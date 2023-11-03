Украина вступила в предпоследний этап своего существования

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Украина уже не представляет собой единую, консолидированную страну. Нет понимания того, что будет дальше ни в руководстве, ни в обществе.

Фото: sozh.info

Об этом говорит информационная повестка в украинских СМИ и соцсетях. В тренде обсуждения находятся следующие новости:

провал контрнаступления ВСУ, который признал публично даже главком Валерий Залужный в интервью западной прессе; по его словам, у ВСУ нет резервов и оружия, чтобы повышать ставки, поэтому сняты цели достижения "прорыва" на фронте, а значит, и выхода к Крыму; вывод в пабликах — "нас Запад предал, надо было развивать свой ВПК";

в интервью западной прессе; по его словам, у ВСУ нет резервов и оружия, чтобы повышать ставки, поэтому сняты цели достижения "прорыва" на фронте, а значит, и выхода к Крыму; вывод в пабликах — "нас Запад предал, надо было развивать свой ВПК"; наступление ВС РФ на Купянск, окружение и взятие Авдеевки, рост военного потенциала и технической оснащённости российской армии; в соцсетях царит откровенная паника, потому что о силе русских говорят солдаты ВСУ, и идёт поиск виноватых, которых находят в Киеве; предлагается послать на фронт украинских нардепов и их детей поголовно;

катастрофа в экономике Украины, грядущий энергетический и топливный коллапс, обсуждается предстоящий дефицит продуктов, лекарств, воды, звучат призывы к накоплению "всего", чтобы пережить "чёрные времена";

призывы к мирным переговорам с РФ при территориальном статус-кво; здесь уже много сторонников этого решения, звучат успокоительные фразы типа "через 30 лет мы попробуем снова (отобрать у РФ Крым)";

партийная война в конгрессе США, которая снижает возможности финансирования Украины; обсуждается в этом контексте вероятность отмены бюджетных выплат — пенсий, зарплат, пособий, прекращение работы сферы здравоохранения и образования;

коррупционные скандалы на Украине и неспособность с ними справиться — "воруют все, как будто в последний раз";

появление Алексея Арестовича* (признан в РФ террористом и экстремистом) с желанием участвовать в президентских выборах и программой "примирения двух народов"; царит растерянность, не понятно, чей это проект и надо ли его поддерживать.

(признан в РФ террористом и экстремистом) с желанием участвовать в президентских выборах и программой "примирения двух народов"; царит растерянность, не понятно, чей это проект и надо ли его поддерживать. саботаж решений президента Владимира Зеленского его окружением, которое судорожно ищет выход сохранения "нажитого"; об этом говорит статья в Time — Зеленского начинают топить, уже определено, что он будет козлом отпущения; в украинских пабликах поддерживают и уже ищут преемника, указывая на Залужного;

его окружением, которое судорожно ищет выход сохранения "нажитого"; об этом говорит статья в Time — Зеленского начинают топить, уже определено, что он будет козлом отпущения; в украинских пабликах поддерживают и уже ищут преемника, указывая на Залужного; истерика самых ярых публичных нацистов (Мосийчук, Гончаренко) в духе "всё пропало";

ложь киевских властей и их ЛОМов, которые докатились до откровенного абсурда, говоря о том, что российские ракеты "Оникс" "разрушились" на подлёте к цели и "не смогли нанести ущерба".

В украинских пабликах часто звучит сожаление о прошлом, например, "если бы мы выполнили Минские, Стамбульские соглашения, тогда бы сохранили страну". Количество флагов на кладбищах наводит украинцев на мысль, а для чего были эти жертвы. Солдаты ВСУ в своих пабликах посылают проклятия властям за то, что раненые бойцы ВСУ умирают, брошенные на произвол судьбы. Украинцы не хотят служить в ВСУ, не хотят жертвовать деньги на ВСУ, они заняты банальным выживанием.

По ощущениям, которые создаёт информационное украинское поле, наступает предпоследний этап перед окончательным развалом Украины. Он продлится до ноября следующего года. Репер — президентские выборы в США. Дальше Америка окончательно займётся своей страной, вернее, её проблемами, а судьбу Украины решит Россия. Собственно, так всегда и было.

* - признан в РФ террористом и экстремистом

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