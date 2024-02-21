Отчаявшийся Зеленский не захочет тихо умереть, поэтому Шольц не даст ему "Таурусы"

Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам

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Бундестаг даст карт-бланш канцлеру Олафу Шольцу на поставки дальнобойных ракет Taurus Украине. Но упрямый и осторожный Шольц будет решать самостоятельно.

Фото: topcor.ru

СДПГ отдаёт решение о Taurus на откуп Шольцу

Stern опубликовал статью, где выражается уверенность, что смерть Алексея Навального* может подвигнуть канцлера Олафа Шольца уступить мнению правящей коалиции и других депутатов Бундестага и согласиться на отправку дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину.

В предложении правительственной коалиции СДПГ, "Зелёных" и СвДП, которое должно быть проголосовано на этой неделе в Бундестаге, говорится, что федеральное правительство должно поддержать Украину таким образом, чтобы её территориальная целостность была восстановлена ​​"в полной мере" в пределах её международно признанных границ.

"Это включает в себя поставку дополнительно необходимых дальнобойных систем вооружения и боеприпасов, чтобы дать возможность Украине, с одной стороны, обеспечить возможность точечного удара в соответствии с международным правом по стратегически важным объектам в далёком тылу российского агрессора и, с другой стороны, обеспечить сухопутные войска поставкой боевых бронированных систем и машин", — цитирует газета документ.

Это породило слухи о том, что речь идёт о ракетах Taurus. Эти ракеты могут достигать целей на расстоянии более 500 километров, при том, что Москва находится в 450 километрах от границы с Украиной.

Газета Bild указывает, что при подготовке коалиционного предложения СДПГ категорически отвергла любые упоминания и даже намёки на передачу Украине Taurus. Это говорит о том, что развала коалиции и досрочных выборов с небольшими рейтингами партия Шольца не хочет и отдаёт решение на откуп канцлеру.

Правительство Украины официально запросило эти ракеты у Германии в мае 2023 года, но в течение почти года "пробить" Шольца на них не удаётся.

Почему Шольц откажет Украине и на этот раз?

Канцлер имеет данные разведки о том, что киевский режим поставки Taurus не спасут, а только увеличат шансы на прямое столкновение с РФ. Шольц хочет, чтобы США раньше Германии объявили о поставках дальнобойных ATACMS. Эксплуатация Taurus потребует присутствия немецких специалистов в зоне боевых действий, что опять же увеличит шансы на прямое столкновение с РФ. Как пишет специалист по Германии Тимофей Борисов в Telegram, эти ракеты с 2010 года не производятся. И перепрограммировать их на меньшую дальность, скорее всего, невозможно.

Шольц примет решение самостоятельно

По мнению эксперта, Шольц — по характеру очень упрямый "и не любит, когда на него давят уступающие ему в интеллекте коллеги".

"Это тип северного немца. Он один выиграл федеральные выборы. Для него и его собственная партия — это кучка неумёх. А "Зелёные" — шайка дегенератов. СвДП — хор голодных из оперы "Дай поесть" на содержании у крупного бизнеса".

Поэтому Тимофей Борисов уверен, что Шольц будет принимать решение самостоятельно. И он прекрасно понимает, что "наглый и отчаявшийся Зеленский не захочет тихо умереть", а потому может использовать Taurus для удара по Кремлю или по другим критически важным объектам. В Москве быстро поймут, каким оружием стрелял Киев, и тогда последует ответный удар.

"Я очень сомневаюсь, что Шольц поддастся на нажим. Он будет пока поставлять всё, что может, кроме "Таурусов", — отметил Борисов.

*признан в РФ экстремистом и террористом

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