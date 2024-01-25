На Западе занервничали: РФ усиливает контроль над мировой торговлей и логистикой

Результат СВО: РФ контролирует мировую торговлю стратегическими ресурсами

7:15 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры Мировая кооперация

Россия усиливает контроль над мировой торговлей, не только сохраняя и увеличивая свои позиции по ряду стратегических товаров, но и обеспечивая безопасную логистику.

Фото: wikimedia commons

В Европе нервничают: Россия никогда не станет Африкой

В интервью Le Parisien министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне бьёт тревогу, что после победы над киевским режимом Россия может начать контролировать 30% мирового экспорта пшеницы. По мнению Сежурне, это "ударит по нашим фермерам", приведёт к инфляции, а также к серьёзной продовольственной проблеме. Министр делает крайне нелогичный вывод: Париж намерен продолжать оказывать помощь Киеву.

В действительности, Россия уже контролирует через свои экспортные объёмы не только зерновой рынок (доля российской пшеницы в мировой торговле в 2024 году составит 25%), но и других продуктов питания, а также рынки

нефти,

газа,

урана,

алмазов,

многих видов редкоземельных металлов,

леса,

а скоро и питьевой воды.

И главной причиной продвижения НАТО на восток является желание присвоить российские ресурсы. Сделать так, чтобы Россия стала новой Африкой — колонией для грабежа. Но российское руководство этому воспрепятствовало, начав СВО на Украине, чем сохранило российскую нацию и её будущее.

Сегодня РФ не только производит, но и разрабатывает свою логистику доставки товаров по всему миру, и европейцы (пример Сежурне налицо) начинают всё больше и больше нервничать по этому поводу.

Зерно и мясо — новая нефть

Российское зерно стало новой нефтью по степени важности для наполнения бюджета. В 2022 году Россия собрала рекордный за всю историю урожай зерна — 157,7 млн т, а в 2023 году поставила рекорд по экспорту зерна, отгрузив на мировой рынок 60 млн т. Средняя урожайность пшеницы в РФ выросла с 16,1 ц/га в 2000 году до 36,2 ц/га в 2022 году. А ведь низкая урожайность была главной проблемой советского сельского хозяйства.

В 2023 году открыты новые рынки для российской мясной и молочной продукции в

Пакистане,

Гонконге,

ОАЭ,

Алжире,

Афганистане.

Открыт рынок Китая для российской свинины. Технически поставки могут начаться уже в январе 2024 года. В 2023 году мясная, рыбная и молочная продукция экспортировалась из России в 77 стран с приростами за год

по рыбе и морепродуктов: +29%, до 2120 тыс. т,

по молочной продукции: +15%, до 163 тыс. т,

по свинине: +6%, до 154,4 тыс. т,

по баранине: рост в 7 раз, до 10,3 тыс. т.

И это только начало, так как наступивший год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, под угрозой может оказаться сельское хозяйство в ряде регионов мира, а следовательно, и продовольственная безопасность многих стран.

Россия контролирует мировой рынок нефти через ОПЕК+

Мировой спрос на нефть из России за 2023 год вырос на 2,3%, за 2024 год ожидается рост на 1,37%. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, до 80% своей нефти в 2023 году РФ продала Китаю и Индии, хотя ещё два года назад поставки туда почти не осуществлялись. При этом в Европу в прошлом году доля поставок сократилась в 10 раз — до 4-5%. Но РФ этого "не заметила", так как контролирует мировой рынок нефти, участвуя в ОПЕК+.

По данным Новака, за 2023 год Москва заработала от продажи нефти и газа порядка 9 трлн руб. — примерно столько же, сколько в 2021 году. Венгр Виктор Орбан не лоялен к РФ, просто он хочет получать по согласованным низким ценам российские газ и нефть.

Российский газ незаменим

Остальные европейские лидеры последуют рано или поздно его примеру. Та же Германия — в первую очередь, потому что её продукция была конкурентной только благодаря дешёвому российскому газу.

Лучший способ обеспечить безопасность Германии — это восстановить "Северные потоки", особенно после того, как СПГ из Катара по Суэцкому каналу подорожал, а то и вовсе может прекратить торговаться. А Азербайджан в любой момент может соскочить с роли поставщика газа, к нему в ЕС масса претензий из-за Армении, особенно у той же Франции.

Поэтому ЕС продолжает, не афишируя, покупать российские энергоресурсы. С декабря 2022 года по конец октября 2023 года страны ЕС закупили у России ископаемого топлива на 35,7 млрд евро. Причём за сжиженный природный газ страны ЕС заплатили в российскую казну даже больше (8,4 млрд евро, или 50,88%), чем неевропейские страны (8,1 млрд евро, или 49,12%).

Будущий стратегический товар — российский уран

Ещё одним мягким оружием РФ станет атомная энергетика. В России разработан замкнутый ядерный цикл по использованию уранового сырья, резко повышающий эффективность АЭС, и это толчок для строительства реакторов новых типов, например, БРЕСТ-ОД-300. Через 10 лет они станут незаменимыми в мире, особенно на фоне постоянного сокращения "дешёвых" источников энергии и краха "зелёной" энергетики.

Северный морской путь очень не нравится Западу

В условиях блокады Красного моря и Суэцкого канала, а также обмеления Панамского канала для торговли своими товарами РФ строит логистику по Северному морскому пути.

Арктические маршруты становятся всё более популярными, отмечает британское издание The Economist. С 2014-го по 2022 год объёмы торговых перевозок по нему увеличились на 755%. Россия стремится к тому, чтобы к 2035 году объёмы перевозок выросли в 10 раз по сравнению с 2022 годом. В октябре объявлено о создании совместного предприятия "Росатома" с логистической компанией DP World из Объединённых Арабских Эмиратов с целью развития арктических контейнерных перевозок.

В России сейчас активно развивается ледокольный флот. По числу ледоколов РФ уже значительно опережает все государства региона, вместе взятые.

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