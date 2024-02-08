Заместитель главы партии "Хезболла" шейх Наим Кассем: "Израиль всегда вёл себя как очень агрессивное государство"

Шейх Наим Кассем: запугивать Ливан бесполезно

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась в Ливане с заместителем генерального секретаря партии "Хезболла" шейхом Наимом Кассемом. Он рассказал, как на Ближнем Востоке помогают палестинцам в Газе, что потерял Израиль в результате геноцида в Газе и почему Запад не хочет развязывать третью мировую войну — ни на Украине, ни на Ближнем Востоке.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

— Господин шейх, очень приятно снова с вами встретиться. Мировые СМИ пишут, что Израиль планирует зачистку севера Ливана именно от "Хезболлы". Будет ли в ближайшее время наступление Израиля?

— Сейчас то, что происходит на юге Ливана, зависит от того, что происходит в Палестине и как будут развиваться события в Газе. Если закончатся военные действия в Газе, то и в Ливане всё успокоится.

Но поскольку нет никаких признаков, что военные действия в Газе будут прекращены, израильские лидеры пугают Ливан тем, что они откроют второй фронт в Ливане. Мы не хотим, чтобы военные действия расширялись. Но мы не знаем, насколько серьёзны эти угрозы. Если они будут продолжать экспансию, естественно, мы будем тоже отвечать — сильнее, чем сейчас. Они могут угрожать сколько угодно, но запугивать нас бесполезно.

— Если сейчас Израиль расправится с ХАМАСом, то для него цель номер два — это "Хезболла". Осознают ли это в вашей организации?

— Мы не думаем, что Израиль пойдёт на это. Прошло уже четыре месяца с момента обострения конфликта в Газе, и до сих пор Израиль не добился ни одной из заявленных им целей. И не известно, что будет дальше.

Израиль всегда вёл себя как очень агрессивное государство. Конечно, мы понимаем, что Ливан для них тоже цель, это предопределяется самой сутью израильского государства. Мы помним, что они могут напасть в любой момент, и постоянно находимся в состоянии боевой готовности.

Некоторые удивляются, почему силы сопротивления всегда настороже, даже во время перемирия. Просто мы никогда не забываем, с кем имеем дело. У Израиля захватническая политика по отношению к странам региона.

— После атаки 7 октября многие ожидали, что "Хезболла" откроет второй фронт и поможет ХАМАСу. Почему этого пока не случилось и собираетесь ли вы вообще открывать второй фронт в помощь братьям по вере?

— То, что мы сейчас делаем, тоже в какой-то мере оттягивает израильские силы от Газы. Наш беспокоящий огонь вносит беспорядок в существование евреев. Сейчас наша цель именно в этом.

Мы добились того, что часть израильских сил оттянута от Газы, они вынуждены держать контингент при себе и в то же время вывозить своих поселенцев с севера. Это создаёт социальную напряжённость в израильском обществе, что уже немало.

Наша задача не в том, чтобы истратить всё своё оружие, поскольку мы настроены на длительное противостояние и не знаем, сколько оружия нам понадобится в дальнейшем.

— Сотрудничают ли ХАМАС и "Хезболла" между собой здесь, в Ливане?

— Да, конечно, мы сотрудничаем. Но люди из ХАМАСа в основном воюют в Газе, а мы стоим здесь. Они понимают, что их главная задача — сопротивление внутри самой Палестины, потому что их война там.

— Сейчас весь исламский мир протестует против того, что Израиль творит в Газе. Активизировались в Ираке борцы с сионистским режимом, йеменские хуситы, люди в Сирии. Они все сейчас как единый фронт. Вы поддерживаете отношения с кем-то из них, например, с йеменскими хуситами?

— Все, кого вы перечислили, сами принимают решение, что им делать. У нас нет общего командования, нет центра принятия решений, который бы всем говорил: "Ты будешь делать это, а ты будешь делать это". Каждый в своём регионе сам решает по ситуации.

