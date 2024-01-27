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Любовь Степушова
В Германии дождались ошибки Байдена. Впереди возврат немцев к хорошей жизни

Экспорта СПГ в Германию из США не будет. Немцы восстановят "Северные потоки"

5:07
Мир

Немецкие политики только и ждут, когда Америка даст слабину в трансатлантическом партнёрстве, чтобы восстановить связи с Россией. Момент настал.

Экспорта СПГ в Германию из США не будет. Немцы восстановят "Северные потоки"
Фото: Openverse by Ervins Strauhmanis is licensed under CC BY 2.0

Байден подставил Германию в желании отомстить Техасу

Президент США Джо Байден решил приостановить строительство терминалов для экспорта сжиженного природного газа (СПГ), чтобы заручится поддержкой сторонников защиты окружающей среды в президентской кампании.

США, согласно его распоряжению, также приостановят одобрение новых контрактов на экспорт СПГ и намерены отслеживать его влияние "на стоимость энергоносителей, энергетическую безопасность США и окружающую среду", пишет Reuters.

Пострадают газодобывающие штаты и прежде всего — южные, в том числе, Техас. Некоторые эксперты считают, что это ответ Байдена на бунт в Техасе по поводу границы.

Но тревогу забили не только в Техасе, а например, в Германии, которая полностью доверилась США в обеспечении голубым топливом через поставки СПГ.

Bloomberg пишет, что снижение экспорта СПГ из США может затормозить проекты, на которые рассчитывали многие немецкие компании. Пострадает не только промышленность, но и население, которое будет мёрзнуть или страдать от жары. Европейские коммунальные службы и трейдеры сейчас расхватывают сделки по поставке СПГ из США, поскольку на него они заменили трубопроводный газ из России, указывает издание.

И это делает для Германии не ненавистный Дональд Трамп, а любимый Байден, что особенно шокирует немцев, ведь главный посыл президента США был в сохранении трансатлантической солидарности в борьбе с "автократиями" мира.

"Теперь не Россия, а США хотят поставить немцев на колени"

Как пишет немецкий политолог Александр Рар в Telegram, становится очевидным, что пройденный Германией путь, "вероятно, снова был недальновидным и рискованным".

По его словам, когда немцы два года тому назад отказались от российских поставок и ввели санкции против "Северного потока-2", они это сделали в полной уверенности, что Америка заменит Россию как главный поставщик газа. Но теперь ясно, что "сжиженного газа из США не будет, поставки из Персидского залива усложняются войнами на Ближнем Востоке, а тут вдруг Украина заявила, что она откажется от транзита российского газа через свою территорию".

Получается, что опять "кто-то хочет поставить немцев на колени", пишет Рар. А ведь были предложены альтернативные модели, сетует он — "партнеры в Африке были готовы. Путин был готов дальше поставлять газ". Но Германия проигнорировала "суровые геополитические реалии".

Эксперт отмечает, что "зеленые" технологии не смогут заменить поставки газа в такую промышленную страну, как Германия, которая "по идеологическим соображениям" не допускает возврата к ядерным электростанциям.

Немецкие политики вернутся к Realpolitik

Что делать в такой обстановке? Ставить на уголь? На турецкий газовый хаб? По мнению Рара, без России Германии будет тяжело обеспечить ресурсы для развития автопрома (Mercedes-Benz уходит из Германии — ред.), промышленности бытовой техники, нефтехимии и так далее. Рар связывает свои надежды с первым съездом новой партии Сары Вагенкнехт, внешняя политика которой направлена на восстановление экономических связей с Россией.

Отметим, что и без Сары нынешние власти Германии скоро найдут правильный выход — они вернуться к партнёрству с РФ. Внутренне немцы понимают, что НАТО основалось и сейчас работает для того, чтобы сдерживать Советский Союз (Россию), контролировать Германию и влиять на Европу.

Как только сдержать РФ не получится, а это произойдёт, то сразу рухнет контроль над ЕС (процесс уже идёт), а там и Германия вернётся к Realpolitik. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Die Zeit от 25 января обращаясь к США, напомнил слова Гельмута Шмидта о том, что Германия это лишь "средняя сила".

В условиях, когда США уходят из Украины, спасти прозападный режим в Киеве в одиночку Германии не под силу. И если не опомниться, то немцы снесут нынешнюю "светофорную" коалицию, и к власти придут Вагенкнехт и "Альтернатива для Германии", которые в программных документах ориентированы на возврат немцев к хорошей жизни с помощью России.

Как пишет в Теlegram специалист по ФРГ Тимофей Борисов, лучший способ обеспечить безопасность Германии — это:

  • восстановить "Северные потоки",
  • заставить Польшу вернуть сворованный у России трубопровод "Дружба” и снова пустить по нему дешевый трубопроводный газ, нефть,
  • восстановить экспорт немецкой продукции в Россию,
  • договориться о гарантированных рынках сбыта немецкой продукции в страны БРИКС и ЕАЭС,
  • вернуться к мегапроекту строительства железных дорог от Москвы до Благовещенска, упустив который, немецкие концерны потеряли триллионы.

"Я не ошибся с цифрами. Это был малопубличный проект, но он был. И сумма вложений на 10-15 лет там была именно триллионная", — указал эксперт.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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