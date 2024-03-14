Как объяснить стремительный разворот Финляндии от идеальных отношений с РФ до ужасающих

Финляндия из-за русофобии теперь будет выбирать "между чумой и холерой"

5:56 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

Финляндия второй раз в истории делает неверную ставку на безусловную победу над Россией и опять проигрывает. Вопрос — чем она отделается на этот раз.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Позицию многих стран Запада в отношении РФ можно объяснить

Реакцию многих стран Запада на СВО РФ на Украине вполне можно объяснить.

Прибалтика больна русофобией, Польша получила за это много денег и перевооружила армию. Британия жаждет реванша на геополитической арене за годы унижения. Германия потеряла суверенитет (и то сопротивляется по поставкам "Таурусов" ВСУ). Франция — во власти президента-нарцисса.

Но есть и другие примеры. Греция при антироссийской риторике, "белая и пушистая" в своей лояльности Украине и ЕС, обеспечила РФ теневой танкерный флот, перевозящий подсанкционную российскую нефть. И за счёт этого имеет самые высокие показатели роста экономики в ЕС.

Венгрия и Словакия имеют из РФ стабильные поставки энергоресурсов по долгосрочным контрактным ценам, и их политика направлена на то, чтобы этого не лишиться. Понятно также, за что страдают русофобией (и подтверждают её делом) Болгария и Румыния — хочется в еврозону и Шенген. И так далее.

Но самая удивительная история — у Финляндии. Трудно объяснить её разворот на 180 градусов в отношении РФ.

Даже президент РФ Владимир Путин удивился. В интервью Дмитрию Киселёву он заметил, что с Финляндией у РФ были "идеальные отношения".

"У нас не было ни одной претензии друг к другу, даже в территориальных вопросах. У нас и войск там на границе не было, мы войска оттуда все убрали", — сказал Владимир Путин.

От идеальных до ужасающих отношений с РФ Финляндия прошла с рекордной скоростью

Что сделала Финляндия после начала СВО? В риторике она стала Прибалтикой, а на практике — закрыла с РФ границу, оборвала все отношения, в том числе экономические и на бытовом уровне.

А ведь приграничные области процветали на торговле с РФ, в Финляндии покупал недвижимость средний класс России, принося ей свои инвестиции и деньги. Теперь россияне из-за ограничений прав на передвижение, оплату товаров и т. д. продают свои активы "за копейки" и покидают страну.

То есть Финляндия прямо сделала обычных россиян своими врагами, став главным спонсором (наряду со всей Северной Европой) Киева.

А ведь раньше нейтральная страна была важной политической переговорной площадкой между СССР и Западом — как не вспомнить Хельсинские соглашения 1975 года. Между тем недавно избранный президентом Александр Стубб заявил, что у Финляндии нет политических отношений с Россией, страна вступила в НАТО.

Финляндия — больше не общество всеобщего благосостояния

Экономика страны сползает в рецессию, а финансирование "общества всеобщего благосостояния" под угрозой.

Об этом заявил генеральный директор пенсионной компании Varma Ристо Мурто. Он считает, что Россия выбыла из спонсоров высокооплачиваемых финских пенсионеров "по известным причинам", китайским компаниям стало трудно показывать экономический рост, а немецкие в упадке. По его прогнозу, если не будут понижены процентные ставки, страну ждёт безработица.

"Финляндия свободна выбирать между чумой и холерой", — сделал вывод Мурто.

В приграничных районах с РФ ситуация особенно тяжёлая. Издание Yle сообщило об угрозе исчезновения муниципалитета Виролахти, который опустел в результате закрытия границы с Россией.

Хельсинки ставит ультиматум Евросоюзу

В такой ситуации во властных структурах Финляндии появилась паника. Премьер-министр Орпо Петтери, выступая перед Европейским парламентом заявил, что безопасность границ Финляндии — теперь забота ЕС, и попросил у Еврокомиссии денег, которые ему нужны, в том числе, для поддержания экономики приграничных районов.

Премьер стал угрожать распадом ЕС, если такая помощь не будет оказана. По его словам, тенденция к ухудшению жизни финнов приведёт к сокращению населения Финляндии и "создаст серьёзную угрозу безопасности и стабильности нашего союза".

"Необходимо, чтобы мы проводили политику на уровне ЕС, направленную на оживление этих районов", — сказал премьер.

Финляндия не сделала выводов из Второй мировой войны

Чтобы ответить на вопрос, почему "тупые" не только американцы, вспомним немного историю Финляндии.

В 30-40-е годы, поддержав Гитлера, военно-политическое руководство Хельсинки поставило на безусловную победу Германии над Советским Союзом, и все свои действия строило на этом фундаменте, не имея в запасе "плана Б". В результате проиграла и поплатилась территориями.

Сегодня история повторяется (в виде фарса). В Хельсинки опять решили, что РФ проиграет. Новая реальность наступила незаметно, и когда другие торжествуют и уже строят планы примирения с РФ на основе верно выбранной тактики, Финляндия запаниковала.

Лозунг "Дайте денег, иначе всё пропало" — это лозунг разваливающейся Украины.

Между тем денег в ЕС нет. У доноров огромные дыры в бюджетах, кассовые разрывы и обвал в 5,7% в промышленном производстве, что оказывает влияние на все сектора экономики. И Кремль не оставит просто так финнам их членство в НАТО, которое основано только на холопском "выпендрёже" — на границе с Финляндией снова появятся российские войска.

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