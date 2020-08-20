Врачи не нашли травм у Алексея Навального

Врачи сообщают, что им удалось стабилизировать состояние Алексея Навального, которому стало плохо в перелете из Томска в Москву.

Сейчас он находится в больнице №1 города Омска, врачи продолжают интенсивную терапию, как сообщает замглавврача Анатолий Калиниченко. Он отметил, что политик не имеет никаких травм.