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Олег Артюков
У России есть альтернатива Суэцкому и Панамскому каналам. И Западу это очень не нравится

Забудьте о Красном море — у России есть альтернатива

3:42
Экономика

Привычные морские торговые пути становятся всё более проблематичными. Семь из десяти крупнейших судоходных компаний мира приостановили транзит через Красное море и Суэцкий канал из-за обстрелов хуситов. Объём перевозок через Панамский канал упал на треть из-за сильнейшей засухи и обмеления водных путей.

Забудьте о Красном море — у России есть альтернатива
Фото: United Shipbuilding Corporation

Конечно, можно сказать, что всё это временные трудности. Но объём морских перевозок растёт, что отражается на пропускной способности Суэцкого и Панамского каналов. Да и малейшие сбои в этом механизме приводят к крупным убыткам и перебоям в поставках.

Но альтернатива есть и она хорошо известна — это Северный морской путь, который пролегает вдоль арктического побережья России.

Но стоит напомнить и про Северо-Западный проход, и Трансполярный морской путь в Северной Америке. Из-за которых, впрочем, идёт спор между США и Канадой. Нашей стране насчёт Севморпути спорить не с кем.

Арктические маршруты становятся всё более популярными, отмечает британское издание The Economist. И как раз Севморпуть развивается наиболее активно.

С 2014 по 2022 год объемы торговых перевозок по нему увеличились на 755 процентов. Россия стремится к тому, чтобы к 2035 году объёмы перевозок выросли в десять раз по сравнению с 2022 годом. В октябре объявлено о создании совместного предприятия России с логистической компанией DP World из Объединённых Арабских Эмиратов с целью развития арктических контейнерных перевозок.

Также в том месяце китайская судоходная компания NewNew Shipping Line успешно осуществила свой первый рейс по арктическому маршруту между Шанхаем и Санкт-Петербургом.

Пока объёмы грузоперевозок через Арктику заметно уступают традиционным морским маршрутам. В 2022 году в арктические воды направилось менее 1,7 тысяч судов, в то время как через Суэцкий канал прошли более 23 тысяч судов, а через Панамский канал — 14 тысяч.

Согласно исследованию, опубликованному в апреле 2023 года в журнале Geophysical Research Letters, морской туман может увеличивать время прохождения через Северо-Западный проход и Севморпуть на 23-27 процентов и 4-11 процентов соответственно. Арктическая навигация требует специализированных судов и опыта, что также требует значительных финансовых затрат.

На это заметим, что в России сейчас активно развивается ледокольный флот. По их числу наша страна уже значительно опережает все государства региона, вместе взятые. А в ближайшие годы ледоколов будет ещё больше.

Но очевидно, что Запад будет всячески препятствовать развитию Севморпути. В ход уже идёт экологическая тематика — дескать, развитие судоходных маршрутов здесь нанесёт непоправимый ущерб природе. И по этой причине несколько компаний уже отказались от перевозок по этому пути. Конечно, по другим маршрутам природе ничего не угрожает, ага…

Разумеется, было бы глупо отрицать проблемы. Конечно, они есть. Но заметим, и столь активное развитие Севморпути началось не так уж давно. А за восемь лет объём перевозок по нему увеличился более чем в 7,5 раз.

Так что вовсе не кажется фантастикой, что в не столь отдалённом будущем Северный морской путь в самом деле станет альтернативой маршрутам через Красное море (Суэцкий канал) и Панамский канал.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы арктика
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