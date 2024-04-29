Будьте бдительны: эксперт рассказала, как понять, что на ваш паспорт взяли кредит

Мошенники способны взять кредит от имени другого человека, используя его украденные паспортные данные.
Об этом предупредила юрист Мария Яковлева, информирует ИА DEITA. RU со ссылкой на портал "Финансы Mail.ru".
По её словам, наиболее простым способом проверки того, не взяли ли аферисты кредит на вас, является запрос вашей кредитной истории. Как пояснила эксперт, в ней отразятся все займы, оформленные на вас, включая даты и суммы.
Эту процедуру можно выполнить через одно из шести уполномоченных бюро кредитных историй, контакты которых можно найти на официальном сайте Центрального банка России. Единого реестра займов не существует.
Если в вашей кредитной истории обнаружены незнакомые займы, следует обратиться в кредитные организации, выдавшие их, с требованием предоставить информацию о кредитных договорах и деталях оформления.
При подтверждении факта мошенничества необходимо обращаться в полицию с заявлением, пояснила юрист. Органы правопорядка проведут расследование, чтобы выявить обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.