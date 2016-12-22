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Источник Правда.Ру

Эффект антитабачного закона: мужчины бросают курить, а женщины начинают

Здоровье

Повышение акцизов на табачную продукцию и другие антитабачные меры за последние пять лет сократили долю курящих мужчин на 34%. Причем именно рост акцизов — самая действенная мера, уверены в Государственном научно-исследовательском центре профилактической медицины.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

— Акцизы в этом отношении являются самым действенным фактором влияния не только на стоимость пачки сигарет, но и на покупательную способность населения. Особенно это касается молодого и малоимущего населения, — цитирует директора центра, главного специалиста по профилактической медицине Минздрава РФ Сергея Бойцова ТАСС.

Это подтверждают цифры. По данным российского эпидемиологического исследования, в 2003 году в России было 58,8% курящих мужчин, в 2013 году — 39%. По женщинам ситуация хуже: количество выросло с 8,4% в 2003 году до 13,6% в 2013 году.

Со снижением числа курильщиков, как отмечает эксперт, связаны и другие запретительные меры: отсутствие прямой рекламы, запрет поштучной продажи сигарет.

А вот на рост числа курильщиц влияет изменение политики табачных компаний, которые выпускают якобы легкие тонкие сигареты в более элегантных пачках.

Сопредседатель Российской антитабачной коалиции Дарья Халтурина уверена: во всем виновата реклама.

— В Советском Союзе распространенность курения была семь процентов, очень мало женщин курило из-за отсутствия рекламы. Как только пришли профессиональные табачные компании в страну, они, конечно же, организовали серьезные рекламные кампании. Поскольку мужчины и так очень много курили, рекламу табачной индустрии стали ориентировать на женщин. В рекламе табака превалирует розовый цвет, бантики, стразы и красивые модели. Постепенно все это действовало и доросло до такого уровня, — рассказала она Правде. Ру.

По школьникам цифры тоже пугают: курят до трети учащихся. При этом все чаще молодые россияне становятся импотентами из-за курения и пьянства. Импотенция может развиться в юном возрасте из-за образа жизни, который в последние годы ведут молодые люди: чрезмерное употребление алкоголя, табакокурение, различные виды наркозависимости не могут не отразиться на мужском здоровье.

Между тем за курильщиков в стране взялись всерьез. Из-за повышения акцизов на табачную продукцию средняя цена пачки сигарет в 2017 году вырастет и может составить около 220 рублей. В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку.

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