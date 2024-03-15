"Разыгрался аппетит у придурков". Дмитрий Медведев прокомментировал требование Евросоюза к России вернуть румынское золото

Евросоюз можно "только послать" в ответ на требование вернуть вывезенное в Россию в 1916–1917 годах румынское золото, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя соответствующую резолюцию ЕС.
Ранее Европарламент поддержал требования властей Румынии о возвращении вывезенных в РФ золотых запасов.
В своем профиле в соцсети "ВКонтакте" Медведев заявил, что европейские лидеры вновь дали повод для удивления, и назвал их "придурками, слабаками и ничтожествами".
"Ну, даже не знаю, что отвечать на такую наглость. ЕС украл у России активов на $300 млрд и просит вернуть золотишко Румынии. Сказать нечего по-русски, можно только послать. В общем, идите в ж…", — прокомментировал зампред Совбеза решение ЕС.
Политик также процитировал персонажа российского фильма "Брат-2".
"Одно слово — румын!" — написал он, добавив, что "румын, как известно, не нация, а образ жизни".
Медведев напомнил, что в 1918 году СССР национализировал румынское золото "за плохое поведение" Румынии. Советский Союз не стал требовать репарации от Бухареста за действия в период Второй мировой войны, добавил политик.
"Ну а теперь снова разыгрался аппетит у разных придурков из Европарламента", — резюмировал он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что долги Бухареста перед СССР и Россией превышают стоимость румынского золота в 20-25 раз.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.