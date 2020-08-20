Врачи сообщают, что им удалось стабилизировать состояние Алексея Навального, которому стало плохо в перелете из Томска в Москву.
Сейчас он находится в больнице №1 города Омска, врачи продолжают интенсивную терапию, как сообщает замглавврача Анатолий Калиниченко. Он отметил, что политик не имеет никаких травм.
"На текущий момент мы продвинулись в диагностике заболевания, получено несколько десятков исследований параметров крови, работы головного мозга и других органов", — сказал Калиниченко.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.