Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков
В Финлядии требуют, чтобы ЕС заставил Японию отказаться от российской древесины

Финляндия потребовала запретить экспорт российской древесины в Японию

3:39
Экономика

Финляндия обратилась к Евросоюзу с требованием убедить Японию отказаться от импорта российской древесины. Соответствующее заявление распространила финская Ассоциация лесопильной промышленности.

Финляндия потребовала запретить экспорт российской древесины в Японию
Фото: unsplash.com by Mike Petrucci is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В заявлении отмечается, что санкций против России в этой сфере недостаточно и необходимо убедить Японию прекратить импорт лесопильной продукции — пиломатериалов и клееного бруса, сообщает издание "Деловой Петербург".

Россия в 2023 году сохранила значительную долю рынка лесопродукции в Японии (около 15 процентов) и осталась на третьем месте по объёмам производства пиломатериалов в мире после США и Канады.

По этом финский экспорт лесопильной продукции в Японию в 2023 году сократился в два раза по сравнению с 2022 годом, с 600 миллионов до 300 миллионов евро.

Ранее в Рослесинфорге прогнозировало, что общий объеём экспорта пиломатериалов и круглого леса в 2023 году достигнет 25 млн кубометров.

В 2022 году за рубеж было вывезено порядка 27 млн кубометров досок и бревен. Разрыв разрыв с досанкционным периодом составлял 38,5 процентов.

При этом вывоз глубоко обработанной древесины в 2023 году приблизится к показателям 2022 года — 21-22 млн кубометра, отмечал директор Рослесинфорга Павел Чащин.

Российская древесина направлялась в 2023 году по более чем 50 направлениям, при этом по половине из них был зафиксирован прирост поставок.

Наибольшая динамика пришлась на Турцию — рост поставок в 2,3 раза, до 280 тысяч кубометров, ОАЭ — на 64 процентов, до 490 тысяч кубометров, Гонконг — на 43 процента, до 600 тысяч кубометров, Киргизию — на 40 процентов, до 418 тысяч кубометров, Южную Корею — на 27 процентов, до 314,4 тысяч кубометров, Казахстан — на 21 процент, до 1,1 млн кубометров, Иран — на 17 процентов, до 426 тысяч кубометров.

"Помимо стран, в которых зафиксирован наибольший прирост и которые сейчас являются главными перспективными и надежными партнерами лесопромышленного комплекса России, можно выделить отдельные новые направления, прирост которых вырос в разы, но не достигает внушительных объемов. Например, Таиланд — в 2,2 раза, Малайзия — в 10 раз, Ливан — в 18 раз, Израиль — в 1,5 раза, Индия — в 2,4 раза, Монголия — в 3 раза", — сказал Павел Чащин.

Основной партнёр традиционно — Китай, куда было направлено около 14 млн кубометров пиломатериалов и кругляка.

На втором месте Узбекистан — больше двух млн кубометров с приростов примерно на пять процентов. Замыкает тройку Казахстан — больше 1,1 млн кубометров с приростом на 21 процент.

Также в десятку основных направлений вошли Азербайджан, Гонконг, ОАЭ, Таджикистан, Иран, Киргизия и Сингапур.

Любопытно, что Япония не отмечена в числе стран со значительным объёмом поставок из России. Но даже этого хватило, чтобы лесопромышленники из Финляндии начали требовать от Евросоюза оказать давление на Токио.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы япония финляндия
Новости Все >
Эксперты уверены, что реформа ОСАГО обречена на провал
Лидер ЛДПР выступил против кабальных кредитных условий
Почему коты любят спать в хозяйской постели
Матвийчук: на правом берегу Днепра открывается выход на Запорожье
Сколько минимум нужно проходить пешком в день
Эксперты рассказали, как людям помогают оригиналы и копии кассовых чеков
5 зарубежных экранизаций пьес Чехова
Часть гостиничного фонда "Роза Хутор" будет реорганизована
Австралийка с ожирением за год скинула 45 кг веса при помощи ходьбы
Этих собак постоянно путают
Популярное
ЕС открывает двери: россияне могут въезжать без биометрического паспорта

Граждане России смогут посещать страны Европейского союза без необходимости владения биометрическим паспортом.

Россияне смогут въезжать в Европу без биометрического паспорта
Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" ждёт ребёнка: "Мечтала об этом столько времени"
Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" объявила о беременности: "Теперь моё сердце бьётся за двоих!"
Валерия хотела выгнать Иосифа Пригожина из дома. Что стало причиной?
Власти Болгарии требуют от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
Доверия к Западу нет. Путин обозначил чёткие векторы российской политики Дмитрий Плотников Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ Любовь Степушова В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Можно остаться дома и отдохнуть: названы породы собак, которых совсем не нужно выгуливать
Этот цветок растёт даже на скудных почвах и не требует частого полива: он яркий, словно солнце
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводить новичкам
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводить новичкам
Последние материалы
Лидер ЛДПР выступил против кабальных кредитных условий
Матвийчук: на правом берегу Днепра открывается выход на Запорожье
Сколько минимум нужно проходить пешком в день
Эксперты рассказали, как людям помогают оригиналы и копии кассовых чеков
5 зарубежных экранизаций пьес Чехова
Часть гостиничного фонда "Роза Хутор" будет реорганизована
Австралийка с ожирением за год скинула 45 кг веса при помощи ходьбы
Этих собак постоянно путают
Египет реализовывает сеть высокоскоростных электропоездов для туристов
Финляндия объявляет о конфискации автомобилей с российскими номерами с 16 марта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников