Мария Захарова дала ответ на заявление Европарламента, по которому Россия должна вернуть Румынии ее золотой запас

Захарова ответила на требования Европарламента вернуть румынское золото

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Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова высказалась о резолюции Европейского парламента, призывающей Россию вернуть Румынии так называемое "национальное достояние".

Фото: CreativeCommons by Сурен is licensed under CC BY 3.0

По ее мнению, Румыния пытается использовать русофобские настроения в Европарламенте, чтобы переложить на Россию свои давние долги и улучшить тяжелую ситуацию в румынской экономике.

Ранее евродепутаты потребовали от России передать Румынии ее золотой запас, культурные ценности и архивы, которые румынские власти отправили на хранение в Россию в 1916–1917 годах в период Первой мировой войны.

Захарова указала, что в прошлом Румыния была союзником нацистской Германии. Теперь же она использует русофобские площадки вроде Европарламента, готового распространять любые антироссийские вбросы, чтобы попытаться возложить на Россию свои мнимые долги вековой давности. Возможно, таким образом Румыния рассчитывает поправить критическое положение своей национальной экономики на фоне протестов фермеров по всей стране.

Дипломат подчеркнула, что по оценкам экспертов, румынские долги перед Россией и СССР в 20-25 раз превышают стоимость всего румынского золота, отправленного в Россию в 1916–1917 годах. Вместо того, чтобы выстраивать конструктивные отношения с соседями, современная Румыния дестабилизирует ситуацию в Молдавии и фактически стремится поглотить это независимое государство, добавила Захарова.