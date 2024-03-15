Ещё Евгений Примаков объяснил, почему Россия не вернёт "румынское золото"

Требование "вернуть румынское золото" становится требованием ЕС

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Через требование "вернуть румынское золото" идёт поиск "честного" способа изъятия 300 млрд замороженных активов ЦБ РФ. Почему РФ не пойдёт на это, объяснил ещё Евгений Примаков.

Фото: openverse by Lawrence OP is licensed under CC BY 2.0

Евросоюз готов поддержать требование Румынии по золоту

Как сообщается в румынских СМИ, речь идёт о 91,5 тонны чистого золота. Якобы золото и другие ценности были переданы в Российскую империю для сохранения в период Первой мировой войны, но так и не были возвращены в полном объёме Румынии ни СССР, ни РФ.

"Это беспрецедентный международный случай незаконного присвоения золотых запасов и объектов культурного наследия, который представляет собой постоянную проблему для румынского общества", — заявили в Европарламенте. "Европейский союз готов поддержать румынские власти в полном возвращении сокровищ, если они об этом попросят", — подчеркнула европейский комиссар по сплочению и реформам Элиза Феррейра.

Румыния ещё останется должна РФ

Москва отреагировала мнением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в Telegram.

Она отметила, что Москва не только вернула Бухаресту всё золото, которое Румыния отправила в Россию в 1916–1917 годах, но и простила этой стране огромный долг, намного превышающий стоимость того золотого запаса.

По её словам, Советский Союз передал румынскому правительству значительные золотые запасы ещё в 1935 году. Тогда в Бухарест отправились 17 вагонов с ценностями, или 1436 тонн. А по итогам Второй мировой войны Бухарест обязан был выплатить 300 млн долларов репараций (4 млрд долларов сегодня). Однако "этот долг Москва простила ещё в 1949 году".

Румыния использует русофобские площадки, чтобы "попытаться навесить на нас свои фантомные долги вековой давности, видимо, с целью поправить плачевную ситуацию в национальной экономике", заключила Захарова.

Все хотят урвать от сокровища РФ в 300 млрд евро

Также событие прокомментировал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев "ВКонтакте".

По его словам, это требование — наглость, после того "ЕС украл у России активов на 300 млрд долларов".

С учётом запоздалого вмешательства Европарламента в румынский вопрос, который был поставлен Бухарестом в ноябре, можно сказать, что скоро появятся аналогичные требования к РФ от других стран ЕС.

И данные претензии нацелены именно на те самые на российские средства, замороженные на Западе. Все хотят урвать от этих миллиардов, которые, как уже ясно, Украине не достанутся, или — совсем крохи.

История вопроса о румынском золоте

Вступив в войну вместе с Антантой в августе 1916 года, Румыния вскоре оказалась в крайне тяжёлом положении вследствие боев на два фронта — в Трансильвании и на Дунае. Король Фердинанд I с супругой уже подумывали бежать, и Москва, как союзник, была не против их принять. Вместе с сокровищами, собранными по всей Румынии, румынские монархи перебрались в Яссы. Откуда в 1916 году в Москву был отправлен первый состав с сокровищами. В 1917 году был отправлен второй поезд, но ситуация резко поменялась — случилась пролетарская революция, и румынские монархи отказались от бегства в Москву.

Румынские источники указывают, что описей ценностей не существует. Даже после 1991 года румыны не провели полную инвентаризацию того, что они отправили в Москву в 1916-м и 1917-м годах и того, что именно получили обратно в 1935-м и 1956-м годах (не отрицают). Известно, что возвращено было не всё, так как румынское золото использовалось для поддержки коммунистического движения в Румынии.

Ответ Примакова коллеге из Румынии

Обычно золото отдают на хранение, чтобы подчеркнуть лояльность хранителю. Так было в период Первой мировой войны. Теперь возможны переговоры о "румынском золоте", если Румыния станет лояльной к России. Другой вопрос, что Румыния для РФ не тот фигурант, чтобы нужна была её лояльность.

Рассказывают такой анекдот в Румынии. Однажды тогдашний министр иностранных дел Румынии Андрей Плешу спросил российского коллегу Евгения Примакова: "Что там с нашим золотом?" И ответ был таков:

"Господин Плешу, вы хотите, чтобы после двух мировых войн, после революции, после голода, распада СССР… кто-то что-то знал бы о сокровище. О чём вы говорите?"

И Примаков заключил словами:

"И не обижайтесь, если я вас спрошу: "А что такого случилось, чтобы мы его вам отдали?"

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