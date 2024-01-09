Наступивший год станет самым жарким за всю историю

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Наступивший год станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений, пишет в понедельник Bloomberg со ссылкой на устрашающие прогнозы метеорологов.

Фото: AFP 2023 by Philippe Huguen

Причина — не только в постепенных глобальных климатических изменениях из-за массовых выбросов парниковых газов в атмосферу. Ситуацию усугубит опасно раскочегарившийся Эль-Ниньо — температуры в нём обещают быть аномально высокими второй год подряд.

Почти каждый месяц 2023 года, кроме декабря, итоги которого ещё не подведены, был теплее, чем аналогичный период 1991–2020 годов, а во втором полугодии температурные рекорды шли один за другим. В 2024-м ситуация накалится во всех смыслах.

"Представьте себе кастрюлю с водой, нагревающуюся на плите", — объясняет специалист некоммерческой организации по моделированию океана [C]Worthy Улла Хид.

До сих пор в эту кастрюлю словно добавляли холодную воду, что слегка компенсировало её нагрев. В наступившем же году не будет и этого. Температура воды тропической части Тихого океана и воздуха над ним стремительно вырастет, что вызовет засухи, наводнения, лесные пожары по всему миру.

Индонезия уже заполыхала из-за того, что облаков над этой страной стало намного меньше. Засуха в Восточной Азии, Южной Африке и Центральной Америке ударила по мировой продовольственной безопасности.

На юге США будет "влажнее и прохладнее, чем обычно", сулит старший научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкл Макфэден. А на Европу обрушатся мощные штормы из-за изменения течений в Северной Атлантике, предупреждает климатолог из Королевского метеорологического института Нидерландов Викки Томпсон.

Пока нельзя утверждать однозначно, но очень похоже, что точка невозврата уже пройдена, заключил директор Службы изменения климата "Коперник" в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды Карло Буонтемпо.