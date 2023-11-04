Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский лгали на пресс-конференции в Киеве. Они не могут не лгать, это приносит им успокоение наркозависимого.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев, чтобы обсудить "путь вступления Украины в ЕС". Это первая ложь, потому что пути нет, а есть пустые мечты о нём.
Фон дер Ляйен пообещала Киеву финансовую поддержку от ЕС для восстановления Украины как "современной процветающей демократии".
"И как мы будем продолжать заставлять Россию платить за агрессивную войну", — написала она в соцсети.
Как говорится — обещать, не значит жениться.
На самом деле, ЕС платит тоже, платит весь мир за продвижение НАТО на Украину, ядерные амбиции Киева и его животную русофобию.
В качестве других перемог президент Украины Владимир Зеленский опровергнул мнение своего военного руководства о том, что на поле боя Украина больше не способна атаковать, а также, новости в СМИ, что он под давлением Запада начинает переговоры с РФ о мире.
По его словам, тупиковой ситуации для Украины на фронте нет (ложь). Просто в ожидании поставок западного ПВО "мы бережём наших военных" (ложь)". Зеленский выразил уверенность, что ситуацию на фронте могут изменить истребители F-16 (ложь). Напомним, что главком ВСУ Валерий Залужный в интервью The Еconomist выразил противоположную точку зрения.
Президент Украины также заявил, что никто сегодня не принуждает его к переговорам с РФ (ложь), и что их "нет и не будет".
"Надо больше работать с партнерами по ПВО, разблокировать небо, дать возможность нашим бойцам провести наступательные действия", — подчеркнул Зеленский.
В свою очередь, фон дер Ляйен попыталась добавить ещё перемоги, пообещав, что Евросоюз в скором времени представит 12-й пакет санкций против России и планирует до конца года согласовать юридические меры по использованию в интересах Украины доходов от заблокированных в ЕС российских активов.
Это всё тоже из серии "пообещала обещать".
Глава Еврокомиссии также была поражена "выдающимся прогрессом" (ложь) которого достигла Украина в проведении реформ.
"Украина способна добиться (ложь) своей амбициозной мечты — перейти к следующему этапу процесса присоединения к ЕС", — сказала она.
Какие выводы можно сделать из этих заявлений.
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