Но все перечисленные страны понимают, что происходит в Палестине, они хотят помочь, хотят участвовать в общем деле. Они видят, что людям в Газе очень тяжело. Поэтому все принимают посильное участие, делают то, что могут, насколько позволяют их условия, имеющееся вооружение.

— Как вы оцениваете с военной точки зрения операцию Израиля в Газе, успешна ли она?

— Все цели, которые евреи громогласно объявили, не достигнуты. За четыре месяца они ничего не добились. Даже на севере Газы, где якобы покончено с ХАМАСом, ХАМАС присутствует и воюет с той же интенсивностью, что и раньше.

До сих пор евреям не удалось освободить ни одного живого заложника с помощью военных операций. Все, кого они освобождают, гибнут от их собственного огня либо от бомбардировок. Если заложники освобождаются, то только в результате обменов.

Израиль сам признал:

80% тоннелей до сих пор действуют,

почти не нанесён ущерб живой силе хамасовцев.

Зато теперь весь мир видит, какие преступления совершают евреи, как они убивают детей, бомбят больницы, творят геноцид.

Единственное, чего добился Израиль, — это ухудшение своей репутации в мире.

Сейчас во всех западных странах, которые поддерживают Израиль, идёт волна народных протестов, в том числе в Америке, которая номер один по поддержке Израиля. Многие аналитики говорят, что выборы в Америке будут сильно зависеть от того, как кандидат относится к событиям в Газе.

— Какие отношения у "Хезболлы" с Россией сейчас?

— У нас с Россией нет никаких проблем. Очень хорошие, дружественные отношения, очень многие вопросы мы обсуждаем и постоянно находимся в контакте.

— Как в Ливане и на Ближнем Востоке в целом смотрят на спецоперацию России, которую она ведёт на Украине?

— Всё зависит от конкретного человека, каждый судит об этих событиях исходя из собственного опыта и знаний. Я не могу говорить от лица партии, потому что в ней разные люди, мы думаем по-разному. Конечно, мы хотим, чтобы спецоперация скорее закончилось, потому что понятно, что это противостояние с НАТО, которое влезло в этот регион. Мы надеемся, что всё успокоится и люди наконец смогут жить нормально.

— Многие рассматривают конфликт в Газе и поддержку Израиля коллективным Западом как ступеньку к расширению этого конфликта для будущей атаки на Иран. Будет ли война с Ираном у коллективного Запада?

— Конечно, события в Газе — это американская война израильскими руками. Штаты добиваются того, чтобы Израиль стал палкой в их руках, которой они будут бить неугодных.

Если бы Америка могла напасть на Иран, она бы это сделала. Она не может. Конечно, они будут и дальше проводить антииранскую политику. Но Иран — это не маленькое и слабое, а большое и сильное государство. У него есть возможности противостоять американцам. И если такая война действительно случится, то все карты будут спутаны и начнётся хаос. Потому что это станет столкновением двух очень сильных стран.

— В России говорят, что конфликт в Газе и военные действия на границе между Израилем и Ливаном — это начало третьей мировой войны. Вы согласны с этим?

— Нет предпосылок к тому, чтобы этот конфликт перерос в столкновение мирового масштаба. Это просто война ради укрепления позиций Израиля в регионе. Возможно, Израиль захватит территорию соседних стран для зачистки региона от сил сопротивления. Но если и начнётся третья мировая война, то не с Палестины.

— Сейчас есть тенденция, что конфликт расширяется на весь регион. Возможна ли большая ближневосточная война?

— Сейчас прикладывается очень много усилий, чтобы наконец установился мир, много переговоров идёт на эту тему. Я не думаю, что конфликт расширится, скорее, наоборот, стороны помирятся.

Посмотрите на то, что происходит на Украине: Запад даёт деньги, оружие, но сам не участвует в войне, потому что не хочет, чтобы оттуда началась третья мировая война. Маловероятно, что Запад будет вести себя иначе в нашем регионе.

Ведь влезать в самую большую войну опасно, дорого, да и не понятно, чем всё закончится.