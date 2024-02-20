Дарья Асламова из Ливана: на Ближнем Востоке идёт "ужасающая этническая чистка"

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова из Ливана — о "локальной войне", уничтожающей народы

10:29 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова из Ливана — подробный репортаж о командировке.

Я нахожусь в одном из самых дивных мест в мире. Южный Ливан, граница с сирийскими Голанскими высотами, аннексированными израильскими оккупантами в 1981 году.

Ливанское село Кафар Шуба. Над нашими головами завис израильский беспилотник. Это характерное жужжание я помню ещё с 2020 года, когда турецкие "байрактары" атаковали Нагорный Карабах. Звук дронов часто снится мне во сне, как и то маленькое горное селение, где над тремя машинами с юными армянскими солдатами я увидела смертоносную белую бабочку в небесах, выпустившую ровно три снаряда. Я успела запрыгнуть в старенький "москвич" волонтёров, прятавшийся в тени деревьев, и мы спаслись бегством. И я до сих пор не знаю, что случилось с теми армянскими мальчиками, чьи лица я вижу только в ночных кошмарах.

Ливанское село Кафар Шуба на границе с Голанскими высотами

И вот дежавю. Горы, крепкая свежесть утреннего воздуха, жужжание беспилотника, ставшее таким привычным для меня после Донбасса, и смуглые выразительные лица местных жителей, бурно жестикулирующих и указывающих на готовое ужалить "насекомое" в небесах. Меня, переводчицу Анхар и перепуганного бейрутского таксиста настойчиво приглашают в гости.

Курение кальяна в ливанском доме

Это скромное жилище местных фермеров, живущих трудами своих рук. Холод собрал всю большую семью в маленькой комнате вокруг печки-буржуйки, куда рачительные хозяйки подбрасывают перемолотые оливковые косточки, чтобы пламя полыхнуло жарче. Дети жмутся ближе к огню. Нам подают горячий шоколад, крепчайший кофе без сахара, густой, как нефть, и миску пирожков со шпинатом. Женщины в хиджабах с удовольствием раскуривают кальян (наргиле по-арабски), окутывая себя облаками благовонного дыма. Теперь можно и поговорить.

Хозяин дома в ливанском селе

Крестьяне рассказывают, что большая часть жителей покинула селение после того, как израильской ракетой месяц назад был уничтожен соседний дом. Обеспеченные люди оставили свои прекрасные каменные дома и уехали в большие города к родственникам. Остались те, кому некуда ехать. Да и как бросить хозяйство?

Жизнь простых фермеров в Южном Ливане

До границы, где хозяйничают израильские оккупанты, всего 500 метров. Дети до сих пор пугаются дронов, которые, как только небо проясняется от зимних дождей, наполняют воздух жужжанием смерти. Израильские снаряды падают в самых неожиданных местах: то на горной дороге, то в садах.

"Но мы учим детей не бояться, потому что они придут нам на смену, — объясняют фермеры. — Если они вырастут пугливыми, то кто останется в селе и будет защищать свой дом? Так нас воспитывали наши родители, а теперь пришёл наш черёд учить храбрости и любви к родной земле своих детей".

Дом в ливанском селе Кафар Шуба, уничтоженный израильской ракетой

В селе много беженцев из Сирии, которым прямо сегодня, хвала Аллаху, привезли бесплатные матрасы. Земля здесь резко подешевела, её буквально отдают за бесценок. Кто захочет жить в военной зоне, в горах и далеко от благ цивилизации?

Мы прощаемся с гостеприимными хозяевами, и наша машина круто уходит вверх по узкой дороге. Я настолько очарована красотой этой библейской местности, что готова плакать от восторга! Повсюду оливковые деревья и мандариновые рощи. С древнейших времен люди занимаются здесь террасным земледелием, обрабатывая буквально каждый метр этой красной, жирной и щедрой земли. Когда видишь эти обильно орошаемые дождями земли, с их заповедниками и ручьями, понимаешь, почему так беспощадно и алчно израильские сионисты захватывают соседские территории. Именно отсюда в засушливый Израиль поступает треть всей потребляемой им воды.

Последствия израильских бомбардировок в мирном селе

Высоко в горах мы встречаем седого старика-сирийца.

"Здесь начинаются Голанские высоты, фермы Шебаа, а там, за горой остался мой родной дом, откуда много лет назад нас изгнали евреи, — волнуясь, рассказывает он. — Это совсем близко. Неужели я больше туда не вернусь?"

Беженец похож на одинокую раненую птицу, чьё гнездо разорили хищники. До границы уже рукой подать, и мы снова слышим знакомое жужжание дрона. Старик беспомощно всплескивает трясущимися руками и слезящимися глазами смотрит в небо, где кружит его могущественный враг.

"Нам нечего терять"

Я торопливым шагом иду по тёмным улицам Бейрута в некогда блистательном христианском районе Хамра. Сыплет бесконечный дождь, и я потуже запахиваю пальто. Не горят городские фонари. Только в маленьких магазинчиках, чьи хозяева могут оплачивать топливо для генераторов, светятся огни. Не работают банки. Страну накрыл финансовый и экономический кризис, цены взлетели до небес, местные деньги стали водой, и люди предпочитают расплачиваться долларами. Перебои с электричеством стали такими же привычными, как перестрелки на границе. А в местной четырёхзвездочной гостинице меня чуть не сожрали клопы.

Я делаю неосторожный шаг и проваливаюсь по колено в яму с водой. Чтобы обсушиться, захожу в ближайший бар и заказываю мезе (острые закуски) со стаканом вина. В баре полумрак и скверный прокуренный воздух. Трое мужчин, типичные бейрутские кутилы и юбочники, сидят у стойки и обжигают меня откровенными щупающими взглядами чёрных, как маслины, глаз. Я хорошо знаю эту породу местных прожигателей жизни. Они заводят со мной праздный разговор о том, что "Хамра уже не та". Конечно, не та! Я помню Хамру ещё несколько лет назад, когда спиртное здесь лилось рекой и люди беззаботно переходили из одного бара в другой, а весёлые хмельные оргии длились до рассвета. Бейрут тогда был раем для шпионов, международных авантюристов и великолепных женщин, ищущих острых удовольствий.

Развалины римского храма в Южном Ливане

Весь этот блеск — в прошлом. Теперь все разговоры — о войне с Израилем. "Хуже уже не будет!" Такого мнения придерживаются все мои друзья.

— У нас есть одно преимущество: в Ливане ничего не работает нормально, — с оттенком иронии говорит философ и публицист Али Сагир. — Почти полностью разрушена инфраструктура. Так что, если начнётся война, мы ничего не потеряем. Помните "Манифест" Карла Маркса? "Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей". Вот мы в такой же ситуации, как пролетариат. Хуже не будет, но жертв будет много — и у нас, и у врагов.

Есть четыре термина, которые постоянно путают:

еврей, иудей, сионист и израильтянин.

Это не тождественные понятия. Палестинцы ведут войну не против евреев, а против сионистского толкования библейских текстов для реализации эгоистических целей и интересов Израиля. Недавно я читал современного немецкого философа, который утверждает, что иудейская жизнь и Израиль должны быть центральными элементами европейской политики. Получается, что право на достойную жизнь имеют только евреи? Где же мораль?

Для меня сионизм и нацизм — две стороны одной безнравственной медали. Одна и та же идеология и одни и те же действия. Нацисты говорили о чистоте расы, об избранности и исключительности немцев. Евреи твердят о себе как о богоизбранном народе и отнимают земли для своих пришельцев, которые эмигрировали под ложным лозунгом жить хорошо за счёт коренного населения — палестинцев, которых надо массово истребить.

Так же, как и немцы, евреи совершают Холокост. Пока Израиль мыслит в пределах иудейского фундаментализма, у него нет будущего.

"Сила в правде"

Район Дахия — пригород Бейрута, где в основном проживают мусульмане-шииты. Это главный оплот Партии Бога, "Хезболлы", которая пригласила меня на встречу. Дахия находится под полным контролем партии, и здесь за любым чужаком следят десятки тысяч глаз. Попытка найти место встречи — настоящий квест! Мне даны подробные инструкции. Сначала нужно добраться до придорожного ресторана, потом повернуть направо и найти большое старое дерево (!), потом разыскать бензозаправку (старую!) и показать сообщение работнику заправки. А уж он-то всё объяснит!

Портреты шиитских героев, бойцов Хезболлы, есть в каждом ливанском городе

На входе в здание нас с переводчицей строго, но доброжелательно проверяют. Нас здесь ждут, и чашечка лучшего в мире кофе уже наготове. Депутат парламента от партии "Хезболла" Хусейн Хадж Хасан — человек, чрезвычайно энергичный и даже страстный в политических делах. Для него отчаянная борьба палестинцев против геноцида Израиля — это личное дело.

— Евреи не смогут расправиться с ХАМАСом в Газе, — говорит он убеждённо. — Народ победить нельзя. Да, они уничтожают больницы, чтобы людям негде было лечиться, бомбят мечети и церкви, чтобы им негде было молиться, и ровняют с землей школы, чтобы жителям негде было ночевать, а детям учиться. Они могут убивать беззащитных людей, но победить не могут. Они говорят, что подчинили себе север Газы. Но они оттуда ушли, а ХАМАС там остался. Уже прошло 115 дней, но почти все туннели на месте. Считается, что ХАМАС потерял не более 10% своих сил. Сопротивление продолжается.

— Но посмотрите на соотношение сил, — возражаю я. — У Израиля есть авиация, танки, артиллерия, а у ХАМАС нет ничего!

— А вы помните, что было в Сталинграде и Ленинграде? Народ сломать нельзя. Человек, который прав, не сдаётся, а захватчик уйдёт. Советский Союз потерял 27 млн граждан, но стал победителем во Второй мировой войне. Мы знаем историю, и это для нас прецедент.

До 1947 года не было никакого Израиля. Была Палестина, откуда был изгнан палестинский народ. Люди тогда жили в палатках так же, как и сейчас. И тогда евреи говорили: "Взрослые умрут, а дети забудут". Взрослые погибли. Дети выросли, но они ничего не забыли. Те, кому сейчас 25 лет, родились в 2000-х годах, уже после договора о мире в Осло. Их сейчас убивают на глазах всего мира.

Но вы видели хотя бы одного сломленного палестинца?! Правда — это сильное оружие. Палестинцы знают, что Родина — это не что-то личное, это наше общее будущее. Да, у евреев хорошее вооружение, но Израиль за это время потерял свою легитимность.

Я молча усваиваю всю важность этого заявления: Израиль как государство потерял свою легитимность. Точка. Возражений нет. А господин Хусейн Хадж Хасан продолжает свою эмоциональную речь:

— У Израиля всегда была очень агрессивная, беспощадная политика. Израиль уже нападал на нас, он оккупировал часть Ливана. Мы не можем сейчас исключать вероятность войны. Но по своему прошлому опыту Израиль должен знать, что Ливан всегда ожесточённо сопротивляется. Евреи так агрессивны, потому что у них за спиной Британия и Америка.

А у нас есть наш друг — Россия, которая поддерживает нас. Мы, в свою очередь, поддерживаем российскую позицию на Украине, потому что это война не между Россией и Украиной, а война с НАТО. Кто платит деньги и привозит оружие? Запад. Достаточно всех тех санкций, которые введены против России, чтобы понять, кто за этим стоит. Кто сделал так, чтобы Минские соглашения не осуществились? Америка. К сожалению, расплачиваются за это обычные люди — и в России, и на Украине.

— Вы верите в победу России в войне с НАТО?

— Всё говорит о том, что Россия победит. Два месяца назад глава НАТО сказал: "Ждите плохих новостей из Киева". Сейчас Штаты отказываются выделять деньги Украине. Это о чём говорит — о победе России или о её поражении? Зеленский постоянно просит ему помочь. Разве это говорит о том, что он побеждает? Где прошлогоднее контрнаступление украинцев? Россия — это сильное государство. Она продолжает бороться.

В отличие от темпераментного господина Хусейна шейх Наим Кассем, заместитель генерального секретаря "Хезболлы" и фактически второе лицо в партии, — сама сдержанность в оценках. Это красивый даже для своих преклонных лет мужчина, с острым проницательным взглядом ястребиных глаз и неожиданно мягкой располагающей к себе собеседника улыбкой. Он блестящий теолог и священнослужитель, глубоко уважаемый верующими. Я задаю ему давно назревший вопрос:

— После атаки 7 октября ХАМАСа на Израиль многие ожидали, что "Хезболла" откроет второй фронт и поможет своим братьям по вере. Почему этого не случилось?

