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Роскошь стала длиннее: удлиненная Skoda Octavia Pro уже в России

Новая Skoda Octavia Pro с удлиненным кузовом теперь доступна в России

1:20
Авто

В России начались продажи новой Skoda Octavia Pro с удлиненным кузовом, поставляемой через систему параллельного импорта из Китая. В отличие от предыдущих версий, собираемых в России, новая модель доступна только в кузове седан.

Новая Skoda Octavia Pro с удлиненным кузовом теперь доступна в России
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

В Набережных Челнах представлены две комплектации — Pro Luxury и Pro Honour, оснащенные такими функциями, как 18-дюймовые литые диски, шесть подушек безопасности, системы кругового видеообзора, парковочные датчики, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, электропривод крышки багажника, подогрев и вентиляция передних сидений, информационно-развлекательный комплекс с "парящим" экраном, полностью цифровая приборка, проекционный дисплей и стеклянная крыша с люком.

Цены на автомобиль варьируются в зависимости от города: от 2,9 миллиона рублей в Набережных Челнах до 3,3 миллиона в Москве. Под капотом у всех моделей находится 1,4-литровый турбомотор на 150 л. с. с 7-ступенчатой роботизированной КПП DSG. Стоимость Octavia Pro из параллельного импорта значительно выше, чем предложения от официальных дилеров в прошлом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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