Арестович* призвал отказаться от возвращения территорий военным путём: выход — идти на переговоры

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Алексей Арестович* объяснил, почему Украине нужно переходить к стратегии возврата территорий невоенным путём.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Украинский военный аналитик прокомментировал интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который говорил, что для успеха ВСУ нужен технологический прорыв.

Арестович* отметил, что военный конфликт зашёл в позиционный тупик, а США сокращают поставки вооружения Украине.

"В войне на истощение ситуация работает не на нас, а на противника, по причине того, что у РФ больший мобилизационный потенциал", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Он признал, что быстрой победоносной войны не вышло.

"Выходов из этой ситуации немного — один из них — идти на переговоры, но только после получения конкретных гарантий безопасности от международных партнёров", — объяснил Арестович.

Он выразил надежду на то, что режим в России ослабнет или к власти придут "вменяемые люди".

Ранее Арестович призвал последовать плану Генри Киссенджера по прекращению огня на Украине.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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