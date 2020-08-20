Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога

Врач-нарколог Евгений Ковалёв прокомментировал "Правде.Ру" все версии об "отравлении" Алексея Навального.

Алексей Навальный кричит от боли. Видео из самолёта | Навальный отравление

Одна из версий — отравление оксибутиратом натрия

Как сообщает омский портал NGS55. RU, по предварительной информации, одна из версий причины внезапного ухудшения самочувствия Алексея Навального, который впал в кому в одной из омских больниц — это отравление оксибутиратом натрия.

В Сети появилось душераздирающее видео, на котором Навальный кричит от боли на борту самолета. Свидетели говорят, что в аэропорту он пил чай, а в самолете ничего не ел и не пил.

Как сказал "Правде.Ру" нарколог, главный врач Клиники интенсивной терапии АО "Врачи", эксперт по организации здравоохранения Евгений Ковалёв, оксибутират натрия есть в составе лекарств, которые используются при лечении фибромиалгии, невралгии тройничного нерва, глаукомы.

По словам врача, лекарства с этим веществом относятся к "спецсписку", а "в случае немедицинского использования их обычно сочетают с алкоголем, чтобы получить эйфорию".

Евгений Ковалёв добавил, что препарат очень солёный на вкус, и "сомнительно, чтобы человек выпил чай и не почувствовал этот вкус — только если чай очень горячий, 65-70 градусов, что отбивает вкусовые рецепторы". На вопрос достаточно ли одного глотка, чтобы отравиться, нарколог ответил, что "сказать сложно", врачи судят, исходя из дозы.

По словам Евгения Ковалёва, при отравлении любыми психодислептиками острая фаза проходит за 1-2 дня, после которой человек, как правило, выходит из состояния угнетения центральной нервной системы.

"Скорее всего, у него поверхностная кома, он находился в сопоре — ощущении, когда человек как будто после минно-взрывной травмы, как будто контужен, реагирует только на громкие звуки, уходит в себя", — отметил врач.

Однако его смущает, что в СМИ говорят о "криках" от боли, а эти вещества могут стимулировать агрессию, ажитацию, так как вызывают галлюцинации, но болей не вызывают. Поэтому Евгений Ковалёв не очень доверяет этой версии и советует дождаться результатов химико-токсикологической экспертизы.

Навальный принимал препараты, которые наложились на токсин?

Врач не исключает, что Алексей Навальный принимал препараты, например, антидепрессанты, которые, смешавшись с токсинами, вызвали "непредвиденное лекарственное взаимодействие".

"Но в любом случае эти боли не очень укладываются в клиническую картину. Как правило, эти влияющие вещества могут слегка повышать болевой порог. Человеку кажутся какие-то прикосновения более болезненными. Если на человека садится муха, ему кажется, что на него кто-то сел гораздо крупнее. Это просто гиперестезия — повышенная чувствительность", — сказал Евгений Ковалёв, добавив, что не исключает инсульт.

Криминальный вариант

"В криминальной истории используют какой-нибудь нелетальный токсин, который легко обнаруживается. И добавляют к нему дополнительно небольшую концентрацию какого-то летального, но редкого токсина, допустим, из тропической лианы гликозид. Часто такой вариант описывали криминалисты во времена СССР. Люди пытались лечить от одного, что они находили в крови. А то, что не определилось, определяло основной клинический эффект", — продолжил Евгений Киселев.

Он отметил, что возможно и нанесение отравляющего вещества на кожу, но это маловероятно.

"Фосфорорганика возможна. Но тогда, как правило, практически отсутствует инкубационный период, то есть нанесли на кожу, проходит 5-6-10 минут и сразу же возникает эффект. Но Навальный — публичная личность и находится в контакте со многими людьми, поэтому, однозначно, и у его спутницы, и у тех, кто около него находился, были бы поражения. Этого, я так понимаю, нет", — сделал вывод врач-нарколог.

Читайте по теме: Врачи не нашли травм у Алексея Навального

Baza: Навального могли отравить оксибутиратом натрия

Навальный в реанимации: отравление или инсульт?