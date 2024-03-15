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Любовь Степушова
Ещё Евгений Примаков объяснил, почему Россия не вернёт "румынское золото"

Требование "вернуть румынское золото" становится требованием ЕС

5:13
Мир » Европа » Евросоюз

Через требование "вернуть румынское золото" идёт поиск "честного" способа изъятия 300 млрд замороженных активов ЦБ РФ. Почему РФ не пойдёт на это, объяснил ещё Евгений Примаков.

Требование "вернуть румынское золото" становится требованием ЕС
Фото: openverse by Lawrence OP is licensed under CC BY 2.0

Евросоюз готов поддержать требование Румынии по золоту

Как сообщается в румынских СМИ, речь идёт о 91,5 тонны чистого золота. Якобы золото и другие ценности были переданы в Российскую империю для сохранения в период Первой мировой войны, но так и не были возвращены в полном объёме Румынии ни СССР, ни РФ.

"Это беспрецедентный международный случай незаконного присвоения золотых запасов и объектов культурного наследия, который представляет собой постоянную проблему для румынского общества", — заявили в Европарламенте.

"Европейский союз готов поддержать румынские власти в полном возвращении сокровищ, если они об этом попросят", — подчеркнула европейский комиссар по сплочению и реформам Элиза Феррейра.

Румыния ещё останется должна РФ

Москва отреагировала мнением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в Telegram.

Она отметила, что Москва не только вернула Бухаресту всё золото, которое Румыния отправила в Россию в 1916–1917 годах, но и простила этой стране огромный долг, намного превышающий стоимость того золотого запаса.

По её словам, Советский Союз передал румынскому правительству значительные золотые запасы ещё в 1935 году. Тогда в Бухарест отправились 17 вагонов с ценностями, или 1436 тонн. А по итогам Второй мировой войны Бухарест обязан был выплатить 300 млн долларов репараций (4 млрд долларов сегодня). Однако "этот долг Москва простила ещё в 1949 году".

Румыния использует русофобские площадки, чтобы "попытаться навесить на нас свои фантомные долги вековой давности, видимо, с целью поправить плачевную ситуацию в национальной экономике", заключила Захарова.

Все хотят урвать от сокровища РФ в 300 млрд евро

Также событие прокомментировал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев "ВКонтакте".

По его словам, это требование — наглость, после того "ЕС украл у России активов на 300 млрд долларов".

С учётом запоздалого вмешательства Европарламента в румынский вопрос, который был поставлен Бухарестом в ноябре, можно сказать, что скоро появятся аналогичные требования к РФ от других стран ЕС.

И данные претензии нацелены именно на те самые на российские средства, замороженные на Западе. Все хотят урвать от этих миллиардов, которые, как уже ясно, Украине не достанутся, или — совсем крохи.

История вопроса о румынском золоте

Вступив в войну вместе с Антантой в августе 1916 года, Румыния вскоре оказалась в крайне тяжёлом положении вследствие боев на два фронта — в Трансильвании и на Дунае. Король Фердинанд I с супругой уже подумывали бежать, и Москва, как союзник, была не против их принять. Вместе с сокровищами, собранными по всей Румынии, румынские монархи перебрались в Яссы. Откуда в 1916 году в Москву был отправлен первый состав с сокровищами. В 1917 году был отправлен второй поезд, но ситуация резко поменялась — случилась пролетарская революция, и румынские монархи отказались от бегства в Москву.

Румынские источники указывают, что описей ценностей не существует. Даже после 1991 года румыны не провели полную инвентаризацию того, что они отправили в Москву в 1916-м и 1917-м годах и того, что именно получили обратно в 1935-м и 1956-м годах (не отрицают). Известно, что возвращено было не всё, так как румынское золото использовалось для поддержки коммунистического движения в Румынии.

Ответ Примакова коллеге из Румынии

Обычно золото отдают на хранение, чтобы подчеркнуть лояльность хранителю. Так было в период Первой мировой войны. Теперь возможны переговоры о "румынском золоте", если Румыния станет лояльной к России. Другой вопрос, что Румыния для РФ не тот фигурант, чтобы нужна была её лояльность.

Рассказывают такой анекдот в Румынии. Однажды тогдашний министр иностранных дел Румынии Андрей Плешу спросил российского коллегу Евгения Примакова: "Что там с нашим золотом?" И ответ был таков:

"Господин Плешу, вы хотите, чтобы после двух мировых войн, после революции, после голода, распада СССР… кто-то что-то знал бы о сокровище. О чём вы говорите?"

И Примаков заключил словами:

"И не обижайтесь, если я вас спрошу: "А что такого случилось, чтобы мы его вам отдали?"

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы румыния европарламент евгений примаков
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