— Наш беспокоящий огонь вносит беспорядок в существование евреев, — замечает шейх Наим Кассем. — Сейчас наша цель именно в этом.

Мы добились того, что часть израильских сил оттянута от Газы, они вынуждены держать контингент на севере и в то же время вывозить своих поселенцев оттуда. Это создаёт социальную напряжённость в израильском обществе, что уже немало.

Наша задача не в том, чтобы истратить всё своё оружие, поскольку мы настроены на длительное противостояние и не знаем, сколько оружия нам понадобится в дальнейшем.

Шейх Кассем не считает операцию Израиля в Газе успешной с военной точки зрения:

— Все цели, которые евреи громогласно объявили, не достигнуты. За четыре месяца они ничего не добились. До сих пор евреям не удалось освободить ни одного живого заложника с помощью военных операций. Все, кого они освобождают, гибнут от их собственного огня либо от бомбардировок. Если заложники освобождаются, то только в результате обменов. Единственное, чего добился Израиль, — это ухудшение своей репутации в мире.

— Многие рассматривают конфликт в Газе и поддержку Израиля коллективным Западом как ступеньку к расширению этого конфликта для будущей атаки на Иран. Будет ли война с Ираном у коллективного Запада? — спрашиваю я.

— Конечно, события в Газе — это американская война израильскими руками. Штаты добиваются того, чтобы Израиль стал палкой в их руках, которой они будут бить неугодных. Но если бы Америка могла напасть на Иран, она бы это сделала. Она не может. Конечно, они будут и дальше проводить антииранскую политику.

Но Иран — это большое и сильное государство. У него есть возможности противостоять американцам. И если такая война действительно случится, то все карты будут спутаны и начнётся хаос. Потому что это станет столкновением двух очень сильных стран.

Охота на "ХАМАС"

Глубокой ночью в Бейруте раздаётся звонок. Мне назначено время и место встречи, а вот имени я пока не знаю. Известно лишь то, что это человек из "Хамас".

2 января этого года в Дахии, районе, полностью контролируемом "Хезболлой", раздался сильнейший взрыв. Ударом с беспилотника Израиль уничтожил одного из лидеров "Хамас" Салеха Аль-Арури, самого многообещающего командира, фактически главного связного между "Хамас" и "Хезболлой". Вместе с ним погибли и пять его соратников. Израиль начал настоящую охоту на лидеров палестинского движения, "где бы они ни находились". Поэтому любые встречи "Хамас" сейчас глубоко законспирированы. Чтобы встретиться со мной, представителю "Хамас" в Ливане Ахмаду Абд аль-Хади пришлось проявить немалое мужество.

Доктор Абд аль-Хади оказался человеком деловым, решительным и спокойным. Вот что он заявил об убийстве своего соратника:

— Нам был нанесён очень болезненный удар. Салех Аль-Арури отвечал за движение сопротивления на Западном берегу реки Иордан. Кроме него, погибли наши товарищи из Ливана и один из Стамблула. Конечно, мы понимаем, что за всеми нами идёт охота. Мы принимаем меры предосторожности, но мы не можем прятаться, поскольку именно сейчас мы нужны своей Родине.

— В чём "Хамас" видит свои задачи здесь, в Ливане? — спрашиваю я.

— Поскольку мы находимся за пределами нашей Родины, основная наша задача — это возвращение домой всех палестинских беженцев и их потомков. Нас пытаются либо ассимилировать, выдать паспорта, либо выгнать, переселить ещё дальше, чтобы мы снова стали беженцами. Но это идёт вразрез с нашими планами, потому что у каждого человека есть право жить у себя на Родине.

Ещё одна наша задача — не дать людям ассимилироваться, потому что у нас есть свой диалект, свои культурные традиции и 75 лет мы стараемся это сохранять, чтобы палестинцы не стали ливанцами. Если нас оторвут от наших корней, что очень многие настойчиво пытаются сделать, предлагая лучшие условия для жизни, то мы перестанем быть народом, потеряем свою идентичность.

