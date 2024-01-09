Талибы* и США встречают новый 2024 год за столом переговоров в Дохе

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В недавнем интервью одному из афганских телеканалов заместитель министра иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан Шер Мухаммад Станикзай заявил, что он чуть ли не каждый месяц встречается с представителями США в Дохе. Кроме того, он уже много лет — заместитель главы политического бюро движения "Талибан"* в столице Катара, соавтор договора-бестселлера, по которому ВС США скоропалительно покинули Афганистан. Неизменным визави высокопоставленного талиба* является специальный представитель США по Афганистану Томас Уэст. Его иногда в западной прессе многозначительно кличут "свой среди чужих": намёк на афганское происхождение жены американского дипломата. Более того, она — пуштунка, соплеменница большинства движения "Талибан"*. Томас Уэст также подтверждает постоянные контакты с талибами*.

Фото: @ianbremmer

США не нужен "чёрт из табакерки"

Вот только тон высказываний дипломатов при этом разный. Американец достаточно сдержан, а Шер Мухаммад Станикзай напоказ великодушен: мол, американцы к нам постоянно обращаются — мы отвечаем положительно и встречаемся. Всего два года с лишним прошло после захвата талибами* власти в Кабуле. Однако, судя по всему, от былой взаимной вражды мало что осталось. Теперь время переговорщиков. Благо, что темы для контактов есть, и они множатся. Исламский Эмират Афганистан, хотя никем и не признан, но пока контролирует положение в стране. Несмотря на то, что в северных регионах уровень вооружённого противостояния со стороны разношёрстных оппозиционных сил постоянно повышается. За этим США внимательно следят, чтобы вдруг потом не столкнуться с неожиданным чёртом из табакерки.

Лучший способ быть в курсе событий — инвестировать в них деньги, что США и делают в Афганистане. По оценкам международных наблюдателей, Кабул еженедельно получает из разных американских источников не менее 40 млн долларов США. Сумма не ахти какая, но для скудного бюджета талибов — в самый раз. В повестке дня афгано-американского диалога в Дохе стоит также вопрос о замороженных активах Центрального банка Афганистана в размере $9,2 млрд. Конечно, финансовые вопросы неразрывно связаны с политическими. Как следует из последних высказываний Джона Болтона, бывшего помощника по национальной безопасности президента Дональда Трампа, политика США в Афганистане нуждается в перезагрузке, исходя из существующих реалий как в самой данной стране, так и в регионе в целом.

Очевидно, что Томас Уэст и его команда в создавшихся условиях отдают приоритет анализу внутриафганских тем. Какие-то из них ясны как божий день, а есть такие, к которым в настоящее время лучше не прикасаться, поскольку за ними длинный шлейф, подчас персонифицированный и кровавый. Здесь ясно, что женские права — это рубикон, который талибы уже перешли, оставив слабый пол без начального образования и жизненных перспектив. Кроме того, за минувшие два с лишним года в отношении женщин введены более 80 ограничений в гражданских правах, которые не имеют ничего общего и с канонами ислама. Такая линия получила всеобщее осуждение в мире, включая, например, последовательных сторонников движения в Катаре. А вот что делать Томасу Уэсту с министром внутренних дел Сираджуддином Хакани? Ведь он располагает в Афганистане не только сильным политическим влиянием, но ещё впридачу контролирует многотысячный контингент стражей правопорядка. Одновременно он как был, так и останется в списке госдепа США среди самых разыскиваемых террористов.

В Пакистане зреет гражданская война

На это пока приходится закрывать глаза, поскольку совсем рядом возникают проблемы, требующие безотлагательного вмешательства. Речь идёт о соседнем Пакистане, где в канун 2024 года военное крыло пропуштунской партии ТТП /местные талибы*/ в провинции Хайбер-Пахтунхва атаковало десятки армейских городков и блок-постов. Плотность атак по сравнению с прошлым годом увеличилась на 70%. Пакистанские власти увидели в этом афганский след. Авиационная фотосъемка подтверждает, что пакистанские талибы* пользуются широкой поддержкой со стороны пуштунов в приграничных районах Афганистана. В 2023 году Исламабад попытался вдоль линии Дюранда, разделяющей две страны в качестве неразмеченной границы, построить металлическую стену с венцом из колючей проволоки. Однако уже первые группы строителей попали под перекрёстный огонь — из Пакистана и Афганистана. Проект так и заглох. Дополнительная опасность кроется в том, что пример 25 млн пакистанских пуштунов может оказаться привлекательным для двух млн белуджей, которые также недовольны национальной политикой Исламабада.

Так что угроза гражданской войны в Пакистане становится всё более реальной. США не стоят в стороне. Их военные специалисты уже помогают местным армейским подразделениям форсировать использование боевых беспилотников против мятежников. На кону многое: можно потерять давнего стратегического партнера в Юго-Западной Азии, право влиять на его внутреннюю и внешнюю политику на правах главного спонсора и лоббиста в международных финансовых организациях. Можно потерять в Пакистане десятки резидентур своих спецслужб. И это не только ЦРУ США — вот полный перечень: ФБР, АНБ, НАГР — национальное агентство геопространственной разведки, а также разведывательные подразделения специального отряда "Дельта" и тактической группы "Морские котики" ВМС США. Именно последние в 2011 году нашли в Пакистане и ликвидировали отбившегося от рук Усаму бен Ладена, который много лет фигурировал в списке агентов ЦРУ под оперативным псевдонимом Тим Осман.

Логично предположить, что на таком фоне Томас Уэст получил задание из Вашингтона умиротворить афганских талибов* на переговорах в Дохе. Справится он с этим или нет, покажет ближайшее время.

* Террористическая организация, запрещённая в РФ.