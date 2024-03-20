"Просто Путин": Запад делает ошибки, угрожающие распадом его системе

Запад совершает системные ошибки, чтобы "не дать России победить"

Запад, чтобы "не дать России победить", должен усиливать давление везде, но не получается. Совершаются системные ошибки, что чревато распадом западного центра влияния.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

Неудачный выбор главного ликвидатора России

Главное сейчас в политике для глобального Запада — убеждать всех, что конфликт на Украине будет продолжаться и нарастает угроза более масштабных военных действий с участием НАТО.

Для устрашения русских выбрана Франция с президентом Эмманюэлем Макроном, который в России не воспринимается угрозой ни в каком смысле, как и французская армия. Ещё хуже с точки зрения выбора "ликвидатора" выглядит абструкция Макрона среди коллег по НАТО и в самой Франции. В итоге все начали наперебой объяснять, в том числе сам Макрон, что никакой отправки армейских частей он и не планировал, а будут направлены инструкторы и советники, которые и так уже работают на Украине.

А запугала как раз всех Москва, которая устами заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева обрисовала неизбежный ядерный конфликт, как только любая страна НАТО подключится к конфликту на Украине.

"Просто Путин" может вмешаться в выборы в США

Второй неудачный момент давления касается признания легитимности переизбрания российского президента Владимира Путина.

Казалось бы, Западу надо не признавать, этого требует выбранная стратегия. Но государственный департамент США счёл неуместными формулировки заявления, подготовленного Италией для G-7, в котором прошедшие в РФ выборы назывались "фарсом". Причина — "желание не дать Москве повода для дальнейшего вмешательства в выборы в США", сообщила итальянская газета La Repubblica. Будем работать с президентом Путиным, так как это реальность, сказали в Вашингтоне.

Как и в случае с Макроном, европейцы выглядят, как решившиеся на "понты" в надежде на сильного босса за спиной, которого там не оказалось.

Отличилась Германия, которая решила "не называть Путина президентом", а "просто Путин". Но если подумать, то присутствует узнавание Путина среди многочисленных президентов и премьеров. Их то нужно узнавать по званиям, а он — Путин, и этим всё сказано.

Германия окончательно поссорилась с Францией

Та же Германия вдруг решила закупить самолёты F-35 с ракетами JASSM-ER. Это значит, что общий с Францией проект "перспективного европейского истребителя” канул в Лету, а вместе с ним и французские деньги.

И это Франции не понравится, что, безусловно, осложнит и без того крайне непростые отношения между Макроном и канцлером Олафом Шольцем, в том числе по поиску согласия по Украине.

"По делам их узнаете их"

Когда слушаешь обещания Запада по Украине надо сразу делить на два, три, а то и на десять.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что нашёл страны, у которых можно приобрести дефицитные для украинской артиллерии 800 тысяч снарядов, которые можно поставить Киеву за три недели. Потом Прага подтвердила, что есть только 300 тысяч снарядов, ещё около 200 тысяч якобы "обещаны". Но тут же выяснилось, что снаряды Киев получит не одномоментно, поэтому накачать ВСУ оружием по примеру 2022 года не получится.

И наконец, из последнего удивительного. Вероятный следующий президент США Дональд Трамп предупредил, что недоволен ситуацией, когда США оплачивают 90% расходов НАТО. Это, по его мнению, несправедливо:

"Это важнее для них (европейцев), чем для нас. Между нами и конфликтами есть океан. У нас прекрасный, большой, красивый океан. А это — важнее для них".

Это, по сути, отказ от обеспечения "ядерного зонтика" Европе.

Капитализм санкциями не задушишь

В экономическом давлении на РФ царит ещё большая неразбериха. Никак не могут договориться о том, как бы "честно" своровать российские активы. Ни в Европе, ни в США. И не договорятся.

С каждой страной США беседуют о реализации "схемы соблюдения санкций", угрожают вторичными санкциями. Все президенты и премьеры берут под козырёк, два три банка что-то в этом плане делают, но на деле торговля российскими подсанкционными товарами процветает.

Бизнес находит лазейки для развития и использует различные альтернативные схемы торговли: от параллельного импорта до бартера. Россия создала свои системы оплаты, страхования и логистику. Соблюдение санкций грозит гибелью бизнесу, чего капиталисты никогда не допустят.

Многое РФ в обходе санкций обеспечивает Китай. Когда Трамп сделает ещё одну "ошибку" и попытается окончательно вытеснить Китай с западных рынков, тогда Пекину будет больше нечего терять, и он направит гораздо больше ресурсов на формирование альтернативного блока. Китай укрепит существующие отношения и расширит альянсы. В этот момент западноцентричная система влияния рухнет окончательно.

Читайте по теме:

Россия готова объявить Западу экономическую войну

Ещё Евгений Примаков объяснил, почему Россия не вернёт "румынское золото"

Как объяснить стремительный разворот Финляндии от идеальных отношений с РФ до ужасающих