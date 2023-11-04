Зеленский и фон дер Ляйен лгут о лучезарном будущем Украины

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Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский лгали на пресс-конференции в Киеве. Они не могут не лгать, это приносит им успокоение наркозависимого.

Фото: https://azertag.az/

У Украины нет пути вступления в ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев, чтобы обсудить "путь вступления Украины в ЕС". Это первая ложь, потому что пути нет, а есть пустые мечты о нём.

Фон дер Ляйен пообещала Киеву финансовую поддержку от ЕС для восстановления Украины как "современной процветающей демократии".

"И как мы будем продолжать заставлять Россию платить за агрессивную войну", — написала она в соцсети.

Как говорится — обещать, не значит жениться.

На самом деле, ЕС платит тоже, платит весь мир за продвижение НАТО на Украину, ядерные амбиции Киева и его животную русофобию.

"Армия Венка" близко

В качестве других перемог президент Украины Владимир Зеленский опровергнул мнение своего военного руководства о том, что на поле боя Украина больше не способна атаковать, а также, новости в СМИ, что он под давлением Запада начинает переговоры с РФ о мире.

По его словам, тупиковой ситуации для Украины на фронте нет (ложь). Просто в ожидании поставок западного ПВО "мы бережём наших военных" (ложь)". Зеленский выразил уверенность, что ситуацию на фронте могут изменить истребители F-16 (ложь). Напомним, что главком ВСУ Валерий Залужный в интервью The Еconomist выразил противоположную точку зрения.

Президент Украины также заявил, что никто сегодня не принуждает его к переговорам с РФ (ложь), и что их "нет и не будет".

"Надо больше работать с партнерами по ПВО, разблокировать небо, дать возможность нашим бойцам провести наступательные действия", — подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, фон дер Ляйен попыталась добавить ещё перемоги, пообещав, что Евросоюз в скором времени представит 12-й пакет санкций против России и планирует до конца года согласовать юридические меры по использованию в интересах Украины доходов от заблокированных в ЕС российских активов.

Это всё тоже из серии "пообещала обещать".

Глава Еврокомиссии также была поражена "выдающимся прогрессом" (ложь) которого достигла Украина в проведении реформ.

"Украина способна добиться (ложь) своей амбициозной мечты — перейти к следующему этапу процесса присоединения к ЕС", — сказала она.

Что дальше?

Какие выводы можно сделать из этих заявлений.

Зима будет военной для Украины и очень тяжёлой, Украина потеряет ещё территории. Противоречия между Зеленским и Залужным будут нарастать, чем это закончится — неизвестно, либо Зеленский уберёт Залужного, либо Залужный — Зеленского. Ни ПВО ни другого передового оружия ВСУ не дождутся. Если бы это было возможно, давно бы уже поставили. В США продолжаются бюджетные войны, окончание которых не просматривается, а оставшихся денег для Киева хватит всего на несколько недель. Чем слабее будет поддержка Киева в США, тем сложнее будет продвигать проукраиские резолюции в Брюсселе. Путь вступления Украины в ЕС останется на бумаге по одной простой причине — у всех сегодняшних членов ЕС резко уменьшатся пособия из еврофондов в пользу Украины. Эксперты ЕС подсчитали, что на Украину в течение бюджетного периода в семь лет перетекут средства ЕС на общую сумму 186 миллиардов евро. Поэтому и заморожен пакет её поддержки на сумму 50 млрд евро. Что же касается "выдающихся реформ", то даже интересно дождаться 8 ноября, обещанного фон дер Ляйен, чтобы о них прочитать. В конце зимы Зеленский окажется один на один с разрушенной экономикой и проигранной войной, а в ЕС вздохнут свободно — "баба с возу кобыле легче". Напоминаем, что во время беседы с российскими пранкерами премьер Италии Джорджа Мелони проговорилась, что Европа уже очень устала от конфликта на Украине.

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