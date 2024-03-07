В России не ждут глобальных проблем в экономике Китая

Глава Минэкономразвития РФ считает, что не стоит ждать проблем в экономике Китая

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр экономического развития РФ Максим Решетников полагает, что серьёзных проблем в экономике Китая ожидать не стоит.

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Министр в интервью телеканалу Sky News заявил, что не ожидает глобальных проблем в экономике КНР. Сейчас, по его мнению, в китайской экономике происходят структурные изменения.

По словам Решетникова, в Китае крупный внутренний рынок, а потому не только экспорт является основным двигателем развития экономики страны.

"Мы можем обратиться к цифрам. Мы верим в силу китайской экономики. Более того, мы во многом хорошо дополняем друг друга, на мой взгляд. У нас много совместных технологических проектов", — добавил Решетников.

В 2023 году товарооборот между Россией и Китаем превысил 240 миллиардов долларов, это рекордный показатель. По сравнению с 2022 годом товарооборот увеличился на 26,3 процента, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Экспорт из Китая в Россию за этот период вырос на 46,9 процентов, составив около 110,97 миллиарда долларов. Импорт российских товаров увеличился на 12,7 процентов — до 129,14 миллиарда долларов.

Значительная товаров, импортируемых из России в Китай, из энергоносителей. Кроме того, среди ключевых товаров можно выделить медь и медную руду, древесину и морепродукты.

Китай экспортирует в Россию широкий ассортимент товаров, включая автомобили, смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.