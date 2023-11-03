Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Украина вступила в предпоследний этап своего существования

4:09
Мир » Бывший СССР » Украина

Украина уже не представляет собой единую, консолидированную страну. Нет понимания того, что будет дальше ни в руководстве, ни в обществе.

Украина вступила в предпоследний этап своего существования
Фото: sozh.info

Об этом говорит информационная повестка в украинских СМИ и соцсетях. В тренде обсуждения находятся следующие новости:

  • провал контрнаступления ВСУ, который признал публично даже главком Валерий Залужный в интервью западной прессе; по его словам, у ВСУ нет резервов и оружия, чтобы повышать ставки, поэтому сняты цели достижения "прорыва" на фронте, а значит, и выхода к Крыму; вывод в пабликах — "нас Запад предал, надо было развивать свой ВПК";
  • наступление ВС РФ на Купянск, окружение и взятие Авдеевки, рост военного потенциала и технической оснащённости российской армии; в соцсетях царит откровенная паника, потому что о силе русских говорят солдаты ВСУ, и идёт поиск виноватых, которых находят в Киеве; предлагается послать на фронт украинских нардепов и их детей поголовно;
  • катастрофа в экономике Украины, грядущий энергетический и топливный коллапс, обсуждается предстоящий дефицит продуктов, лекарств, воды, звучат призывы к накоплению "всего", чтобы пережить "чёрные времена";
  • призывы к мирным переговорам с РФ при территориальном статус-кво; здесь уже много сторонников этого решения, звучат успокоительные фразы типа "через 30 лет мы попробуем снова (отобрать у РФ Крым)";
  • партийная война в конгрессе США, которая снижает возможности финансирования Украины; обсуждается в этом контексте вероятность отмены бюджетных выплат — пенсий, зарплат, пособий, прекращение работы сферы здравоохранения и образования;
  • коррупционные скандалы на Украине и неспособность с ними справиться — "воруют все, как будто в последний раз";
  • появление Алексея Арестовича* (признан в РФ террористом и экстремистом) с желанием участвовать в президентских выборах и программой "примирения двух народов"; царит растерянность, не понятно, чей это проект и надо ли его поддерживать.
  • саботаж решений президента Владимира Зеленского его окружением, которое судорожно ищет выход сохранения "нажитого"; об этом говорит статья в Time — Зеленского начинают топить, уже определено, что он будет козлом отпущения; в украинских пабликах поддерживают и уже ищут преемника, указывая на Залужного;
  • истерика самых ярых публичных нацистов (Мосийчук, Гончаренко) в духе "всё пропало";
  • ложь киевских властей и их ЛОМов, которые докатились до откровенного абсурда, говоря о том, что российские ракеты "Оникс" "разрушились" на подлёте к цели и "не смогли нанести ущерба".

В украинских пабликах часто звучит сожаление о прошлом, например, "если бы мы выполнили Минские, Стамбульские соглашения, тогда бы сохранили страну". Количество флагов на кладбищах наводит украинцев на мысль, а для чего были эти жертвы. Солдаты ВСУ в своих пабликах посылают проклятия властям за то, что раненые бойцы ВСУ умирают, брошенные на произвол судьбы. Украинцы не хотят служить в ВСУ, не хотят жертвовать деньги на ВСУ, они заняты банальным выживанием.

По ощущениям, которые создаёт информационное украинское поле, наступает предпоследний этап перед окончательным развалом Украины. Он продлится до ноября следующего года. Репер — президентские выборы в США. Дальше Америка окончательно займётся своей страной, вернее, её проблемами, а судьбу Украины решит Россия. Собственно, так всегда и было.

* - признан в РФ террористом и экстремистом

Читайте по теме:

Запад надеется, что из-за "пата в СВО" Путин снова даст себя обмануть

ВС РФ по окружению Авдеевки применили новую тактику, дезориентируя ВСУ

Режим Зеленского в агонии: система рушится, общественный договор не работает

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы соцсети украина валерий залужный владимир зеленский
Новости Все >
Экс-губернатор Кувшинников получил должность сенатора от Вологодской области
Врач-диетолог рассказала о несбалансированных диетах, которые приводят к набору лишнего веса
Семья шоумена Сивохо хочет похоронить его в Донецке
Subaru намекает на свой новый автомобиль
В США заявили, что готовят Байдену судебное обвинение
Певица Алла Пугачёва приехала писать завещание и снимать статус иноагента с супруга
В Риге продолжается борьба с советскими памятниками
Минобороны РФ: за неделю 28 бойцов ВСУ добровольно сдались в плен
Определены все участники плей-офф футбольного Кубка России
Ученые выяснили, что аспирин останавливает развитие рака
Популярное
МОК объяснил своё "лицемерие" в отношении к спортсменам из России и Израиля

МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.

МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля
Обнародован список звёзд сериалов на ТНТ, раскритиковавших СВО на Украине
Троянова, Кузина, Кещян: кто из звёзд сериалов на ТНТ раскритиковал СВО
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Вильфанд спрогнозировал переменчивую погоду зимой
Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин Эндрю Карнеги: откровения американского миллиардера для юношества Сергей Лебедев
Названы продукты, которые ухудшают память
ВСУ будет помогать НАТО захватить Калининград
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Последние материалы
Вернувшуюся в РФ Аллу Пугачёву потребовали проверить на предмет участия в финансировании ВСУ
Украинско-польскую границу заблокировали польские перевозчики
Мария Захарова о Пугачёвой и либералах: страдают они от собственных тараканов в голове
На каких оборотах двигателя нужно ездить зимой
Украина вступила в предпоследний этап своего существования
Экономист: ипотека будет расти, жильё — дешеветь
Эксперт перечислила способы борьбы с изжогой
Лавров заявил о необходимости принятия срочных мер для прекращения огня секторе Газа
Почему нельзя поднимать тост за будущий успех
В Уфе задержали женщину за убийство приёмного сына
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников