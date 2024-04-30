Без применения этого дедовского метода рассада томатов не сможет стать крепкой без химии

Закаливание помидорной рассады: простые шаги для сильных и здоровых растений

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Разведение рассады помидоров требует внимательного ухода, особенно из-за чувствительности растений к стрессам, которые могут негативно сказаться на их здоровье и урожайности. Однако, существуют методы, позволяющие укрепить рассаду и сделать её более устойчивой, минимизируя необходимость в частой подкормке.

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Закаливание рассады — это агротехнический приём, используемый для укрепления молодых растений путём постепенного привыкания к более жёстким условиями окружающей среды. Процесс включает уменьшение температуры и ограничение полива, что стимулирует развитие крепкой корневой системы и повышает общую устойчивость растений к стрессам, таким как перепады температур, ветер и недостаток воды. Это позволяет рассаде лучше адаптироваться к условиям открытого грунта, что важно для достижения хорошего урожая (Википедия)

Специалист телеграм-канала «Огородные шпаргалки» подчеркивает значимость процесса закаливания для всех видов помидорной рассады. Без этой процедуры растения, привыкшие к условиям комнатной температуры, испытают трудности с адаптацией на открытом грунте.

Закаливание следует начинать сразу после формирования первых настоящих листьев у рассады. В комнате, где она находится, необходимо постепенно снижать температуру, регулярно проветривая помещение, но избегая сквозняков.

После этого рассаду можно перенести на балкон, где её следует защищать от прямых солнечных лучей, выбирая для этого притенённые участки. Удерживайте температуру в районе не выше +15 градусов днем и около +10 градусов ночью. Важно также уделять внимание корневой системе растений.