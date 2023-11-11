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Любовь Степушова

Зеленскому отрезают пути бегства: ВКС РФ ударили по аэропорту "Борисполь"

4:11
Мир » Бывший СССР » Украина

Впервые за почти два месяца ВКС РФ нанесли удары по Киеву. Среди объектов возможного поражения — международный аэропорт "Борисполь".

Зеленскому отрезают пути бегства: ВКС РФ ударили по аэропорту "Борисполь"
Фото: ato.ru

Два удара ВКС РФ по Киеву с затяжной тревогой

Начиная с вечера 10 октября, в Киевской области звучала тревога. Сообщалось о прилётах БПЛА. Около 9 часов утра 11 октября, тревогу объявили только после взрывов, вызванных атакой баллистических ракет. Украинские паблики сообщили о нескольких взрывах (от двух до пяти) во время атаки по столице.

Спикер Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат в эфире телевизионного марафона объяснил запаздывание тревоги тем, что баллистическая ракета летит "очень быстро" и "радиолокационно не так заметна, как крылатые ракеты". К "баллистике" он отнёс ракеты С-300, С-400, "Искандер-М", "Кинжал". Ранее Игнат заявлял, что "баллистику" украинская ПВО сбивать не может.

Киевляне жаловались на затяжную тревогу, что они не могли работать 3,5 часа.

По словам Игната, это связано с тем, что самолёты-носители "Кинжалов" — МиГ-31К, выполняют новые задачи по дозаправке в воздухе, что может длиться до 2,5 часов. После этого ВКС РФ могут "поднять в воздух второй МиГ-31К, и тогда тревогу объявят повторно".

Минобороны РФ сообщило о поражении склада боеприпасов 43 бригады ВСУ в Киевской области. Украинские власти рассказали о незначительном повреждении административных зданий и жилого сектора.

Под ударом международный аэропорт "Борисполь"

Согласно расследованию издания "Страна", удар пришёлся по аэропорту "Борисполь". Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил в Telegram, что взрывы слышали на левом берегу столицы. Это как раз по стороне аэропорта. "Борисполь" — единственный аэропорт на Украине, который ВКС РФ не бомбили около года. Вероятно, так как он, согласно украинским СМИ, "не работал", а выполнял единичные гражданские задачи международными рейсами.

Но, видимо, после уничтожения аэродромов в Миргороде, Староконстантинове и других городах, военные самолёты ВСУ перебазировались туда. Возможно, туда же прибыл ещё один комплекс ЗРК "Патриот", о чём сообщалось ранее, и он стал целью удара.

Глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Ермак после взрывов в Киеве пригрозил в соцсети ответственностью за публикацию фото и видео работы ПВО.

Российские источники пишут, что в Киевской области были поражены объекты города Обухов, где было развернуто производство БПЛА и боеприпасов, а также куда осуществлялись поставки от стран НАТО.

Предыдущий комбинированный удар по Киеву был нанесён 6 сентября, а 30 августа — дронами. В конце июля был массированный удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" с МиГ-31. В июне — по зданию ГУР, в мае — по позициям американской ЗРК "Патриот" в аэропорту "Жуляны".

Зеленскому показывают, что через "Борисполь" ему не улететь

Нынешний удар начинает новую фазу СВО, которая, с приходом второй военной зимы, для Зеленского не будет оптимистичной, так как ВС РФ идут вперёд.

В интервью "Through the eyes of” бывший разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что Москва сможет подписать мирное соглашение с Киевом на своих условиях после того, как Зеленский покинет пост президента.

"Зеленского не будет, когда Киев капитулирует, документ подпишет кто-то другой. Для него все кончено, а тот, кто придет на его место, будет за столом переговоров", — сказал Риттер.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы киев виталий кличко владимир зеленский
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