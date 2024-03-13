Финляндия начнет конфисковывать российские автомобили после 16 марта

Финляндия объявляет о конфискации автомобилей с российскими номерами с 16 марта

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Власти Финляндии заявили о начале конфискации транспортных средств с российскими номерами после 16 марта 2024 года. Финская таможня предупредила, что автомобили, зарегистрированные в России, должны покинуть страну до 15 марта. Об этом сообщает argumenti.ru.

Исключения делаются для студентов, лиц, работающих по срочному трудовому договору, постоянно проживающих в России граждан Евросоюза и их семей, а также для автомобилей с дипломатическими номерами и гуманитарных случаев.

Гражданам, подпадающим под исключения, рекомендуется иметь соответствующие документы при вождении для подтверждения своего права на использование автомобиля с российскими номерами.