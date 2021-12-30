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Автор Любовь Степушова

Китай массово скупает зерновые. Чего другие не понимают?

Экономика » Аграрный сектор

Китай, трезво оценивая мировой энергетический кризис, климатические изменения и последствия пандемии, массово скупает на мировом рынке продовольствие.

Китай массово скупает зерновые. Чего другие не понимают?

Об этом пишет японская Nikkei.

Половина всех мировых запасов зерна находится в Китае

Ссылаясь на оценки министерства сельского хозяйства США (USDA), газета утверждает, что уже половина всех мировых запасов зерна, кукурузы и риса находится в Китае.

"Китай хранит на складах 69% мировой кукурузы, 60% риса, 51% пшеницы и более 30% соевых бобов", — пишет Nikkei 19 декабря.

В настоящее время китайские запасы являются крупнейшими за последние годы и, по оценкам китайских властей, их хватит примерно на 1,5 года. Однако запасы пшеницы в Китае тают, несмотря на постоянные пополнения. Об этом говорят данные экспертов USDA по конечным запасам этого зерна.

Закупки — это вынужденная мера, поскольку внутреннее производство стагнирует с 2015 года, сказал Nikkei профессор Aichi University Горо Такашахи.

Он отмечает, что урожайность в Ките низкая, в том числе из-за загрязнения почв, к тому же фермеры мигрируют в мегаполисы.

Накопительство Китая ведёт к росту цен на продовольствие

В свою очередь, президент Natural Resource Research Institute в Токио Акио Шибата полагает, что накопительство Китая ведёт к росту цен на продовольствие в мире.

Так, индекс цен продуктов питания Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) за ноябрь достиг рекордных значений за последние десять лет. Индикатор, отслеживающий 95 важнейших продовольственных товаров, прибавил 1,2% за месяц и 27,3% в годовом выражении. Зерно за год подорожало на 23,2%, растительные масла — на 53%, молочная продукция — на 19,1%, мясо — на 17,6%, сахар — почти на 40%.

За всё время доступной статистики ФАО такое стремительное подорожание происходило лишь однажды — в 1973-74 годах на фоне нефтяного кризиса, когда ближневосточные страны ввели эмбарго на поставки Западу в ответ на арабо-израильский конфликт.

Пандемия, энергетический кризис, "Ла-Нинья"

В основе нынешнего подорожания, по мнению японской газеты, лежит также энергетический кризис, которому не видно конца и края. Из-за газового "шока" в Европе остановились заводы по производству удобрений, карбамид подорожал на 100% — до 650 долларов за тонну, достигнув максимумов с 2012 года. Цены на калийные и фосфатные удобрения подскочили в два-три раза и также установили многолетние максимумы.

Это сулит новую волну подорожания продуктов питания, резюмирует Nikkei.

Добавим, что другая проблема заключается в том, что до пандемии потребители покупали многие сельскохозяйственные продукты по мере необходимости. Затем ударил COVID-19, деловая активность упала и покупатели пожалели, что не увеличили свои запасы, тем более, что спрос резко вырос.

Третья проблема заключается в холодном течении "Ла-Нинья", которое поддерживает уже два года засуху и ураганы на суше, прилегающей к центральной и восточной частям Тихого океана. В Аргентине, на юге Бразилии и на юге США погода стала более сухой и жаркой, что ведёт к снижению урожайности зерновых в этих значимых житницах мира.

Китайский "пылесос" захватывает Россию

Китай, отправляющий на карантин целые провинции, в которых жители панически скупают продовольствие, готов поглощать российское зерно в возрастающих объёмах.

Об этом заявил на форуме "Сделано в России" замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин.

Китайский рынок "будет открыт для всех регионов Российской Федерации, которые заинтересованы в экспорте зерновой группы в Китай", сказал чиновник.

Китай по итогам 2020 года вошёл в десятку крупнейших импортёров российского зерна, закупив 1,9 млн тонн. За десять месяцев 2021 года этот показатель составил 1,8 млн тонн.

Между тем несмотря на то, что показатели продовольственной безопасности в России в целом высокие, во многих регионах ситуация с самообеспечением сложная. Об этом сообщили в новом обзоре специалисты Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ).

По их данным, "нет ни одного субъекта РФ", в котором потребление россиян по

  • молоку,
  • хлебу,
  • яйцам,
  • растительному маслу,
  • сахару,
  • картофелю,
  • мясу,
  • овощам,
  • фруктам

соответствовало бы норме минздрава или превышало её.

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Редактор: Елена Тимошкина
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