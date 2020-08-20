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Навальный в реанимации: отравление или инсульт?

Политика

Блогер Алексей Навальный в тяжёлом состоянии находится в больнице Омска, куда он был доставлен без сознания после экстренной посадки самолёта.

Оппозиция уличила Навального в активном сотрудничестве с Кремлем

Ранее его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила в "Твиттере", что летела с Навальным рейсом S7, однако он почувствовал себя плохо, попросил говорить с ним, заявил, что вода ему не поможет и ушёл в туалет, где потерял создание. Экипаж принял решение на экстренную посадку и блогера увезли на "скорой" от самолёта.

По словам Киры Ярмыш, Навальный "с утра пил только чай", она традиционно предположила, что Навального могли отравить "через горячую жидкость для всасывания токсина".

По данным же источника Life Shot, Навальному стало плохо после того, как он выпил банку "э﻿нергетика". По крайней мере, так врачам сказал "сопровождающий его человек" (судя по всему, его пресс-секретарь Кира Ярмыш). Однако в "Твиттере" она утверждает, что Алексей пил только чай.

Информацию о госпитализации Навального подтвердили в Омской больнице скорой медицинской помощи №1. В министерстве здравоохранения Омской области также рассказали, что "Навальный помещён в реанимацию, врачи проводят необходимые обследования".

Журналисты добавляют, что, по их данным, "Навального отправили на КТ, чтобы снять подозрение на инсульт", так как картина похожа и на отравление, и на инсульт.

Также по одним данным, Навальный якобы пришел в сознание, но с трудом разговаривает и передвигается, об этом пишет "НГС.Омск". Ярмыш же пишет, что Навальный "по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких".

"Алексей Навальный находится в тяжёлом состоянии", — заявил главврач омской больницы.

"По нынешним временам Навального ФСО охранять должна. Уж больно много ненужных проблем появится, если с ним что случится", — пишет в "Телеграме" журналист Мардан.

"Вам не кажется, что это похоже на события с сериале "Спящие", где людей выводят на массовые протесты путём покушений на оппозиционеров?" — задают вопрос блогеры, вспоминая параллельно, что Россия сейчас испытывает серьёзный кризис в отношениях с бунтующей Белоруссией.

Напомним, что в 2019 году Навальный обратился в СК с заявлением о своём возможном отравлении во время отбывания "суток" в ИВС за призывы к несогласованному митингу. В итоге у блогера диагностировали контактный дерматит, и после выписки оппозиционер согласился с этим диагнозом.

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