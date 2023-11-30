Большая капля горячей воды в Тихом океане может вызвать странное поведение Эль-Ниньо

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Необычная капля теплой воды в западной части Тихого океана, появившаяся недалеко от Международной линии дат, может быть причиной неожиданного проявления "сильного" Эль-Ниньо в текущем году, сообщает The Washington Post.

Фото: openverse by Kevin M. Gill is licensed under CC BY 2.0

Поведение атмосферы в этом году несхоже с предыдущими сильными Эль-Ниньо. В типичные годы Эль-Ниньо вызывает потепление в восточной части тропической части Тихого океана, но в текущем случае воздух поднимается в западной части, вместо того чтобы нагреваться в восточной. Это создает условия низкого давления и вызывает выпадение тропических дождей, влияя на погодные условия дальше на восток" — отмечает цитирует Пола Раунди, профессора атмосферных наук в Университете Олбани.

Эксперты предупреждают, что Эль-Ниньо в этом году может вести себя нестандартно из-за долгосрочных последствий редкого явления Ла-Нинья. В последние три года Ла-Нинья охладила восточную часть Тихого океана, и высокая температура океана, связанная с изменением климата, также может играть роль в необычном тепле на западе.

Национальная метеорологическая служба предупреждает, что сильные условия Эль-Ниньо могут продлиться до весны 2024 года. Зимой они часто сопровождаются накоплением теплого воздуха на Аляске и в северных частях США, но по мнению Раунди, несмотря на появление теплой капли, этой зимой могут возникнуть условия, типичные для Эль-Ниньо, с более сильными дождями на востоке Тихого океана.