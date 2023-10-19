Welt*: применение ракет ATACMS Украиной спровоцирует новый виток эскалации

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Если Вооружённые силы Украины (ВСУ) начнут активно применять дальнобойные ракеты ATACMS, это спровоцирует эскалацию конфликта, сообщает Welt*.

Фото: openverse.org

По словам журналиста Кристофа Ваннера, Германия тоже может передать Киеву свои ракеты большой дальности Taurus. При этом он добавил, что пока Берлин воздерживается от такого шага.

Как подчеркнул журналист, американские ракеты ATACMS могут привести к ужесточению украинского конфликта.

"Это новый виток эскалации", — сказано в материале.

Ранее журналисты Forbes заявили о низкой эффективности ATACMS против защищённой российской бронетехники. Кроме того, стало известно, что США поставили на Украину устаревшие или просроченные модификации дальнобойных ракет.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.