"Хезболлу" господин аль-Хади называет "старшим братом "Хамаса" в Ливане.

— Наши бойцы под именем "Бригады Аль-Кассам" вместе с "Хезболлой" принимают участие в боях, в сопротивлении на юге Ливана. Но "Хезболла" вынуждена действовать с оглядкой, потому что если начнётся полномасштабная война, то евреи будут бомбить Ливан так же, как в 2006 году. Нужно думать о местных жителях, чтобы не превратить Ливан в Газу.

— Есть мнение, что Израиль столь жёстко ответил Газе, чтобы втянуть коллективный Запад в войне с Ираном, — замечаю я.

— Думаю, что сами американцы не хотят большой войны в регионе.

Во-первых, если силы сопротивления, включая Йемен, откроют огонь по Израилю, ему мало не покажется, а если добавится ещё и Иран, то Израиль может быть уничтожен. Во-вторых, у американцев в регионе есть свои интересы, которые пострадают, если начнётся большая война. Американцы не хотят сами участвовать в боевых действиях, потому что они увязнут так же, как в Афганистане и Ираке. Но они хотят создать нестабильность, чтобы выдавить из региона Россию и Китай.

Большая война нужна только Нетаньяху: иначе он пойдёт под суд, как только конфликт затихнет. Его будут судить не только за то, что происходит сейчас, но и за старые делишки.

Американцы почти каждый день приезжают к нам сами или подсылают французов, катарцев, оманцев, чтобы они уговорили "Хезболлу" не начинать крупномасштабной войны с Израилем. Значит, Штаты действительно не могут справиться с Нетаньяху, который разжигает войну. Кроме того, американцы через третьи руки пытаются убедить Иран, чтобы он утихомирил хуситов, чтобы война не разгоралась, а оставалась локальной: на юге Ливана и в Палестине.

Конец "дома мечты"

Голанские высоты — одно из самых красивых мест на земле

Несмотря на все надежды, большая война на Ближнем Востоке кажется неизбежной, неумолимой и беспощадной. Соседи с ужасом смотрят на Израиль как на бешеную собаку, которая исходит слюной и пеной, брызжет ядом, стремится укусить всякого, до кого может дотянуться, и стремительно теряет разум. Рано или поздно, в силу инстинкта самосохранения, им придётся выступить единым фронтом против обезумевшего государства-оккупанта.

— Атака 7 октября — операция палестинского сопротивления, поскольку жизнь из-за санкций в Газе стала невыносимой, — говорит директор Центра стратегических исследований Имад Ризк. — Я считаю естественной реакцию палестинцев, потому что много десятилетий израильтяне убивали и оказывали психологическое, военное и экономическое давление на палестинцев.

Более 65% жителей Газы — молодые люди. После атаки 7 октября Нетаньяху устроил для них настоящий геноцид. В будущем отношения между палестинцами и израильтянами станут более сложными. До 500 тысяч палестинцев из сектора Газа раньше работали на израильских фермах, но теперь это сотрудничество разрушено. У Израиля возникнут большие проблемы в экономике. Компании, работающие в сфере нанотехнологий, уйдут из региона, поскольку не будут чувствовать себя в безопасности. Радикал станет ещё более радикальным, а либерал захочет покинуть это место, потому что здесь невозможно заниматься бизнесом. Борьба за нефтегазовые ресурсы Средиземноморья продолжится, а отношения между соседями ухудшатся. Кризис на Западном берегу реки Иордан не утихает, число еврейских поселений там растёт.

По словам Имада Ризка судьбу палестинцев Израиль хочет решить самым чудовищным образом:

— Израиль планирует переселить палестинцев за пределы Газы — в Египет или другую страну Африки. Ходят слухи, что они хотят отправить в Ливан 300 тысяч человек. При посредничестве Египта Тель-Авив предложил отправить палестинцев в Чад и Ливию.

— Но ведь это ужасающая этническая чистка! — восклицаю я.

— Так и есть. Мы наблюдаем геноцид целого народа. И после этой бойни Израиль станет другим: он больше не будет "домом мечты" для евреев. Регион проведёт против него военную операцию, и если Израиль проиграет, то навсегда.