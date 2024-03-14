Европарламент требует от России вернуть Румынии ее золотой запас и культурные ценности, отданные на хранение в 1916-1917 годах

В Европарламенте потребовали от России вернуть Румынии золотой запас, переданный ей еще в начале прошлого века

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В своей резолюции депутаты Европейского парламента потребовали от России возвратить Румынии ее национальные ценности, включая золотой запас и культурные артефакты, переданные румынскими властями на хранение в Россию в 1916–1917 годах.

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Они охарактеризовали этот случай как беспрецедентную ситуацию на международной арене, когда государственные золотые резервы, культурное наследие, религиозные и архивные ценности, являющиеся частью национального достояния одной страны и переданные на временное хранение другому государству, не были возвращены в нарушение норм международного права.

Европейский парламент настойчиво призвал Россию полностью вернуть Румынии оставшиеся невозвращенными национальные ценности. Кроме того, ЕП обратился к Европейской комиссии и Европейской службе внешних связей с призывом включить вопрос возвращения румынского национального достояния в дипломатическую повестку двусторонних отношений с Россией, как только региональная обстановка позволит возобновить политический диалог между сторонами.

В годы Первой мировой войны власти Румынии эвакуировали в Россию национальные ценности, среди которых, по данным румынской стороны, находились 91,5 тонны чистого золота, предметы культурного наследия и архивные материалы. Примечательно, что часть перечисленных ценностей была возвращена румынской стороне еще в 1935 и 1956 годах. В начале нового столетия, в 2003 году, Россия и Румыния учредили совместную комиссию, направленную на установление и прояснение ситуации, связанной с румынским золотом и прочими ценностями.