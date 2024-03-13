В Финлядии требуют, чтобы ЕС заставил Японию отказаться от российской древесины

Финляндия обратилась к Евросоюзу с требованием убедить Японию отказаться от импорта российской древесины. Соответствующее заявление распространила финская Ассоциация лесопильной промышленности.
В заявлении отмечается, что санкций против России в этой сфере недостаточно и необходимо убедить Японию прекратить импорт лесопильной продукции — пиломатериалов и клееного бруса, сообщает издание "Деловой Петербург".
Россия в 2023 году сохранила значительную долю рынка лесопродукции в Японии (около 15 процентов) и осталась на третьем месте по объёмам производства пиломатериалов в мире после США и Канады.
По этом финский экспорт лесопильной продукции в Японию в 2023 году сократился в два раза по сравнению с 2022 годом, с 600 миллионов до 300 миллионов евро.
Ранее в Рослесинфорге прогнозировало, что общий объеём экспорта пиломатериалов и круглого леса в 2023 году достигнет 25 млн кубометров.
В 2022 году за рубеж было вывезено порядка 27 млн кубометров досок и бревен. Разрыв разрыв с досанкционным периодом составлял 38,5 процентов.
При этом вывоз глубоко обработанной древесины в 2023 году приблизится к показателям 2022 года — 21-22 млн кубометра, отмечал директор Рослесинфорга Павел Чащин.
Российская древесина направлялась в 2023 году по более чем 50 направлениям, при этом по половине из них был зафиксирован прирост поставок.
Наибольшая динамика пришлась на Турцию — рост поставок в 2,3 раза, до 280 тысяч кубометров, ОАЭ — на 64 процентов, до 490 тысяч кубометров, Гонконг — на 43 процента, до 600 тысяч кубометров, Киргизию — на 40 процентов, до 418 тысяч кубометров, Южную Корею — на 27 процентов, до 314,4 тысяч кубометров, Казахстан — на 21 процент, до 1,1 млн кубометров, Иран — на 17 процентов, до 426 тысяч кубометров.
"Помимо стран, в которых зафиксирован наибольший прирост и которые сейчас являются главными перспективными и надежными партнерами лесопромышленного комплекса России, можно выделить отдельные новые направления, прирост которых вырос в разы, но не достигает внушительных объемов. Например, Таиланд — в 2,2 раза, Малайзия — в 10 раз, Ливан — в 18 раз, Израиль — в 1,5 раза, Индия — в 2,4 раза, Монголия — в 3 раза", — сказал Павел Чащин.
Основной партнёр традиционно — Китай, куда было направлено около 14 млн кубометров пиломатериалов и кругляка.
На втором месте Узбекистан — больше двух млн кубометров с приростов примерно на пять процентов. Замыкает тройку Казахстан — больше 1,1 млн кубометров с приростом на 21 процент.
Также в десятку основных направлений вошли Азербайджан, Гонконг, ОАЭ, Таджикистан, Иран, Киргизия и Сингапур.
Любопытно, что Япония не отмечена в числе стран со значительным объёмом поставок из России. Но даже этого хватило, чтобы лесопромышленники из Финляндии начали требовать от Евросоюза оказать давление на Токио.
Граждане России смогут посещать страны Европейского союза без необходимости владения биометрическим паспортом.