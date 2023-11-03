Алексей Арестович* объяснил, почему Украине нужно переходить к стратегии возврата территорий невоенным путём.
Украинский военный аналитик прокомментировал интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который говорил, что для успеха ВСУ нужен технологический прорыв.
Арестович* отметил, что военный конфликт зашёл в позиционный тупик, а США сокращают поставки вооружения Украине.
"В войне на истощение ситуация работает не на нас, а на противника, по причине того, что у РФ больший мобилизационный потенциал", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Он признал, что быстрой победоносной войны не вышло.
"Выходов из этой ситуации немного — один из них — идти на переговоры, но только после получения конкретных гарантий безопасности от международных партнёров", — объяснил Арестович.
Он выразил надежду на то, что режим в России ослабнет или к власти придут "вменяемые люди".
Ранее Арестович призвал последовать плану Генри Киссенджера по прекращению огня на Украине.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.