Без применения этого дедовского метода рассада томатов не сможет стать крепкой без химии

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Закаливание помидорной рассады: простые шаги для сильных и здоровых растений

2:14
Садоводство » Овощи

Разведение рассады помидоров требует внимательного ухода, особенно из-за чувствительности растений к стрессам, которые могут негативно сказаться на их здоровье и урожайности. Однако, существуют методы, позволяющие укрепить рассаду и сделать её более устойчивой, минимизируя необходимость в частой подкормке.

Закаливание помидорной рассады: простые шаги для сильных и здоровых растений
Фото: 500px is licensed under CC-BY-3.0

Закаливание рассады — это агротехнический приём, используемый для укрепления молодых растений путём постепенного привыкания к более жёстким условиями окружающей среды. Процесс включает уменьшение температуры и ограничение полива, что стимулирует развитие крепкой корневой системы и повышает общую устойчивость растений к стрессам, таким как перепады температур, ветер и недостаток воды. Это позволяет рассаде лучше адаптироваться к условиям открытого грунта, что важно для достижения хорошего урожая (Википедия)

Специалист телеграм-канала «Огородные шпаргалки» подчеркивает значимость процесса закаливания для всех видов помидорной рассады. Без этой процедуры растения, привыкшие к условиям комнатной температуры, испытают трудности с адаптацией на открытом грунте.

Закаливание следует начинать сразу после формирования первых настоящих листьев у рассады. В комнате, где она находится, необходимо постепенно снижать температуру, регулярно проветривая помещение, но избегая сквозняков.

После этого рассаду можно перенести на балкон, где её следует защищать от прямых солнечных лучей, выбирая для этого притенённые участки. Удерживайте температуру в районе не выше +15 градусов днем и около +10 градусов ночью. Важно также уделять внимание корневой системе растений.

«Снижение температуры воздуха сопровождаю уменьшением частоты поливов, при этом объем воды остаётся прежним, но интервалы между поливами увеличиваются. Такой подход позволяет рассаде замедлить рост надземной части, при этом корневая система становится более развитой и крепкой, что важно для последующего успешного роста растений», — отмечает автор канала.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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