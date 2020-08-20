Baza: Навального могли отравить оксибутиратом натрия

Оппозиционер Алексей Навальный мог быть отравлен сильным психодислептическим препаратом — оскибутиратом натрия. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на медиков.

О возможном отравлении политика запрещенным веществом стало известно утром 20 августа. Алексей Навальный собирался вылететь из Томска в Москву. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, состояние оппозиционера ухудшилось во время взлета. Самолет пришлось срочно посадить в аэропорту Омска. Навального госпитализировали в бессознательном состоянии.

Ярмыш также сообщила, что ухудшение состояния Навального может быть связано с вероятным отравлением. По ее словам, Навальному могли добавить неизвестное вещество в чай, который он пил перед вылетом.

"Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", — написала Ярмыш.

Версию об отравлении наркотическим веществом не отрицают и медики, которые обследовали Навального. Авторы Telegram-канала Baza отметили, что это вещество не имеет цвета и запаха, но при этом имеет соленый вкус.

На данный момент Навальный находится в состоянии комы и помещен в токсикореанимацию омской больницы медицинской помощи №1. Его также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В региональном Минздраве состояние Навального оценили как тяжелое. В данный момент медики проводят все необходимые мероприятия для установления диагноза.