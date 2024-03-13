В Финлядии требуют, чтобы ЕС заставил Японию отказаться от российской древесины

Финляндия потребовала запретить экспорт российской древесины в Японию

3:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финляндия обратилась к Евросоюзу с требованием убедить Японию отказаться от импорта российской древесины. Соответствующее заявление распространила финская Ассоциация лесопильной промышленности.

Фото: unsplash.com by Mike Petrucci is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В заявлении отмечается, что санкций против России в этой сфере недостаточно и необходимо убедить Японию прекратить импорт лесопильной продукции — пиломатериалов и клееного бруса, сообщает издание "Деловой Петербург".

Россия в 2023 году сохранила значительную долю рынка лесопродукции в Японии (около 15 процентов) и осталась на третьем месте по объёмам производства пиломатериалов в мире после США и Канады.

По этом финский экспорт лесопильной продукции в Японию в 2023 году сократился в два раза по сравнению с 2022 годом, с 600 миллионов до 300 миллионов евро.

Ранее в Рослесинфорге прогнозировало, что общий объеём экспорта пиломатериалов и круглого леса в 2023 году достигнет 25 млн кубометров.

В 2022 году за рубеж было вывезено порядка 27 млн кубометров досок и бревен. Разрыв разрыв с досанкционным периодом составлял 38,5 процентов.

При этом вывоз глубоко обработанной древесины в 2023 году приблизится к показателям 2022 года — 21-22 млн кубометра, отмечал директор Рослесинфорга Павел Чащин.

Российская древесина направлялась в 2023 году по более чем 50 направлениям, при этом по половине из них был зафиксирован прирост поставок.

Наибольшая динамика пришлась на Турцию — рост поставок в 2,3 раза, до 280 тысяч кубометров, ОАЭ — на 64 процентов, до 490 тысяч кубометров, Гонконг — на 43 процента, до 600 тысяч кубометров, Киргизию — на 40 процентов, до 418 тысяч кубометров, Южную Корею — на 27 процентов, до 314,4 тысяч кубометров, Казахстан — на 21 процент, до 1,1 млн кубометров, Иран — на 17 процентов, до 426 тысяч кубометров.

"Помимо стран, в которых зафиксирован наибольший прирост и которые сейчас являются главными перспективными и надежными партнерами лесопромышленного комплекса России, можно выделить отдельные новые направления, прирост которых вырос в разы, но не достигает внушительных объемов. Например, Таиланд — в 2,2 раза, Малайзия — в 10 раз, Ливан — в 18 раз, Израиль — в 1,5 раза, Индия — в 2,4 раза, Монголия — в 3 раза", — сказал Павел Чащин.

Основной партнёр традиционно — Китай, куда было направлено около 14 млн кубометров пиломатериалов и кругляка.

На втором месте Узбекистан — больше двух млн кубометров с приростов примерно на пять процентов. Замыкает тройку Казахстан — больше 1,1 млн кубометров с приростом на 21 процент.

Также в десятку основных направлений вошли Азербайджан, Гонконг, ОАЭ, Таджикистан, Иран, Киргизия и Сингапур.

Любопытно, что Япония не отмечена в числе стран со значительным объёмом поставок из России. Но даже этого хватило, чтобы лесопромышленники из Финляндии начали требовать от Евросоюза оказать давление на Токио.