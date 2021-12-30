Китай, трезво оценивая мировой энергетический кризис, климатические изменения и последствия пандемии, массово скупает на мировом рынке продовольствие.
Об этом пишет японская Nikkei.
Ссылаясь на оценки министерства сельского хозяйства США (USDA), газета утверждает, что уже половина всех мировых запасов зерна, кукурузы и риса находится в Китае.
"Китай хранит на складах 69% мировой кукурузы, 60% риса, 51% пшеницы и более 30% соевых бобов", — пишет Nikkei 19 декабря.
В настоящее время китайские запасы являются крупнейшими за последние годы и, по оценкам китайских властей, их хватит примерно на 1,5 года. Однако запасы пшеницы в Китае тают, несмотря на постоянные пополнения. Об этом говорят данные экспертов USDA по конечным запасам этого зерна.
Закупки — это вынужденная мера, поскольку внутреннее производство стагнирует с 2015 года, сказал Nikkei профессор Aichi University Горо Такашахи.
Он отмечает, что урожайность в Ките низкая, в том числе из-за загрязнения почв, к тому же фермеры мигрируют в мегаполисы.
В свою очередь, президент Natural Resource Research Institute в Токио Акио Шибата полагает, что накопительство Китая ведёт к росту цен на продовольствие в мире.
Так, индекс цен продуктов питания Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) за ноябрь достиг рекордных значений за последние десять лет. Индикатор, отслеживающий 95 важнейших продовольственных товаров, прибавил 1,2% за месяц и 27,3% в годовом выражении. Зерно за год подорожало на 23,2%, растительные масла — на 53%, молочная продукция — на 19,1%, мясо — на 17,6%, сахар — почти на 40%.
За всё время доступной статистики ФАО такое стремительное подорожание происходило лишь однажды — в 1973-74 годах на фоне нефтяного кризиса, когда ближневосточные страны ввели эмбарго на поставки Западу в ответ на арабо-израильский конфликт.
В основе нынешнего подорожания, по мнению японской газеты, лежит также энергетический кризис, которому не видно конца и края. Из-за газового "шока" в Европе остановились заводы по производству удобрений, карбамид подорожал на 100% — до 650 долларов за тонну, достигнув максимумов с 2012 года. Цены на калийные и фосфатные удобрения подскочили в два-три раза и также установили многолетние максимумы.
Это сулит новую волну подорожания продуктов питания, резюмирует Nikkei.
Добавим, что другая проблема заключается в том, что до пандемии потребители покупали многие сельскохозяйственные продукты по мере необходимости. Затем ударил COVID-19, деловая активность упала и покупатели пожалели, что не увеличили свои запасы, тем более, что спрос резко вырос.
Третья проблема заключается в холодном течении "Ла-Нинья", которое поддерживает уже два года засуху и ураганы на суше, прилегающей к центральной и восточной частям Тихого океана. В Аргентине, на юге Бразилии и на юге США погода стала более сухой и жаркой, что ведёт к снижению урожайности зерновых в этих значимых житницах мира.
Китай, отправляющий на карантин целые провинции, в которых жители панически скупают продовольствие, готов поглощать российское зерно в возрастающих объёмах.
Об этом заявил на форуме "Сделано в России" замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин.
Китайский рынок "будет открыт для всех регионов Российской Федерации, которые заинтересованы в экспорте зерновой группы в Китай", сказал чиновник.
Китай по итогам 2020 года вошёл в десятку крупнейших импортёров российского зерна, закупив 1,9 млн тонн. За десять месяцев 2021 года этот показатель составил 1,8 млн тонн.
Между тем несмотря на то, что показатели продовольственной безопасности в России в целом высокие, во многих регионах ситуация с самообеспечением сложная. Об этом сообщили в новом обзоре специалисты Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ).
По их данным, "нет ни одного субъекта РФ", в котором потребление россиян по
соответствовало бы норме минздрава или превышало её.
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