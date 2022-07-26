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Автор Любовь Степушова

Больше пшеницы — больше влияния: Лавров в Африке показал, кому достанется континент

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Глава МИД РФ Сергей Лавров совершает турне по Африке. Россия имеет хорошие шансы расширить зону влияния на континенте, который в силу бурно растущего населения будет особенно нуждаться в продовольствии.

Больше пшеницы — больше влияния: Лавров в Африке показал, кому достанется континент

Россия становится лидером на рынке пшеницы

В июне, во время встречи президента Африканского союза Маки Салла и президента России Владимира Путина, президент Сенегала призвал Запад ослабить санкции против России, чтобы та разблокировала экспорт своего и украинского зерна. Этим он фактически поддержал мнение о том, что продовольственный кризис вызван западными санкциями.

После присоединения своих исторических земель на юге и юго-востоке Украины, которые являются житницами, Россия будет обладать львиной долей (до 30%) мирового урожая пшеницы и сможет помочь своим друзьям в Африке.

Те, кого Лавров посетил в этот раз, — именно друзья. Это лидеры Египта, Конго (Браззавиль), Уганды и Эфиопии.

В статье "Россия и Африка: партнёрство, устремлённое в будущее", опубликованной в газетах этих четырёх стран, Лавров похвалил Африку за сопротивление попыткам Запада навязать однополярный мировой порядок.

"Мы ценим взвешенную позицию Африки в отношении ситуации на Украине и вокруг неё", — написал он, добавив, что африканские страны подверглись "беспрецедентному" давлению Запада с целью присоединения к санкциям.

Когда нет хлеба и электричества, оружие не стреляет

Лавров уже был принят президентом Египта Абдул-Фаттахом Сиси и пообещал ему бесперебойные поставки пшеницы.

Заметим, что Египет 80% зерна импортирует из России и Украины. Помимо этого, в Египте у России большая стройка — АЭС — на её кредит. Несмотря на то, что Египет получает немалую военную помощь из США (1,3 млрд долларов в год), но, если нет хлеба и электричества, — оружие не очень-то и стреляет. Поэтому выбор Египта определён.

Кстати, в Каире Лавров встретился и с лидерами Лиги арабских государств, что экстраполирует влияние РФ на арабскую Африку.

Россия начала инвестировать в Африку

Далее Лавров провёл встречу в Конго с президентом Дени Сассу-Нгессо и в Уганде — с президентом Йовери Мусевени. Видеоотчёты говорят о, более чем, тёплом приёме.

Конголезский президент отметил, что "Конго не может позволить себе подливать масла в огонь" российско-украинского конфликта.

В Конго обсуждался мегапроект строительства Россией нефтепровода протяжённостью более 1000 километров, соединяющего нефтяной центр страны, город Пуэнт-Нуар, со столичным регионом.

Угандийский лидер уже давно поддерживает тесные отношения с Россией, особенно в области обороны (покупает оружие), безопасности, экономики и технологического сотрудничества.

"Россия и Уганда намерены выстроить сотрудничество в энергетике и по поставкам продовольствия, которое не будет зависеть от внешнего влияния и капризов западных стран, — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Договорились рассмотреть вопрос о создании совместной лаборатории по борьбе с эпидемиями.

Эфиопия очень надеется, что Россия сыграет посредническую роль в её отношениях с Египтом и Суданом по разрешению спора по забору воды из Нила Эфиопской плотиной.

Россия восстановила советское влияние в Африке и идёт дальше

"То, что Запад классифицирует как нацию-изгоя, не обязательно имеет отражение в остальном мире", — сказал Financial Times Комфорт Эро, президент аналитического центра Crisis Group. "Для России речь идёт о создании союзов и демонстрации Западу, что он не выиграл нарратив".

По словам эксперта, Россия успешно восстановила связи советской эпохи, когда Москва поддерживала освободительную борьбу в Африке.

Действительно, заметны как усилия России по борьбе с исламизмом в странах Сахеля, так и созданные ею горнодобывающие кластеры в Судане и Центральноафриканской Республике. Нигерия недавно запросилась в БРИКС и заявила о возможности признать ЛДНР.

Результат российских усилий можно было увидеть в марте, когда 17 африканских стран воздержались при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН по осуждению "вторжения на Украину". Ещё восемь отсутствовали. Эритрея поддержала РФ.

В октябре-ноябре готовится проведение второго российско- африканского саммита, который должен пройти в Аддис-Абебе. Первый саммит Россия-Африка прошёл в Сочи в 2019 году и собрал лидеров почти всех африканских стран.

Как выразился в Каире Лавров, "мы уже находимся в начале новой эры движения к истинному многополярному миру".

"Запад пытается навязать себя, исходя из выдающейся роли западной цивилизации в современном мире, но уже формируется многополярный демократический мир", — сказал он.

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Буркина-Фасо под контролем России? Африка меняет Париж на Москву
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы конго египет сергей лавров
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