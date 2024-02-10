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Любовь Степушова
Шольц посмеялся над интервью Путина Карлсону, а в Германии всем не до смеха

Канцлер ФРГ Шольц украинизирует Германию в угоду Байдену

4:14
Мир

Канцлер ФРГ Олаф Шольц войдет в историю как человек, который угробил великую и непотопляемую немецкую промышленность и Евросоюз.

Канцлер ФРГ Шольц украинизирует Германию в угоду Байдену
Фото: https://www.reuters.com/article/uk-germany-politics-scholz/comeback-for-scholz-as-his-party-names-him-german-chancellor-candidate-idUKKCN2560VT?edition-redirect=uk

Шольц посмеялся над Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц встретился в пятницу с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Согласно западным СМИ, главным в повестке было обсуждение помощи Украине. Канцлер прокомментировал разговор Владимира Путина с Такером Карлсоном, назвав его "смехотворным". Смеётся он, как можно понять из статьи в Bild над теми реальными причинами, которые Путин назвал для обоснования проведения СВО.

"Сейчас мы видели интервью российского президента. Честно говоря, там лишь высмеиваются реальные действия России на Украине и рассказывается абсолютно абсурдная история о причинах этой войны", — сказал Шольц.

Констатируем, что российский президент навязал Западу свою повестку, так как Шольц посмотрел интервью. Пусть думает, там много и о Германии. В частности, Путин прямо назвал виновника подрыва "Северных потоков" — именно к нему в гости и приехал Шольц.

Германия стремительно теряет промышленный потенциал

Помощь Украине была не главной темой. Приехал канцлер, чтобы призвать Байдена сохранить экспорт американского СПГ в Германию, в зависимость от которого страна попала после отказа от российского трубопроводного газа. Но даже если Байден пойдет навстречу, то Германию это не спасёт.

"Дни Германии как индустриальной сверхдержавы сочтены", — пишет Вloomberg. И виноват в этом Шольц, который находится в "политическом параличе".

Агентство указывает, что немецкая промышленность "не смогла пережить последствия энергетического кризиса", то есть отказа от российского дешёвого газа:

  • Michelin закрывает треть заводов в Германии,
  • Американская Goodyear замораживает два предприятия,
  • Continental отказывается от постройки новых фабрик,
  • Bosch и Miele увольняют тысячи рабочих,
  • Каждая десятая компания в химической отрасли банкротится. BASF сокращает 2600 сотрудников.

"Чтобы остановить эту тенденцию. Многие вещи должны будут измениться очень быстро", — сказал Стефан Клеберт, генеральный директор GEA Group AG — поставщика производственного оборудования.

Шольц украинизирует Германию

Для этого надо просто повернуть кран уцелевшей ветки "Северного потока" и принудить Польшу к открытию своей ветки в Германию. Это, кстати, предложил Путин Шольцу в интервью Карлсону.

Но Шольц не примет это здравое решение, а будет украинизировать свою страну. Это означает:

  • отток инвестиций,
  • инфляцию и экономический упадок,
  • депопуляцию,
  • упадок в образовании, соцобеспечении,
  • майданы разного типа,
  • приход экстремистов во власть,
  • объявление войны России.

Шольц пообещал Байдену невозможное

"Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаем", — заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер в начале этого месяца.

В 2023 ВВП упал ФРГ на 0,3%. Согласно Статистической службе Германии за декабрь немецкое промпроизводство сократилось на 1,6% — это сильно выше прогнозов аналитиков (0,4%) и больше половины от всего падения за год (3%).

В такой обстановке Шольц пообещал Байдену продолжить помощь Украине. Но Rheinmetall обещает нарастить производство снарядов лишь к 2025 году, а бронетехники — к 2029 году. Очевидно, что заменить США как донора Украины Германия не сможет, и будет забирать ресурсы из бюджета, повышать налоги и отбирать субсидии у фермеров и других.

Смеётся тот, кто смеётся последним. Посмеётся ли Шольц, когда Евросоюз начнёт разваливаться из-за неспособности Германии быть донором. Канцлер войдет в историю как человек, который угробил великую и непотопляемую немецкую промышленность, которая три сотни лет была образцом для всех остальных, а также Евросоюз.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы олаф шольц владимир путин
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