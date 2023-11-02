Главком ВСУ Залужный признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик

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В интервью британскому журналу The Economist главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный признался, что вооруженный конфликт на Украине зашел в тупик и обе стороны не могут добиться существенных успехов на фронтах.

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. <…> Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет", — заявил главком.

Залужный отметил, что использовал несколько вариантов сломить ситуацию, от смены командиров до ротации войск, но всё тщетно.

Сейчас он считает, что ВСУ нужен технологический скачок при разработке вооружений. Если позиционная война продолжится и дальше, то это "измотает украинское государство".

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