

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Автор: Алина Ибрагимова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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