Пять лет новой Украины: позитивные и негативные итоги

21 ноября на Украине национальный праздник "День достоинства и свободы", украинцы отмечают пятилетие начала Майдана. Канал NewsOne накануне провел опрос: Если бы можно было вернуться в прошлое, поддержали бы вы Майдан сейчас? "Да" ответили только 9%.

Яркий представитель критиков Natalia Aisha Starokozhko пишет на своей страницев в ФБ: "Да, в больном воображении патриотов майдан закончился 5 лет назад. А у меня майдан за окном в виде бегающих ублюдков из С-14. В платежках коммуналки. В курсе доллара. В Нацсовете, который проверяет и штрафует ТВ-каналы за то, что плохо скорбят по Батурину и не показывают свечку во весь экран. Майдан в мятом Порошенко, в костюмах Климкина, в после, который шутит про нацизм и за это лишается работы. Тысячи смертей на Донбассе — это майдан. Вандализм. Неуважение к ветеранам. Героизация фашизма. Он не закончился, когда шины из центра убрали. Майдан — это убогие политики, вроде Найема и Лещенко. Массовый выезд украинцев на работы в Россию и ЕС. Просранная реформа медицины, сэлфикопцы, идиотия с томосом — это майдан и это наша реальность. И когда это закончится не понятно"".

А вот представитель группы "одобрямс" в ФБ — Улан Джумаков. "Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей. С этих слов ровно 5 лет назад начинался Майдан изменивший Украину", — пишет он. На обложке страницы в ФБ у этого человека высвечивается огромное слово — "Свобода".

Как сказал "Правде.Ру" украинский политический деятель, экономист, политолог, Олег Соскин, опрос канала News One нерепрезентативный, поскольку он принадлежит Медведчуку, который "работает на Москву", заметил эксперт.

Но политолог признал, что есть "огромный потенциал разочарования в революции и ее результатах ". " Если бы был новый Майдан и новые лидеры, и новая фаза революции, то, я думаю, что вышли, минимум, две трети от населения", — сказал Олег Соскин. Потому что "война идет, люди гибнут, экономика в руинах, государственный долг, внутренний и внешний — гарантированно достиг 85% ВВП. Жить стало людям очень плохо, расслоение общества колоссальное — где-то 80% бедных и 1% миллионеров".

По мнению политолога, "власть захвачена оборотнями". "Люди ненавидели и тот режим (Януковича) и этот, потому что Порошенко — тоже бандит". В стране еще нет еще осознания, что дело не в персоналиях, а в системе, заметил политолог.

"Позитивно то, что Украина живет, и идет становление ее как независимого государства". И второй момент, что "война на Востоке не превратилась в тотальную войну между Российской Федерацией и Украиной", отметил Олег Соскин.

"Хотелось бы, чтобы этот позитив укрепился и два соседних государства нашли бы путь выстраивания между собой мирных отношений. Принципы были разработаны в СССР — это невмешательство во внутренние дела, признание территорий, экономическое сотрудничество", — сказал эксперт.

По мнению Олега Соскина, после майдана можно было бы сохранить с Россией отношения, но "Порошенко, Турчинов использовали майдан, чтобы захватить власть в личных интересах, и построили свою диктатуру".

Олег Соскин считает, что Юлия Тимошенко, "люди вокруг Лёвочкина и Ахметова вели бы себя более умно". Они добились бы, чтобы Россия выдала Януковича и не приняли бы закон, запрещающий русский язык, "потому что русский язык — это праславянский язык всего этого пространства, это мощный лингвистический инструмент, на нем говорят около 2-х миллиардов человек". "Главный урок майдана — нельзя рубить с плеча, нельзя рвать отношения. Как говорят, "лучше худой мир, чем добрая ссора", — резюмировал Олег Соскин.

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