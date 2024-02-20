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Германское правительство планирует передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

СМИ: Германия готовится передать Украине ракеты Taurus

1:07
Политика

В Германии, возможно, готовят решение о передаче Украине ракет Taurus, сообщают DP, Bild и Tagesschau со ссылкой на источники в правительстве.

СМИ: Германия готовится передать Украине ракеты Taurus
Фото: Wikimedia Commons by SKopp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По данным СМИ, Германия готовит секретное соглашение о военных поставках Украине, в котором говорится о дополнительных системах оружия дальнего действия и боеприпасов, необходимых для целевых атак на стратегически важные цели далеко в тылу. Под это описание подходят дальнобойные ракеты Taurus с радиусом действия до 500 километров.

Ожидается, что голосование по данной инициативе пройдет на этой неделе.

Напомним, что в середине января депутаты Федерального собрания не поддержали резолюцию о поставке крылатых ракет Taurus Украине. Это предложение вызвало критику со стороны немецких граждан, а лидеры страны отказывались обсуждать эту тему.

Taurus — это дозвуковая авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля" немецко-шведского производства, которая используется для высокоточных ударов по защищенным или подземным целям. При этом ракета запускается с самолета без захода в зону ПВО противника.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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